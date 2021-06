Les 76ers de Philadelphie viennent de l’arrière pour forcer le match 7 contre les Hawks d’Atlanta | Nouvelles de la NBA

Joel Embiid a marqué 22 points et pris 13 rebonds, et les 76ers de Philadelphie se sont ralliés pour une victoire de 104-99 sur l’hôte des Hawks d’Atlanta pour éviter l’élimination lors du match 6 des demi-finales de la Conférence Est vendredi soir.

Les équipes se rencontreront dans un match 7 gagnant-gagnant dimanche soir à Philadelphie, en direct sur Sky Sports et à regarder gratuitement sur la chaîne YouTube de Sky Sports.

Seth Curry et Tobias Harris ont marqué 24 points chacun pour Philadelphie, tête de série numéro un, qui a rebondi sur la route après avoir perdu 26 points d’avance à domicile lors du cinquième match. Tyrese Maxey a ajouté 16 points et sept rebonds sur le banc.

76ers de Philadelphie Points Rebonds Aides Furkan Korkmaz 7 5 2 Tobias Harris 24 5 2 Joël Embiid 22 13 1 Seth Curry 24 3 2 Ben Simmons 6 9 5

Trae Young a mené les Hawks, cinquième tête de série, avec 34 points et 12 passes décisives. Kevin Huerter a terminé avec 17 points et 11 rebonds, et Danilo Gallinari a contribué 16 points pour Atlanta, qui tente d’atteindre la finale de la Conférence Est pour la première fois depuis 2015.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides Kevin Huerter 17 11 4 John Collins 7 dix 0 Clint Capela 14 11 1 Bogdan Bogdanovic 7 2 1 Traé Jeune 34 5 12

Atlanta s’est rapproché de 100-97 avec 14 secondes à faire sur un dunk repoussé par Clint Capela, mais Harris a réussi deux lancers francs pour porter l’avance à cinq points avec 13,3 secondes à faire. Huerter a ajouté un tir sauté pour le panier final des Hawks, mais Atlanta n’a pas pu combler l’écart alors que Harris a fermé le score avec deux lancers francs.

Philadelphie menait 80-76 à la fin du troisième quart.

Les 76ers ont ouvert le quart sur une séquence de 14-0 pour transformer un déficit de quatre points à la mi-temps en un avantage de 61-51. Curry a marqué 11 points pendant la course avec un trio de trois points et un long tir de saut en traction. Atlanta menait 51-47 à la mi-temps. Young a mené tous les marqueurs avec 20 points en première mi-temps sur un tir de 8 contre 15.

Les Hawks ont ouvert le match sur une course de 10-2, qui a été couronnée par un tir flottant de Huerter. Philadelphie a traîné jusqu’à 12 points au premier quart.

Un dunk alley-oop de Capela a couronné une course de 10-0 qui a porté le score à 39-29 en faveur d’Atlanta avec 7:26 à faire en première mi-temps. Philadelphie a répondu avec une course de 11-2, couronnée par un lay-up de Furkan Korkmaz qui a réduit le déficit à un point avec 3:41 à jouer.

Young a marqué trois points à 35 pieds dans la dernière minute de la première mi-temps pour porter l’avance des Hawks à 51-45, mais Embiid a coulé un lay-up à l’extrémité opposée pour ramener les 76ers à moins de quatre à la mi-temps.