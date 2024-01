Les 8 meilleurs suppléments pour la santé oculaire de 2024

Meilleur dans l’ensemble

Supplément de vitamines et de minéraux pour les yeux Ocuvite





Amazone



Supplément de vitamines et de minéraux pour les yeux d’Ocuvite est largement disponible et contient des vitamines essentielles à la santé oculaire—vitamines A, C, E et lutéine. Cela a aussi zinc, sélénium et cuivre. Les vitamines C, E, la lutéine, le zinc et le cuivre sont des composants des suppléments AREDS et AREDS2, dont il a été démontré qu’ils réduisent l’avancement de la DMLA. Brian M. DeBroff, MD, FACS, chef du service d’ophtalmologie à l’hôpital de Bridgeport, explique que la vitamine A est un composant important de la rhodopsine, une protéine qui aide la rétine à fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Une carence en vitamine A peut entraîner une cécité nocturne ou un syndrome de l’œil sec.

On pense que le sélénium joue un rôle dans la sécheresse oculaire (SSO). en partie parce que dans le SSO, il y a moins de protéines de transport du sélénium dans les larmes, ce qui pourrait contribuer au stress oxydatif. Ainsi, la supplémentation en sélénium a le potentiel d’améliorer les symptômes du SSO.

Krystal Dunham, MS, RDN, LD, recommande ce supplément car il est facile à trouver et abordable. De plus, il existe des variantes de ce produit adaptées à différents groupes d’âge et conditions oculaires. Par exemple, Ocuvite propose un supplément pour les adultes de 50 ans et plus qui contient également de la vitamine D, des acides gras oméga-3 et de la zéaxanthine. Cela peut être une meilleure option pour les personnes atteintes de DMLA car elle est plus proche de la formule AREDS/AREDS2.

Spécifications clés :

Formulaire: Vitamines A, C et E, zinc, sélénium, cuivre, lutéine | Taper: Tablette | Dose: Une tablette | Portions par contenant: 240 | Certifié par un tiers : Non