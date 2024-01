Les 73 points de Luka Dončić établissent un record en carrière et le record des Mavs : “Nous ne pouvons pas le prendre pour acquis”

ATLANTA — La soirée de Luka Dončić, un enfer de 73 points qui a incendié le livre des records de la NBA et les malheureux défenseurs qui le gardaient, a commencé par des tirs manqués.

Environ une heure avant de commencer à écrire l’histoire, Dončić était inhabituellement décalé. “Lors de mon échauffement, j’ai raté beaucoup de tirs”, a déclaré Dončić après la victoire 148-143 des Dallas Mavericks contre les Hawks d’Atlanta vendredi. Alors que ces sauts insignifiants claquaient sur le bord ou s’élevaient dans les airs, Darrell Armstrong, l’un des assistants des Mavericks qui suivait l’échauffement de Dončić avec lui, a expliqué à Dončić ce qu’il faisait toujours lorsque cela se produisait.

“Vous allez jouer à fond, vous allez bien tirer (dans le jeu)”, se souvient Armstrong en disant à Dončić. Après que Dončić ait réussi ses premiers tirs, Armstrong a eu le sentiment que ce serait une bonne soirée, peut-être même une soirée de 50 points.

“Mais bon sang”, a déclaré Armstrong L’Athlétisme. “Je ne savais pas qu’il allait faire ça.”

Là encore, peut-être aurions-nous tous dû savoir que cette tempête de feu allait arriver après la semaine passée par Dončić.

Lundi, l’entraîneur des Mavericks, Jason Kidd, a déclaré que l’équipe avait perdu sa concentration en raison de la défaite contre les Celtics de Boston. Deux jours plus tard, Dallas a de nouveau perdu contre les Phoenix Suns, un match dans lequel Dončić a reçu une faute technique pour s’être disputé avec les officiels et bien d’autres titres pour un incident au troisième quart lorsqu’il a demandé l’expulsion d’un fan des Suns. Dans l’épisode de jeudi de l’émission « Inside the NBA » de TNT, Dončić a reconnu sa faute dans l’incident avec le fan, en disant: “Je n’aurais probablement pas dû faire ça.” Cela n’est pas sans rappeler ses nombreux commentaires antérieurs dans lesquels il admettait que ses plaintes constantes auprès des fonctionnaires n’aidaient pas.

Mais ce sont les critiques constructives d’un talent générationnel, dont les réalisations ont commencé quand il était adolescent et se sont poursuivies chaque année qu’il a passée sur le terrain de basket depuis. Ce sont des questions que nous avons pour Doncic parce que son héritage pourrait atteindre l’échelon le plus élevé possible de ce sport, non pas parce que quiconque doute de ce qu’il peut faire sur le terrain. Parce que c’est connu.

Et chaque fois que cela est remis en question, chaque fois que nous oublions ne serait-ce qu’un instant, nous le rappelle Dončić – comme il l’a fait vendredi.

“Nous ne pouvons pas le prendre pour acquis”, a déclaré Kidd. “Ce qu’il fait sur le terrain est différent de tout le monde.”

Les 73 points de Dončić ont non seulement établi un sommet en carrière et un record de franchise, mais il s’agit également du plus grand nombre de points marqués par un seul joueur de la NBA depuis le match de 81 points du regretté Hall of Fame Kobe Bryant le 22 janvier 2006. Dončić est devenu le quatrième joueur de la NBA. L’histoire de la NBA est de marquer 73 points ou plus dans un match, rejoignant Wilt Chamberlain (100, 78, 73), Bryant (81) et David Thompson (73).

“Ces noms sont spéciaux, mec”, a déclaré Dončić par la suite. “C’est incroyable. (Je) me sens juste spécial d’être dans cette conversation avec eux.

La performance de Doncic a commencé immédiatement. Il a marqué les deux premiers points des Mavericks avec un lay-up au volant, puis 16 autres au premier quart-temps. Kidd a déclaré qu’il avait dit à son équipe d’entraîneurs ce trimestre-là qu’il pensait que l’équipe pourrait avoir besoin d’une soirée de 50 points de la part de sa superstar. Il ne l’a pas atteint. Mais même si Dončić comptait 18 points après les 12 premières minutes du match, ce n’était pas un indicateur évident de l’approche de cette soirée.

“Il fait normalement des choses comme ça”, a déclaré Markieff Morris, un vétéran de 14 ans qui a joué pour huit équipes de la NBA. Morris a déjà vu des explosions de la part de ses coéquipiers, mais aucune n’est comparable à celle-ci.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un donner l’impression que cela était aussi simple”, a-t-il déclaré.

Dončić aurait pu marquer 75. Eh bien, il aurait pu l’avoir fait s’il avait eu une verticale de 48 pouces, a déclaré son coéquipier Josh Green pour défendre la passe alley-oop qu’il a lancée à Dončić dans les premières minutes du premier quart-temps. “Il doit devenir plus athlétique”, a déclaré Green en soupirant, “mais il l’a souligné!” Alors que Dončić récupérait la passe, il devait réinitialiser la possession.

“Si j’avais été candidat, les choses auraient pu être différentes”, a déclaré Dončić, peut-être avec optimisme. “J’étais debout donc je ne pouvais pas sauter.”

Il est devenu clair que Dončić se dirigeait vers une soirée étonnante au début du deuxième quart-temps. C’est à ce moment-là qu’il a atteint 30 points, puis 40, et enfin 41.

“Je pense que tout le monde le savait à l’époque”, a déclaré Morris.

