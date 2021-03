Les 78e Golden Globes prennent un départ difficile au milieu de la controverse, tout en honorant les stars noires

Bien qu’ils honorent à la fois les films et la télévision, les Globes sont regardés de plus près comme un indicateur des Oscars.

La cérémonie de cette année s’est déroulée sous ce qui équivalait à des nuages ​​jumeaux. Normalement considérée comme une grande fête en roue libre (y compris la consommation d’alcool), la pandémie a nécessité une approche plus inventive, reflétant certaines des techniques à distance mises au point lors des Emmy Awards de l’année dernière. Tina Fey et Amy Poehler ont de nouveau accueilli, mais dans un format bicoastal de New York et de Beverly Hills, respectivement.

Plus important encore, l’émission faisait suite à des reportages du Los Angeles Times sur le comportement éthique discutable des membres de la Hollywood Foreign Press Association – le groupe qui décerne les prix, et a longtemps fait l’objet de telles controverses – ainsi que son absence totale des membres noirs, ce qui a suscité les critiques d’un certain nombre de personnalités majeures d’Hollywood.

Les deux premiers prix de la soirée, notamment, ont tous deux été décernés à des stars noires: Daniel Kaluuya, pour le drame historique «Judas et le Messie noir»; et John Boyega, pour un épisode de l’anthologie Amazon « Small Axe ». Le prix du long métrage d’animation a également été décerné à un film avec une distribution majoritairement afro-américaine, « Soul », qui a été présenté en première sur le service de streaming Disney +. Le film a également été récompensé pour la meilleure musique originale.