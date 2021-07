Les 8 façons de faire une pause comme Gareth pourraient vous rendre PLUS productif

L’informatique peut être l’une des choses les plus difficiles à admettre dont vous avez besoin.

Mais après que le manager anglais Gareth Southgate a déclaré qu’il « avait besoin de repos » après la

Euros, il a mis en lumière l’importance du repos.

Gareth Southgate a déclaré qu’il « avait besoin de se reposer » après avoir géré l’Angleterre à travers l’Euro Crédit : PA

Après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie, Southgate a déclaré : « J’ai besoin de temps pour partir […] et réfléchir sur l’ensemble du tournoi.

« J’ai besoin de me reposer.

« C’est une expérience incroyable, mais diriger votre pays dans ces tournois fait des ravages et j’ai besoin d’une pause maintenant. »

Dans une société où le travail acharné et la résilience sont récompensés, beaucoup d’entre nous sont coupables de ne pas prendre de pauses, ou d’admettre en avoir besoin, même lorsque nous nous sentons épuisés physiquement et/ou mentalement.

Mais Gareth Southgate admettant publiquement qu’il a besoin de se reposer pourrait encourager les autres à admettre qu’ils doivent eux aussi prendre cette pause.

Jeff Spiers, coach de vie de la plateforme de fitness en ligne Results Wellness Lifestyle, affirme que prendre des pauses lorsque nous en avons besoin est incroyablement stimulant.

Il dit : « Beaucoup de gens pensent que prendre du recul par rapport à leurs responsabilités ou admettre qu’ils ont besoin de se reposer d’un travail ou d’une situation stressante est un signe de faiblesse, mais en réalité, c’est un énorme signe de force.

« Le stress, l’anxiété ou l’épuisement physique ne peuvent être tolérés à long terme et ont un impact extrêmement négatif sur notre santé.

« Si nous sommes capables d’identifier les périodes de stress accru et de réaliser qu’il est important de nous accorder une pause, nous prenons le contrôle de la situation, l’empêchant de s’aggraver et nous nous donnons les moyens de revenir plus forts. »

Ici, Jeff Spiers donne ses huit principales raisons pour lesquelles nous devrions tous être plus ouverts à une « Southgate Break » :

1. Cela VOUS donne le contrôle

Le stress et l’anxiété peuvent souvent provenir d’un sentiment de perte de contrôle d’une ou de plusieurs situations.

Si vous êtes capable d’écouter votre corps et de reconnaître que vous avez besoin d’une pause, le simple fait de vous reposer peut soulager ce sentiment de perte de contrôle.

Le reste seul vous donne du pouvoir car il vous remet aux commandes de votre vie.

2. Il favorise la confiance en soi

Lorsque vous faites une pause, vous ne vous dérobez pas à vos responsabilités, vous prenez soin de vous.

Lorsque nous prenons activement des décisions pour prendre soin de nous-mêmes, ces soins personnels nous aident à nous connecter avec nos pensées et nos sentiments et à renforcer notre confiance en nous.

3. Il réduit la tension artérielle

Le stress et l’épuisement physique augmentent notre tension artérielle, ce qui nous expose à un risque plus élevé de nombreux problèmes de santé, y compris les crises cardiaques.

Prendre des pauses, même pour aussi peu que quelques heures, peut considérablement aider à réduire votre tension artérielle, ce qui est extrêmement bénéfique pour votre santé physique.

4. Il obtient votre respect de vos pairs

Admettre que vous avez besoin de faire une pause pour revenir plus fort est une chose extrêmement respectueuse à faire.

Que vous soyez manager ou membre d’une équipe, être ouvert et honnête sur ce que vous ressentez montre que vous êtes confiant et professionnel.

En faisant une pause et en revenant dans un état d’esprit plus fort, vous gagnerez probablement la confiance et le respect des autres, tout en aidant à donner l’exemple aux autres pour qu’ils fassent de même.

Signes que vous avez besoin d’une pause Parfois, vous pouvez sentir qu’il est évident que vous avez besoin d’une pause, mais pour

beaucoup de gens, le stress monte lentement, ce qui rend difficile d’identifier quand

vous risquez d’être submergé et épuisé. Alors que tout le monde réagit légèrement différemment au stress de manière unique,

Voici quelques signes clés indiquant que vous pourriez avoir besoin de faire une pause. Changements dans les habitudes alimentaires – suralimentation ou sous-alimentation

Difficulté de concentration

Ramasser régulièrement les insectes malades

Se sentir constamment fatigué

Un manque de motivation au quotidien

Mauvaise humeur

Vivre un brouillard cérébral ou une perte de mémoire

Avoir des maux de tête ou de ventre

Une mauvaise performance soudaine au travail

Incapacité de dormir

Problèmes dans vos relations

5. Cela vous aide à mieux dormir

Le stress et l’anxiété ont un impact sur notre sommeil car ils empêchent la libération de mélatonine – l’hormone du sommeil.

Être souvent dans un état de vigilance accru retarde le début du sommeil et des pensées rapides et anxieuses la nuit empêchent un sommeil de bonne qualité.

Un sommeil insuffisant provoque un stress supplémentaire et c’est un cercle vicieux.

Faire une pause nous aide à nous remettre à zéro et à nous débarrasser de ces pensées et soucis nocturnes, nous aidant à mieux dormir et, à son tour, à réduire davantage les niveaux de stress.

6. Cela vous rend plus fort à l’avenir

Essayer de « faire passer » le stress ou l’épuisement ne fonctionne pas, cela ne fait qu’ajouter à la situation, la prolonger et la rendre plus difficile.

Faire une pause lorsque les premiers signes de stress et d’anxiété apparaissent nous aide à réduire ces réactions rapidement et efficacement et nous permet de retourner à la situation ou au travail en nous sentant motivés, sans stress et restaurés.

7. Cela vous aide à penser plus clairement

Le stress déclenché de manière chronique peut entraîner une diminution de la créativité, des problèmes de mémoire et un brouillard cérébral, ce qui rend la concentration et la pensée claire difficiles.

Se reposer crée une rupture dans le cycle du stress peut conduire à une réflexion plus précise et à une créativité accrue dans tous les domaines de votre vie plus tard.

8. Il augmente la productivité

Lorsque vous faites une pause et réduisez votre niveau de stress, votre niveau d’anxiété, votre épuisement et que vous régulez votre humeur, vous constaterez rapidement que vos niveaux de productivité dans tous les domaines de votre vie s’améliorent.

Vous aimerez devenir meilleur dans votre travail, plus heureux et plus disponible dans vos relations, plus investi dans vos amis et votre famille et plus capable de profiter de la vie.