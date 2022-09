Les 8 petits-enfants de la reine tiennent une veillée silencieuse à côté de son cercueil

LONDRES –

Les huit petits-enfants de la reine Elizabeth II ont veillé en silence à côté de son cercueil samedi, clôturant une autre journée énorme au cours de laquelle des milliers de personnes sont venues lui rendre hommage. Les personnes en deuil se sont entassées dans une ligne qui serpentait à travers Londres, endurant la nuit la plus froide de la ville depuis des mois et des attentes qui ont duré jusqu’à 16 heures.

Les autorités ont averti qu’un temps plus froid était attendu samedi soir. “Les prévisions de ce soir sont froides. Des vêtements chauds sont recommandés”, a tweeté le ministère en charge de la ligne.

Alors que le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants et dignitaires du monde se rendaient à Londres avant les funérailles d’État de la reine lundi, une vague de personnes souhaitant dire au revoir a afflué dans le Westminster Hall du Parlement pour une autre journée samedi. C’est là que repose le cercueil de la reine, drapé de son étendard royal et coiffé d’une couronne sertie de diamants.

Le nombre de personnes en deuil n’a cessé d’augmenter depuis que le public a été admis pour la première fois mercredi, avec une file d’attente qui serpente autour de Southwark Park et s’étend sur au moins 8 kilomètres.

Honorant leur patience, le roi Charles III et son fils aîné, le prince William, ont effectué une visite inopinée samedi pour saluer les personnes qui attendaient de passer devant le cercueil d’Elizabeth, se serrant la main et remerciant les personnes en deuil dans la file d’attente près de Lambeth Bridge.

Plus tard, tous les petits-enfants de la reine se sont tenus près de son cercueil. William et le prince Harry, les fils de Charles, ont été rejoints par les enfants de la princesse Anne, Zara Tindall et Peter Philips ; les filles du prince Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie ; et les deux enfants du prince Edward – Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

William, maintenant l’héritier du trône, se tenait, la tête baissée, à la tête du cercueil et Harry au pied. Les deux princes, qui sont des vétérans militaires, étaient en uniforme. Les personnes en deuil ont continué à défiler en silence.

Harry, qui a servi en Afghanistan en tant qu’officier de l’armée britannique, portait des vêtements civils plus tôt dans la semaine alors que le cercueil de la reine quittait Buckingham Palace parce qu’il n’est plus un membre actif de la famille royale. Lui et sa femme Meghan ont quitté leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis en 2020. Le roi a cependant demandé à William et Harry de porter leurs uniformes militaires lors de la veillée de Westminster Hall.

Avant la veillée, les princesses Béatrice et Eugénie ont publié une déclaration faisant l’éloge de leur “mamie bien-aimée”.

“Nous, comme beaucoup, pensions que tu serais ici pour toujours. Et tu nous manques terriblement à tous. Tu étais notre matriarche, notre guide, notre main aimante sur notre dos nous conduisant à travers ce monde. Tu nous as tant appris et nous chérirons ces leçons et ces souvenirs pour toujours », ont écrit les sœurs.

Les gens qui font la queue pour voir la reine sont de tous âges et viennent de tous les horizons. Beaucoup se sont inclinés devant le cercueil ou ont fait un signe de croix. Plusieurs vétérans, leurs médailles étincelantes, ont offert de vifs saluts. Certaines personnes ont pleuré. D’autres ont soufflé des baisers. Beaucoup se sont embrassés en s’éloignant, fiers d’avoir passé des heures à faire la queue pour offrir un hommage, même s’il n’a duré que quelques instants.

Pendant la nuit, des volontaires ont distribué des couvertures et des tasses de thé aux personnes faisant la queue alors que les températures tombaient à 6 degrés Celsius (43 degrés Fahrenheit). Malgré le temps, les personnes en deuil ont décrit la chaleur d’une expérience partagée.

“Il faisait froid pendant la nuit, mais nous avons eu de merveilleux compagnons, rencontré de nouveaux amis. La camaraderie était merveilleuse”, a déclaré Chris Harman de Londres. “Cela en valait la peine. Je le ferais encore et encore et encore. Je marcherais jusqu’au bout de la terre pour ma reine.”

Les gens avaient de nombreuses raisons de venir, de l’affection pour la reine au désir de faire partie d’un moment historique. Simon Hopkins, qui a voyagé depuis son domicile du centre de l’Angleterre, l’a comparé à “un pèlerinage”.

“(C’est) un peu étrange, parce que ce genre de choses va à l’encontre de mon grain”, a-t-il déclaré. “J’ai été en quelque sorte attiré dedans.”

La veillée de samedi a suivi celle de vendredi au cours de laquelle les quatre enfants de la reine – Charles, Anne, Andrew et Edward – ont veillé devant le cercueil.

Edward a déclaré que la famille royale était “submergée par la vague d’émotions qui nous a engloutis et le grand nombre de personnes qui ont fait tout leur possible pour exprimer leur amour, leur admiration et leur respect (pour) notre chère maman”.

Samedi, le nouveau roi tenait des audiences avec les nouveaux premiers ministres, les gouverneurs généraux des royaumes et les chefs militaires.

La police métropolitaine a arrêté un homme vendredi soir lors du visionnage pour une suspicion d’atteinte à l’ordre public. Les autorités parlementaires ont déclaré que quelqu’un était sorti de la file d’attente et avait tenté de s’approcher du cercueil.

Tracey Holland a déclaré à Sky News que sa nièce de 7 ans, Darcy Holland, avait été poussée à l’écart par un homme qui avait essayé de “courir vers le cercueil, de lever la norme et d’essayer de faire je ne sais quoi”. Elle a déclaré que la police avait arrêté l’homme en “deux secondes”.

Le mensonge en état se poursuit jusqu’à lundi matin, lorsque le cercueil de la reine sera transporté à l’abbaye de Westminster à proximité pour des funérailles d’État, la finale de 10 jours de deuil national pour le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne. Elizabeth, 96 ans, est décédée dans son domaine de Balmoral en Écosse le 8 septembre après 70 ans sur le trône.

Après le service lundi à l’abbaye, le cercueil de la défunte reine sera transporté à travers le cœur historique de Londres sur une calèche tirée par des chevaux. Elle sera ensuite emmenée en corbillard à Windsor, où la reine sera inhumée aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, décédé l’an dernier.

Des centaines de soldats de l’armée, de l’aviation et de la marine britanniques ont organisé une répétition tôt le matin samedi pour la procession finale. Alors que les troupes s’alignaient sur le chemin pittoresque menant au château de Windsor, le bruit sourd des tambours résonnait dans l’air alors que des fanfares marchaient devant un corbillard.

La police de Londres a déclaré que les funérailles seraient le plus grand événement policier jamais organisé par la force, dépassant même les Jeux olympiques d’été de 2012 et le jubilé de platine en juin célébrant les 70 ans de règne de la reine.