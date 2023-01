Les 8 types d’employés “les plus rares” – ils “surpassent tout simplement tous les autres”, selon un expert en carrière

Vos points forts sont le fondement de votre marque, et les posséder est la clé pour laisser une marque dans votre vie professionnelle. Comme un expert en carrière et image de marque qui a consulté des PDG et de grandes entreprises comme Google et Microsoft, j’aide les gens à découvrir ce qui les différencie de leurs concurrents. Êtes-vous un innovateur débordant d’idées créatives? Êtes-vous un leader qui inspire les gens à dépasser leurs objectifs ? Ou êtes-vous un non-conformiste – tout ce que représente le chef traditionnel, vous représentez le contraire ? Sur la base de mes 40 ans d’expérience, voici les types d’employés les plus rares qui surpassent tout simplement tout le monde :

Vous voyez des opportunités uniques d’innovation en temps de crise ou de changement.

Plus un problème est compliqué, plus vous êtes excité.

Vous êtes le premier à demander : “Et si nous essayions de faire cela d’une autre manière ?”

Vous pouvez être impulsif et changer beaucoup d’avis, ce qui ne fait que renforcer votre créativité. Tout le monde parle de sortir des sentiers battus, mais les innovateurs le font vraiment. Ils s’écartent souvent de la norme dans leur façon de penser et ils ne sont pas gênés par ce que les autres pensent.

2. Le chef

Vous avez ce qu’il faut pour motiver et amener les gens à atteindre, voire dépasser, leurs objectifs.

Résoudre des problèmes et superviser des plans complexes font partie de votre ADN.

Vous avez toujours une mission claire qui fédère l’équipe autour d’un objectif commun.

Les gens vous voient comme un grand penseur et ils répondent à votre appel à l’action. Dans un monde assombri par les conflits, les dirigeants n’ont jamais été aussi importants. Nous les admirons non seulement pour leurs réalisations et leur titre, mais aussi pour leur capacité à nous inspirer à relever de grands défis et à réaliser de grandes choses.

3. Le non-conformiste

Vous êtes suffisamment confiant pour éviter de suivre le chemin établi.

Votre regard extérieur et votre autonomie font de vous un penseur indépendant.

Vous pouvez être agressif, égocentrique et désagréable, mais vous êtes aussi extraverti, vif et spontané.

Vous savez dynamiser votre message avec des histoires insolites pour captiver votre audience. Les non-conformistes rendent les bureaucrates nerveux à cause de leur philosophie, “Si ce n’est pas cassé, cassez-le.” Ils sont connus pour avoir des points de vue contraires, mais ils ont toujours un groupe de partisans fidèles.

Vous aimez jouer avec des objets, des idées ou des processus pour voir si vous pouvez les améliorer.

Si les choses ne répondent pas à vos attentes, vous critiquez non seulement les autres mais aussi vous-même.

Vous avez tendance à être introverti et plus solitaire qu’un fêtard.

Les gens vous voient comme minutieux mais créatif. Peut-être qu’aucune autre personnalité de travail n’est aussi méthodique et axée sur les processus que l’ingénieur. Les ingénieurs utilisent un processus cohérent qu’ils appliquent, qui comprend des phases, des étapes et des procédures pour résoudre un problème.

Votre sujet spécial est votre passion et vous restez au courant des nouveaux développements dans votre domaine d’expertise.

Votre objectif est d’apporter une contribution importante à votre domaine en tant qu’expert.

Vous prenez des décisions délibérées basées sur des recherches et des analyses intenses.

La fiabilité fait partie de votre ADN. Les gens font confiance aux experts parce qu’ils ont des références qui démontrent qu’ils savent très bien une chose. Il peut s’agir de l’éducation, de l’expérience professionnelle, des projets, des prix, de la recherche, des certifications, des apprentissages et de la reconnaissance médiatique.

6. Le spécialiste du marketing cible

Non seulement vous comprenez votre public cible, mais vous vous connectez profondément avec lui.

Vous proposez toujours de nouvelles idées qui raviront vos utilisateurs.

Vous êtes un bon auditeur, très attentif et prévenant envers vos clients.

En retour, vos clients sont convaincus que vous avez leurs intérêts avant tout. Les spécialistes du marketing ciblé s’identifient à leur public et ressentent de l’empathie envers lui. Leur objectif est de mieux les connaître et de répondre à leurs besoins mieux que quiconque.

Vous faites partie des meilleurs dans votre domaine d’activité.

Vous êtes recherché en raison de vos relations.

Vous aimez le luxe et n’achetez que la meilleure qualité en tout pour maintenir un niveau de vie élevé.

Vous n’avez jamais été accusé d’avoir le syndrome de l’imposteur. Vous avez une haute estime de vous-même et une grande confiance en vous. Les élites sont ambitieuses et déterminées, et elles connaissent les gens. Ils sont fiers de leurs réalisations et sont bien payés. Dans leur esprit, ils l’ont mérité et valent chaque centime.

8. La cause