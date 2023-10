PHILADELPHIE — James Harden a juré qu’il ne jouerait en aucun cas pour une franchise dirigée par le président du groupe des 76ers, Daryl Morey.

Les Sixers ont réalisé que Harden pouvait vraiment tenir sa parole après que le garde mécontent ait sauté la liste complète de pré-saison de Philadelphie à la suite de sa demande commerciale. Harden – officiellement absent pour une affaire personnelle – n’a pas suivi les Sixers cette semaine et le triple champion des buteurs de la NBA n’était pas au Wells Fargo Center vendredi soir pour la finale contre Atlanta.

Le maillot n°1 de Harden était toujours accroché au monde – uniquement en vente dans les magasins du groupe pour 139 $.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS Gilas va apprendre la nouvelle règle de délai d’attente de la PBA DES SPORTS LA Tenorio est déterminé pour son retour en PBA DES SPORTS Après s’être retiré du pacte de groupe avec le Japon, Bolick considère le retour de PBA comme un choix improbable

Les Sixers devraient ouvrir leur saison jeudi contre Milwaukee. Ils jouent à Toronto avant le match d’ouverture à domicile du 29 octobre contre Portland. L’entraîneur Nick Nurse, à sa première saison après cinq ans à Toronto, se prépare pour les matchs sans Harden.

« Je pense que je me suis préparé pour tout cela cette semaine, c’est certain », a déclaré Nurse vendredi. « On a beaucoup réfléchi au fait qu’il ne jouerait pas et ne préparerait pas l’équipe de cette façon cet été. Je n’arrête pas de dire qu’il pourrait y avoir un autre plan si quelque chose change. Je ne pense pas que cela nous ait beaucoup affectés, du tout. Nous sommes simplement sortis et avons joué et nous allons devoir quitter le jeu de la manière dont nous essayons de jouer. Je pense que c’est sans (lui) jusqu’à ce que quelque chose change.

Harden et les 76ers ne sont pas étrangers aux troubles. Le mandat extrêmement lucratif de Harden à Houston – où il a fait équipe pour la première fois avec Morey, puis superviseur général – comprenait les titres de buteur et le prix MVP de la NBA 2018. Mais sa relation avec Houston s’est finalement détériorée et il a imposé son voyage à Brooklyn en 2021. Il a rejoint Kevin Durant et Kyrie Irving et a formé un Big 3 qui n’était jamais très grand. Le trio a été secoué par des blessures et d’autres controverses (notamment la position d’Irving sur le vaccin COVID-19) et ils n’ont joué que 18 matchs ensemble avant, oui, Harden ne voulait.

C’est donc parti pour Philadelphie à la date limite des échanges de 2022, où il a retrouvé Morey et semblait à l’aise dans son rôle de meneur de jeu pendant que l’offensive traversait Joel Embiid. Harden a même décliné en juin 2022 son choix de 47,4 millions de dollars, affirmant qu’il devait offrir aux 76ers la flexibilité d’améliorer leur effectif et de concourir pour un championnat. Il a signé un contrat d’une valeur d’un peu plus de 68 millions de dollars, lui versant environ 33 millions de dollars la saison dernière, avec une sélection de joueur de 35 millions de dollars pour cette saison.

Les Sixers ont pu signer PJ Tucker à l’exception complète de niveau intermédiaire et Danuel Home à l’exception semestrielle parce que Harden a décliné sa décision. Les deux joueurs sont toujours chez les Sixers.

C’est ici que les circonstances deviennent difficiles. Une partie des critiques de Harden vient de sa perception qu’il aurait dû décrocher un contrat à long terme avec les Sixers après la saison dernière. Cela n’est jamais arrivé, d’où la demande commerciale. Harden a peut-être décliné cette option et a décidé de s’efforcer de se libérer des frais. Le joueur, souvent appelé The Beard, a plutôt décroché son choix de 35,6 millions de dollars avec les 76ers pour cette saison, avec la volonté d’alimenter un commerce. Harden a préféré un échange avec les Los Angeles Clippers, mais ces discussions – et les discussions avec d’autres équipes – n’ont abouti à rien.

Harden débarqué sur Morey lors d’un événement promotionnel en août en Chine.

« Daryl Morey est un menteur et je ne ferai en aucun cas partie d’une entreprise dont il fait partie », a déclaré Harden à l’occasion. « Permettez-moi de le répéter : Daryl Morey est un menteur et je ne ferai en aucun cas partie d’une entreprise dont il fait partie. »

La NBA a infligé à Harden une amende de 100 000 $ pour ses commentaires. La ligue a parlé à Harden dans le cadre de son enquête et a confirmé que ses commentaires faisaient référence à sa perception selon laquelle les 76ers n’accéderaient pas à sa demande d’échange.

En grande partie pour ne pas violer des parties de son contrat qui pourraient affecter la liberté d’entreprise dans le cadre du règlement de négociation collective et pour montrer qu’il serait prêt à jouer s’il était échangé aux Clippers, Harden s’est finalement présenté tard au camp d’entraînement et a observé avec les 76ers dans leur New Jersey compliqué. Il a déclaré plus tard qu’il avait perdu confiance en Morey.

« Je voulais être ici et retirer un Sixer, et le front office n’avait pas celui de leurs projets futurs », a déclaré Harden la semaine dernière. « En fait, cela échappe à ma gestion. C’est quelque chose que je n’avais pas besoin de me produire pour être ici.

L’infirmière a mentionné que ce n’était pas une perte de temps – « c’est cool » – de même se donner la peine d’observer cette pré-saison en présence de Harden.

Désormais, Nurse, Morey, Embiid et le reste des Sixers sont prêts à naviguer dans une saison – qui dépend à peu près du résultat final de la situation Harden – avec la promesse de plus de théâtres hors terrain à venir.

« En fait, il ne semble pas vraiment nécessaire de gérer quoi que ce soit », a déclaré Nurse vendredi. « Faites attention, si vous n’êtes pas totalement conscient de ce qui se passe… Je pense que vous dormez probablement beaucoup ou quelque chose. »