Sur le banc, ses coéquipiers discutaient entre eux, certain Dončić se dirigeait vers la barre des 60 points.

“Je ne savais pas que ce serait 70 ans”, a déclaré Seth Curry.

Les 41 points de Dončić sont à égalité pour le troisième plus grand nombre de points qu’un joueur de la NBA ait jamais marqué en première mi-temps, et ses 16 buts sur le terrain étaient également les troisièmes dans n’importe quelle mi-temps, première ou deuxième. Ce fut une performance de but éthique, avec seulement quatre tentatives de lancer franc dans cette mi-temps, alors que Dončić disséquait les défenseurs d’Atlanta avec des tirs à tous les niveaux.

“C’était un Luka différent”, a déclaré Kidd, décrivant à quel point Dončić était enfermé. « Il devient émotif sur le terrain. Il est timide en dehors du terrain. Il a joué à un niveau différent avec sa timidité ce soir.

À la mi-temps, Dončić était le dernier joueur à sortir des vestiaires de Dallas, commençant lentement puis sprintant sur le terrain, dépassant ses entraîneurs qui marchaient avec lui et, bientôt, entrant dans les livres d’histoire.

Parce que Dončić « est le plan de match », comme l’a dit Kidd, la seconde mi-temps a commencé de la même manière. Il a réussi un 3 points en recul, puis deux lancers francs, puis un lay-up et un autre 3. Lorsque Dončić le ressent vraiment, il se retrouve souvent à exécuter des tirs qui ne sont même pas typiques de son répertoire. Avec 3:14 à jouer en troisième, il a reculé pour un tir de 13 pieds sur la ligne de fond sous un angle qui commençait derrière le panneau. Cela lui a donné deux points supplémentaires, jusqu’à 55, alors que le ballon s’est niché.

Lorsque le quatrième quart-temps a commencé et que Dončić a marqué huit points sur trois possessions consécutives, l’entraîneur des Hawks Quin Snyder a demandé un temps mort. À ce stade, comme Kidd l’avait prédit, Dallas avait besoin de tous les points que Dončić lui avait donnés, les Mavs n’en menant que par neuf. Après le temps mort, Atlanta s’est finalement engagé à faire équipe avec Dončić à chaque touche, peu importe où il se trouvait sur le terrain.

« C’est une autre chose ; ils ont commencé à le doubler sur demi-terrain à huit minutes de la fin », a déclaré Grant Williams. « Imaginez à quel point vous devez être bon (pour que cela se produise). C’était fou à voir.

Dončić a commencé son parcours de basket-ball sur les terrains de Ljubljana, en Slovénie, sa ville natale. « Parfois, les (des jeunes de 20 ans qui dirigeaient le pick-up) ne me permettaient pas de jouer parce que j’avais 10 ou 11 ans », a-t-il déclaré. Mais même un soir où Dončić a marqué plus de points que tous les joueurs de l’histoire de la NBA, sauf trois, il n’a jamais été aussi bon.

“Souvent, lorsque vous êtes en train de le faire, vous pouvez simplement dire: ‘Hé, je peux battre l’équipe double, j’ai l’équipe jusqu’ici'”, a déclaré Kidd. “Mais ce n’est pas qui il est.”

Ce qui aurait pu être le coup décisif du match était un tir de Dončić depuis l’aile gauche à 1:16 de la fin. Mais deux défenseurs se sont précipités sur lui, et il l’a plutôt balancé vers Dante Exum au sommet de la clé, qui l’a renversé.

Une possession plus tard, Dončić termine définitivement le match avec un lay-up au volant et -1. Il a renversé le lancer franc pour lui donner 73.

Soixante-treize. Une ascension dans le livre des records, un rappel de son éminence, un spectacle époustouflant de tout ce qui l’a amené ici, un aperçu de ce qui reste à venir d’une carrière à peine à moitié terminée. Une performance qui nous laisse bouche bée, hypnotisés, captivés, en nous demandant quand viendra la prochaine. Et tôt ou tard, ce sera le cas.

« Pouvons-nous en parler ?! Pouvons-nous en parler ?!” Kyrie Irving a crié joyeusement à Dončić alors qu’il quittait le terrain dans les tunnels qui menaient au vestiaire des visiteurs après le match. « On ne peut pas simplement marquer 73 et 10 (rebonds) sans en parler ! J’ai besoin d’un peu plus de cadeaux, mon frère ! »

Alors que Dončić se dirigeait vers les vestiaires, ses coéquipiers en attente l’ont assailli avant même qu’il n’y arrive. C’était de l’eau, dit-il plus tard, beaucoup d’eau. Et lorsque Tim Hardaway Jr. lui a ensuite jeté un seau entier d’eau glacée, Dončić a plaisanté : “J’ai failli avoir une crise cardiaque.”

Mais une fois que les choses se sont calmées, que ses coéquipiers étaient partis depuis longtemps, que le seul souvenir de sa performance de 73 points était les journalistes qui attendaient pour l’interroger à ce sujet et le score posé sur la table devant lui, Dončić a fait de son mieux. pour expliquer ce qui s’est passé. Mais en réalité, il pensait déjà à l’avenir.

“Nous avons un match dans moins de 24 heures”, a-t-il déclaré. “Je dois récupérer, mec.”

Et puis il a emprunté le tunnel jusqu’au bus qui l’attendait, nous ayant encore rappelé ce qu’il pouvait faire sur ce terrain de basket.

C’est à nous de regarder, de vénérer, de chérir. Et pour lui, dans moins de 24 heures, il y a un autre match.

(Photo : Todd Kirkland/Getty Images)