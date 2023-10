Les 76ers de Joel Embiid – avec ou sans James Harden – ont encore des espoirs de titre et « un travail à faire »

CAMDEN, NJ — Il y avait deux mystères à résoudre alors que les 76ers de Philadelphie défilaient devant les médias rassemblés dans leur centre d’entraînement lundi. L’un d’entre eux a retenu l’attention en raison de son engouement actuel ; l’autre en raison de ce qui pourrait être le pronostic à long terme de la franchise.

James Harden, une star sous plusieurs administrations de Daryl Morey, était introuvable. Il a évité la première fonction d’équipe de la nouvelle année de championnat pour continuer à mener sa guerre d’usure contre le front office qui ne lui donnera tout simplement pas ce qu’il veut – d’abord un contrat de taille plus et maintenant un échange complet.

Reste à savoir si cela contribuera à augmenter la pression sur les 76ers. Peut-être que c’est le cas et que Harden obtient la sortie qu’il souhaite, ou qu’il reçoit simplement une belle amende pour avoir manqué une journée de travail et cela persiste jusqu’à qui sait quand. Le lendemain à surveiller : mardi, début du camp d’entraînement au Colorado.

Il fallait au moins s’y attendre. Si Harden était resté sur place tout l’été, il semblait peu probable que Morey, le président des opérations de basket-ball des Sixers, surprenne tout le monde avec une annonce commerciale juste avant de prendre le micro lundi. Plus attendu, cependant, était ce que dirait Joel Embiid lorsqu’il aurait son tour devant le public rassemblé. À l’exception de quelques tweets et d’une apparition à un festival de films, Embiid s’est montré rusé dans son silence ces derniers mois.

Qu’aurait à dire le visage de la franchise ?

«Pour moi, c’était un été A+ », s’est-il exclamé.

Il ne s’agissait pas de l’affaire 76ers-Harden. Embiid s’est marié cet été et les noces ont été un succès. Quant au basket, c’est un peu plus compliqué.

Les 76ers ont embauché un nouvel entraîneur, Nick Nurse, et ont ajouté quelques ajouts pour leur profondeur, faisant appel à Danny Green, Patrick Beverley, Kelly Oubre et Mo Bamba. Mais l’avenir de Harden reste incertain.

Embiid est déjà venu ici. Il a assisté à la saga Ben Simmons de 2021-22 alors que son dernier meneur All-Star gaucher refusait de jouer à Philadelphie ; maintenant, il revit cela. L’expérience est la meilleure éducation, même si, comme l’a prévenu Furkan Korkmaz : «Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose d’avoir de l’expérience dans ce genre de situations.

Il est trop dramatique de dire que le sort de l’avenir des 76ers dépend du niveau de bonheur d’Embiid, ou du moins de son contentement, mais l’histoire récente nous apprend que les équipes vont et viennent selon les caprices de leurs superstars et lorsque leur patience faiblit. Embiid est le dernier en date sous les projecteurs, chacun de ses mots et tweets disséqués comme un indice sur sa pensée.

Lundi, Embiid a proclamé son amour pour Philadelphie et son désir d’y gagner. Ce sera sa 10e saison avec les 76ers. Il est à la fois un avatar de The Process et son seul survivant. Il veut de la cohérence, a-t-il déclaré, et se rend compte qu’il est la franchise à bien des égards, peu importe qui est à ses côtés.

« JEPeu importe qui fait partie de l’équipe », a-t-il déclaré. « Je croirai toujours que j’ai une chance. »

Mais Embiid n’était pas entièrement copacétique. Il ne tolérera pas la stagnation, ce qui, selon lui, est frustrant.

Il a soutenu Harden, prêt à l’embrasser si Harden et les 76ers trouvent la paix ou prêt à passer à autre chose si leur impasse conduit à un échange. Surtout, Embiid ne veut pas voir une saison passer à la trappe alors que les 76ers tentent de remplacer un garde de niveau All-Star et peut-être le meilleur joueur qu’il a eu à ses côtés.

«Nous serions ravis de l’avoir. S’il n’est pas (ici), nous avons encore du travail à faire », a déclaré Embiid. « Quand vous jouez à Philadelphie, peu importe qui fait partie de l’équipe. S’ils croient que vous avez une chance de remporter un championnat, peu importe ce qui se passe à l’extérieur d’ici, c’est l’objectif. C’est la norme. Il faut y aller. Chaque année de ma carrière, quel âge ai-je ? 29 ? – pour les huit prochaines années, je crois que nous devrions y aller chaque année pour essayer de remporter le championnat. Il ne devrait jamais y avoir de saison perdue. Et j’espère qu’ils comprennent cela, et je pense qu’ils le comprennent. Donc comme je l’ai dit, l’objectif est de remporter un championnat chaque année. Vous devriez toujours faire tout ce qu’il faut pour nous mettre dans cette situation.

