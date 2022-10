Les 700 buts en club de Cristiano Ronaldo: comment l’attaquant a marqué son record pour Man Utd, le Real Madrid, la Juventus et le Sporting | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo est sorti du banc pour inscrire son 700e but en club alors que Manchester United revenait de l’arrière pour gagner 2-1 contre Everton dimanche – mais comment a-t-il marqué son record ?

Le joueur de 37 ans a enregistré son dernier jalon 20 ans et deux jours après son tout premier but en club pour le Sporting Lisbonne dans la Primeira Liga portugaise en 2002.

Pour mettre ses exploits en perspective, Erling Haaland devrait marquer 37 buts en club chaque saison pendant encore 15 ans pour égaler le record de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo est sorti du banc pour marquer son 700e but en club alors que Manchester United revenait de l'arrière pour s'imposer 2-1 contre Everton à Goodison Park.



Ronaldo a maintenant marqué 26 buts depuis son retour à Manchester United l’été dernier, portant son total au club à 144 – après avoir marqué 118 lors de son premier passage au club.

Le quintuple vainqueur du Ballon D’Or a rejoint le Real Madrid en 2009 pour 80 millions de livres sterling pour mettre fin à son séjour initial de neuf ans à Old Trafford et a marqué 450 buts pour les géants de la Liga, avant de rejoindre la Juventus en 2018 et de marquer 101 buts pour du côté turinois.

Les retours de Ronaldo se sont multipliés au cours de ses 20 ans de carrière, atteignant leur apogée pour le Real entre 2010/11 et 2015/16, lorsqu’il a marqué plus de 50 buts en six saisons successives – atteignant un sommet en carrière de 61 en 2014/15.

Ce taux de frappe soutenu a aidé à marquer 311 buts en Liga et a également aidé à enregistrer un record de 140 en Ligue des champions alors qu’il remportait la compétition avec United en 2008 et récoltait une autre médaille de quatre vainqueurs avec le Real.

Une foule de rivaux de la Liga font partie de ses adversaires préférés: il a battu 27 buts en carrière contre Séville, dont un total de quatre buts en 2011 et quatre tours du chapeau – tout en marquant 25 contre les voisins du Real Atletico et 20 après El Clasico rivalise avec Barcelone.

Ronaldo a mieux réussi à domicile dans ses clubs respectifs, marquant 390 fois – contre 289 sur la route et 21 autres en territoire neutre.

Incroyablement, le joueur de 37 ans n’est qu’à deux pas d’un siècle de buts marqués de l’extérieur de la surface, dont 48 provenant de coups francs directs – tout en convertissant 129 autres buts sur 12 mètres,

Au total, Ronaldo a marqué 460 de son parcours avec sa botte droite préférée, mais a également trouvé le fond du filet 125 fois avec des finitions du pied gauche et est rentré à la maison 113 fois.

Le timing de ses buts est resté relativement constant au cours des matchs de sa carrière, marquant dans une mesure presque égale pendant des périodes de 15 minutes – marquant naturellement plus pendant les phases finales en raison du temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

Utilisez le tableau interactif ci-dessous pour faire défiler tous les buts en club marqués par Cristiano Ronaldo au cours de ses 20 ans de carrière, et utilisez la barre de recherche pour filtrer les résultats par adversaire ou même par coup du chapeau…