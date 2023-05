Les 76ers ont viré Doc Rivers et Twitter n’arrête pas de troller

Mardi, les 76ers ont limogé l’entraîneur-chef Doc Rivers après trois saisons. Voici les meilleurs mèmes et tweets du limogeage de Rivers.

Il n’y a qu’un nombre limité de matchs 7 qu’un entraîneur du Temple de la renommée peut se permettre de perdre. Pour Doc Rivers, son séjour à Philadelphie a pris fin après une défaite amère contre les Boston Celtics qui a vu les 76ers manquer la finale de la Conférence de l’Est cette année.

C’était la 10e défaite de Rivers dans un match 7 et sa cinquième défaite consécutive dans l’histoire des séries éliminatoires. L’entraîneur des Philadelphia 76ers rejoint Mike Budenholzer, Monty Williams et quelques autres dirigeants de haut niveau de franchises qui ont déçu la saison dernière, et ils ont maintenant atterri collectivement dans le club du chômage.

Certaines personnes dans la ligue soutiendront que Rivers n’était qu’un bouc émissaire pour les problèmes plus importants de Philly. D’autres glousseront de joie en voyant Rivers faire ses valises et chercher un nouveau départ ailleurs.

Rivers a mené les 76ers à 54 victoires en 2022, le record de la franchise en plus de deux décennies. Ce match 7 contre Boston semblait cependant être la guillotine, surtout compte tenu du bilan pitoyable de Rivers dans les matchs éliminatoires incontournables.

Voici les meilleurs mèmes et tweets en réaction au limogeage de Rivers.

Doc Rivers en tant qu’entraîneur-chef des 76ers: meilleurs mèmes et tweets du jour

Les Bucks de Doc Rivers en finale de la conférence Est contre les 76ers de Monty Williams l’année prochaine vont être impressionnants. – Mike Golic Jr (@mikegolicjr) 16 mai 2023

Rivers, qui avait techniquement deux ans restants sur son contrat, n’a pas réussi à aider Philly à passer le deuxième tour des séries éliminatoires au cours des trois dernières années.

Son limogeage, bien que malheureux, était généralement attendu, et il devrait pouvoir atterrir sur ses deux pieds dans une autre équipe de la NBA.

Maintenant, que faire de James Harden….