C’est une philosophie que Morey semble partager, sur la base de ses antécédents de décisions astucieuses et respectueuses du risque. Ce pari de Harden est le dernier sous-produit de cette approche.

Harden pourrait bien se présenter au camp d’entraînement mardi et au moins mettre une partie du drame de côté. Morey a déclaré que lui et Harden ne s’étaient pas parlé depuis le début de l’été, lorsque Harden avait demandé à Morey de résoudre leurs problèmes par l’intermédiaire de ses agents.

Chaque camp dispose d’un certain pouvoir de pression. Harden est incité à suivre, avec seulement un an de contrat et une agence libre qui l’attend alors qu’il atteindra sa saison de 35 ans l’été prochain. Il lui incomberait de réaliser une bonne saison. Les 76ers ont besoin de lui sur le terrain alors qu’ils visent une apparition en finale de la NBA dans une Conférence Est de plus en plus compétitive. Harden n’est plus à son apogée, mais il y a une raison pour laquelle Morey refuse de le traiter à moins qu’il ne puisse récupérer un joueur de son calibre ou un package commercial qui peut être une voie vers un joueur.

Embiid n’est pas moins confiant, même si les Bucks ont passé l’été à améliorer leur échange pour Damian Lillard et, pour les Celtics, leurs accords pour Jrue Holiday et Kristaps Porziņģis.

« Qui a dit qu’ils nous surpassaient ? » dit Embiid. « Nous devons encore y aller et concourir. Vous pouvez faire ce que vous voulez en dehors du terrain, mais vous devez quand même y aller et mettre le ballon dans le cerceau. Je crois que quelle que soit l’équipe dans laquelle je fais partie, nous aurons toujours une chance.

La convention collective plane sur tout cela, même si son impact sera flou. L’article XI, section 3 stipule qu’un joueur qui retient ses services pendant plus de 30 jours « après le début de la dernière saison couverte par son contrat de joueur » n’est alors pas considéré comme ayant terminé son contrat. « En conséquence, un tel joueur ne sera pas un agent libre vétéran et n’aura pas le droit de négocier ou de signer un contrat de joueur avec une autre équipe professionnelle de basket-ball à moins et jusqu’à ce que l’équipe pour laquelle le joueur a joué pour la dernière fois en accepte expressément le contraire. »

Ce langage est un peu trouble et son bilan n’est pas prouvé. La clause a été incluse dans les dernières conventions collectives et n’a jamais été invoquée. Cela peut permettre aux 76ers d’empêcher Harden d’accéder à l’agence libre s’il ne se présente pas avant le 1er novembre – jour 31 – mais semble également donner à Harden une sortie s’il est échangé. Sa nouvelle équipe aurait le dernier mot et non les 76ers – disons que ce sont les Clippers après un accord de mi-saison – et pourrait choisir de le laisser entrer en agence libre cet été comme si de rien n’était, rendant tout cela sans objet, selon des sources de la ligue consultées sur comment cette section de l’ABC doit être comprise. Même si Harden se heurte aux 76ers ce mois-ci, cela ne signifie pas que sa voie vers l’agence libre est fermée. Mais tout cela est sans précédent et il est difficile de dire avec certitude comment la NBA interpréterait la règle, même s’il y aurait certainement beaucoup de discussions entre la ligue et la NBPA.

Quelle que soit la manière dont ce problème est résolu, Embiid occupe une place importante. Ce n’est pas seulement son équipe, mais son meilleur joueur qui est en jeu. Les 76ers n’ont pas encore dépassé le deuxième tour lors de son séjour à Philadelphie. Même Morey comprend les doutes concernant l’entrée des 76ers dans la saison et la situation de l’effectif. Il veut juste que le temps donne raison.

« Nous venons ici tous les jours et avons le sentiment que nous allons montrer à la ligue que c’est une équipe qui peut gagner », a déclaré Morey. « Je comprends qu’il y ait beaucoup de scepticisme en ce moment. … Laissez-nous vous montrer. Laissez-nous vous montrer en saison régulière. Laissez-nous vous le montrer en séries éliminatoires.

(Photo de Joel Embiid : Mitchell Leff / Getty Images)