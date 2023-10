ESPNLecture de 3 minutes

Le meilleur de la saison 2022-23 de James Harden avec les 76ers Revivez les meilleurs moments de James Harden la saison dernière avec les 76ers de Philadelphie.

Le Les 76ers de Philadelphie ont accepté d’échanger l’arrière James Harden avec les LA Clippers dans le cadre d’un accord multijoueur comprenant plusieurs choix au repêchage, ont déclaré des sources à Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington et KJ Martin se rendront à Philadelphie dans le cadre de l’accord, selon des sources, les Clippers recevant PJ Tucker et Filip Petrusev en plus de Harden.

Les Clippers envoient également aux Sixers un choix de premier tour non protégé en 2028, deux choix de deuxième tour et un échange de choix, ont indiqué des sources à Wojnarowski. Et ils acheminent aux 76ers un futur choix de premier tour supplémentaire d’une troisième équipe.

Afin de libérer l’espace nécessaire pour finaliser l’échange, les 76ers renoncent au garde vétéran Danny Green, ont indiqué des sources.

Harden est “ravi” d’aller aux Clippers et espère s’envoler pour Los Angeles le plus tôt possible, ont déclaré des sources proches de lui à Ramona Shelburne d’ESPN. Il y a une chance qu’il soit présent mardi soir pour le match à domicile des Clippers contre le Magic d’Orlando.

Harden, 34 ans, a demandé un échange en juin lorsqu’il a opté pour son option de joueur de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-24. Lors d’une apparition promotionnelle en Chine en août, il a traité à plusieurs reprises le président des opérations de basket-ball des 76ers, Daryl Morey, de “menteur”, et a reconnu plus tôt ce mois-ci, en rejoignant l’équipe, que leur relation était irréparable.

Harden n’avait pas encore joué pour Philadelphie cette saison, même s’il était sur le banc avec ses coéquipiers lors du match de dimanche, vêtu d’un jean et d’un sweat à capuche vert, après avoir participé à la présentation et à la séance vidéo d’avant-match des 76ers.

Harden devait participer à l’entraînement de mardi dans les installations de l’équipe à Camden, dans le New Jersey.

Dix fois All-Star, Harden a été l’un des meilleurs joueurs de la ligue au cours de la dernière décennie, remportant trois titres de buteur et le prix MVP de la ligue 2018. Il a mené la ligue pour les passes décisives la saison dernière.

Philadelphie a toujours soutenu qu’elle avait besoin de deux choix de première ronde dans tout accord pour Harden afin de pouvoir s’ajouter à la liste autour du MVP en titre de la ligue, Joel Embiid.

Harden, qui a grandi dans le sud de la Californie et a joué au lycée Artesia à Lakewood, avait exprimé le désir d’être échangé aux Clippers. Cette décision le réunit avec Russell Westbrook, son ancien coéquipier du Thunder d’Oklahoma City.

Les 76ers (2-1) joueront ensuite jeudi contre les Raptors, tandis que les Clippers (2-1) accueilleront le Magic mardi avant d’affronter les Lakers mercredi lors de la deuxième soirée consécutive.