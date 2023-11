La magie de l’arrêt du processus de vieillissement n’a malheureusement pas encore été résolue, mais peut-elle être ralentie ? Selon le Association américaine du cœur Selon la recherche, il existe huit façons de ralentir le vieillissement biologique.

Vous avez peut-être 30 ans, mais cela ne signifie pas nécessairement que votre santé est du même âge. L’âge chronologique correspond à la durée de votre vie et l’âge biologique correspond à l’âge de vos cellules. Médecine du Nord-Ouest.

Ensuite, il y a votre âge phénotypique. « L’âge phénotypique est calculé sur la base de l’âge chronologique d’une personne ainsi que des marqueurs sanguins du métabolisme, de l’inflammation et du fonctionnement des organes. La différence entre cela et l’âge réel d’une personne détermine son accélération phénotypique de l’âge. Euronews dit.

Ajoutant cela : « Une accélération phénotypique plus élevée de l’âge indique un vieillissement biologique plus rapide. Les personnes ayant une bonne santé cardiovasculaire, par exemple, présentaient une accélération phénotypique négative de l’âge.

Ainsi, la façon dont vous accordez la priorité à votre santé a beaucoup à voir avec la vitesse à laquelle vous vieillissez.

Quel est l’impact de la santé cardiaque sur le vieillissement ?

Idéalement, vous souhaitez que votre santé cardiaque soit la même que votre âge chronologique ou plus jeune. Mais aux États-Unis, 20 % des femmes, et jusqu’à 50 % de la population masculine, ont un cœur âgé de cinq ans de plus que leur âge réel, selon l’étude. Clinique de Cleveland.

Il va sans dire que la santé cardiaque joue un rôle essentiel dans la durée de notre vie ; cependant, cela ne semble pas être une priorité pour beaucoup. Les statistiques du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes montrent que les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis, en soulignant que toutes les 33 secondes, une personne meurt d’une maladie cardiaque et que toutes les 40 secondes, une personne aux États-Unis est victime d’une crise cardiaque.

Que sont les « 8 essentiels de la vie » ?

Une recherche présentée lors de la réunion annuelle de l’American Heart Association a analysé comment ralentir le vieillissement biologique en utilisant huit comportements de style de vie recommandés par l’American Heart Association. American Heart Association.

La recherche a révélé que « après avoir pris en compte une série de facteurs socio-économiques, les adultes ayant une bonne santé cardiovasculaire étaient biologiquement environ six ans plus jeunes que leur âge chronologique ». Voici les huit facteurs de santé pour incarner un mode de vie plus sain :

1. Manger mieux

L’impact d’une alimentation équilibrée peut être une question de vie ou de mort, à tel point que Santé de Harvard a déclaré que 400 000 décès pourraient être évités chaque année si une alimentation saine était une priorité.

Il a souligné que ne pas avoir une alimentation équilibrée augmente le risque de maladie cardiovasculaire en raison du risque de recevoir un diagnostic d’autres maladies ayant un impact direct sur la santé cardiaque :

L’obésité augmente le risque de développer un diabète de type 2, et les deux affections sont associées à un risque plus élevé de maladie cardiaque.

L’hypertension est plus répandue chez les personnes qui consomment beaucoup de sel et sont obèses.

Les choix alimentaires influencent le taux de cholestérol.

Des études indiquent qu’un manque de fruits, de légumes et de fibres dans l’alimentation peut augmenter le risque de certains problèmes cardiaques.

2. Soyez actif

Le CDC recommande aux adultes de faire 150 minutes d’exercice modéré chaque semaine et au moins deux jours d’entraînement musculaire, ajoutant que « l’activité physique favorise la santé physique et mentale. Les bienfaits de l’activité physique en font l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé.

En ce qui concerne la santé cardiaque, l’exercice maintient votre cœur jeune. S’entraîner « améliore la capacité de votre cœur à pomper le sang vers vos poumons et dans tout votre corps. En conséquence, davantage de sang circule vers vos muscles et les niveaux d’oxygène dans votre sang augmentent », selon le Institut national du cœur, des poumons et du sang.

