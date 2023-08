Les 8 personnes sauvées d’un téléphérique suspendu à des centaines de mètres au-dessus d’un canyon au Pakistan, selon des responsables

Des commandos de l’armée utilisant des hélicoptères et un télésiège de fortune ont sauvé mardi huit personnes d’un téléphérique en panne suspendu à des centaines de mètres au-dessus d’un canyon dans une région reculée du Pakistan, ont annoncé les autorités.

Les six enfants et deux adultes se sont retrouvés piégés plus tôt dans la journée lorsque l’un des câbles s’est rompu alors que les passagers traversaient un canyon fluvial dans le district de Battagram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Les enfants étaient en route pour l’école.

Le Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar a félicité les militaires et les autres sauveteurs pour leur succès. L’effort dramatique a transpercé le pays pendant des heures alors que les Pakistanais se pressaient autour des télévisions dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les hôpitaux.

« Soulagé de savoir que… tous les enfants ont été sauvés avec succès et en toute sécurité », Kakar a déclaré sur les réseaux sociaux. « Excellent travail d’équipe de la part des militaires, des services de secours, de l’administration du district ainsi que de la population locale.

Les gens regardent un soldat de l’armée descendre d’un hélicoptère lors d’une mission de sauvetage pour récupérer des étudiants coincés dans un télésiège dans le village pashto de la province montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, le 22 août 2023. Six enfants et deux adultes ont été suspendus à l’intérieur d’un téléphérique suspendu au-dessus une vallée profonde au Pakistan pendant plusieurs heures le 22 août, alors qu’un hélicoptère militaire survolait à proximité. AFP via Getty Images

Parce que les hélicoptères ne pouvaient pas voler après le coucher du soleil, les sauveteurs sont finalement passés d’un effort aérien à une opération risquée qui impliquait d’utiliser un câble encore intact pour s’approcher de la voiture avec le télésiège.

Des images diffusées sur les chaînes de télévision montraient un enfant dans un harnais tiré en lieu sûr. On pouvait voir la corde des commandos se balancer au vent contre le paysage montagneux.

Un expert a décrit les sauvetages par hélicoptère comme extrêmement délicats car le vent généré par les pales de l’hélicoptère pourrait encore affaiblir les câbles restants retenant la voiture en l’air.

Plusieurs hélicoptères militaires avaient effectué plus tôt dans la journée des sorties de reconnaissance et un aviateur a été descendu par harnais pour livrer de la nourriture, de l’eau et des médicaments, a déclaré à l’AFP Tanveer Ur Rehman, un responsable du gouvernement local.

« C’est une opération délicate qui demande une précision méticuleuse. L’hélicoptère ne peut pas s’approcher du télésiège de près, car son souffle vers le bas (pression d’air) pourrait casser la seule chaîne qui le supporte », a-t-il déclaré.

Des foules anxieuses se sont rassemblées des deux côtés du ravin, qui est à plusieurs heures de toute ville importante.

« Chaque fois que l’hélicoptère rapprochait le sauveteur du télésiège, le vent de l’hélicoptère secouait et déséquilibrait le télésiège, faisant hurler de peur les enfants », a déclaré à Geo News Ghulamullah, président de la région de la vallée d’Allai.

Lorsque les enfants secourus ont été remis à leurs familles, la plupart ont fondu en larmes, a déclaré Nazir Ahmed, un officier supérieur de la police qui était présent dans la zone où la mission de sauvetage aérien et terrestre a été lancée.

« Tout le monde priait pour ce moment », a-t-il dit.

Un communiqué publié par l’armée pakistanaise a déclaré que les pilotes militaires avaient fait preuve de « compétences et de professionnalisme exceptionnels » lors du sauvetage. La BBC a rapporté. Des experts locaux du câble ont également aidé.

Le communiqué décrit le sauvetage comme « unique » et « une opération d’une difficulté sans précédent ».

De la nourriture et de l’eau ont été fournies à la voiture plus tôt dans la journée, a déclaré Bilal Faizi, porte-parole des services d’urgence gérés par l’État.

Selon les chaînes de télévision pakistanaises, certaines des personnes piégées étaient en contact avec leur famille par téléphone portable. Les autorités ont déclaré que les deux adultes consolaient les enfants, âgés de 11 à 15 ans.

« Pour l’amour de Dieu, aidez-nous », a déclaré un homme coincé dans le téléphérique à la télévision pakistanaise. « … Un homme s’est déjà évanoui. »

Un hélicoptère sauve une personne qui suit un téléphérique avec des étudiants bloqués dans les airs à Battagram, au Pakistan, le 22 août 2023, dans cette capture d’écran obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Umeed Sahar/via REUTERS

Les villageois utilisent fréquemment les téléphériques pour se déplacer dans les régions montagneuses du Pakistan. Mais les voitures sont souvent mal entretenues et, chaque année, des personnes meurent ou sont blessées en voyageant à bord.

Kakar a déclaré avoir ordonné des inspections de sécurité des téléphériques et des télésièges du pays.

Des hélicoptères ont été envoyés pour tenter d’arracher les gens du téléphérique, mais seulement après que le groupe ait passé six heures en suspension précaire à 350 mètres (1 150 pieds) au-dessus du sol, selon Taimoor Khan, porte-parole de l’autorité de gestion des catastrophes.

Plusieurs hélicoptères ont survolé la scène et des ambulances se sont rassemblées au sol.

Tipu Sultan, brigadier de l’armée à la retraite et expert de la défense, a averti que les hélicoptères eux-mêmes pourraient aggraver la situation, mais que les commandos seraient bien conscients de ce risque.

En 2017, 10 personnes ont été tuées lorsqu’un téléphérique est tombé dans un ravin à des centaines de mètres (pieds) de profondeur dans la station de montagne populaire de Murree après la rupture de son câble.

L’AFP a contribué à ce reportage.