3. Évitez le tabac

“L’utilisation de produits inhalés de nicotine, qui comprennent les cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques et le vapotage, est la principale cause de décès évitables aux États-Unis, comprenant environ un tiers de tous les décès dus à une maladie cardiaque”, selon le rapport. American Heart Association.

Le Administration des aliments et des médicaments a déclaré que fumer vous expose à un risque plus élevé de maladies cardiaques suivantes :

Hypertension (hypertension artérielle).

Maladie coronarienne.

Accident vasculaire cérébral.

Maladie cardiaque.

Anévrisme.

Malaise de l’artère périphérique.

4. Dormez suffisamment

Lorsque vous dormez, votre corps est le plus actif. « Le cerveau stocke de nouvelles informations et se débarrasse des déchets toxiques. Les cellules nerveuses communiquent et se réorganisent, ce qui favorise le bon fonctionnement du cerveau. Le corps répare les cellules, restaure l’énergie et libère des molécules comme des hormones et des protéines », selon Ligne Santé.

La quantité de sommeil dont nous avons besoin change avec l’âge, selon le Fondation Sommeil:

Nourrissons : 12 à 16 heures (y compris les siestes).

Tout-petits : entre 10 et 14 heures (y compris les siestes).

Enfants : 9-12 heures.

Adolescents : 8 à 10 heures.

Adultes : 7 heures ou plus.

5. Maintenir un poids santé

La santé pondérale est mesurée à l’aide de l’échelle de l’indice de masse corporelle. « Si le calcul de l’IMC est inférieur à 18,5, la personne est considérée comme ayant un poids insuffisant. Le nombre considéré comme un poids santé se situe entre 18,5 et 24,9, tandis que le calcul supérieur à 25 est considéré comme un surpoids. Tout ce qui dépasse 30 indique une obésité », avait précédemment rapporté le Deseret News.

Il souligne que « l’excès de poids a été associé aux maladies cardiaques, à l’apnée du sommeil, à certains cancers, au diabète de type 2, à l’hypertension et à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral ».

6. Gérer le cholestérol

Le corps a besoin de cholestérol pour créer des cellules durables, mais si le taux de cholestérol est trop élevé, vous courez un plus grand risque de maladie cardiaque.

« Avec un taux de cholestérol élevé, vous pouvez développer des dépôts graisseux dans vos vaisseaux sanguins. Finalement, ces dépôts se développent, ce qui rend difficile la circulation d’une quantité suffisante de sang dans vos artères », selon le Clinique Mayo. « Parfois, ces dépôts peuvent se briser soudainement et former un caillot qui provoque une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. »

7. Gérer la glycémie

Notre corps prend la nourriture que nous mangeons et la transforme en glucose qu’il utilise ensuite comme énergie. « Au fil du temps, une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs qui contrôlent votre cœur. Les personnes atteintes de diabète sont également plus susceptibles de souffrir d’autres pathologies augmentant le risque de maladie cardiaque », précise le rapport. CDC dit.

8. Gérer la tension artérielle

Connu comme le tueur silencieux, « près de 50 % des Américains âgés de 20 ans et plus – ce qui équivaut à plus de 122 millions de personnes – souffrent d’hypertension artérielle », rapportait précédemment le Deseret News.

La pression systolique et la pression diastolique mesurent la pression artérielle.

“La pression systolique (chiffre le plus élevé) est la force avec laquelle votre cœur pompe le sang dans votre corps”, selon le Service de santé national.

La « pression diastolique (nombre inférieur) est la résistance au flux sanguin dans les vaisseaux sanguins entre les battements cardiaques lorsque le sang est pompé autour de votre cœur. Ils sont tous deux mesurés en millimètres de mercure (mmHg) », a indiqué le NHS.

“Ces résultats nous aident à comprendre le lien entre l’âge chronologique et l’âge biologique et comment le fait de suivre des habitudes de vie saines peut nous aider à vivre plus longtemps”, a déclaré le Dr Donald M. Lloyd-Jones, président du groupe de rédaction de Life’s Essential 8, selon le rapport. American Heart Association.

“Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais plus important encore, nous voulons vivre plus longtemps en meilleure santé afin de pouvoir vraiment profiter et avoir une bonne qualité de vie pendant autant d’années que possible”, a ajouté Lloyd-Jones.