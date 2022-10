Les 7 règles de ma mère pour être heureuse et réussir en vieillissant

Il y a quelques années, j’ai vu un ami faire une crise de panique à l’idée d’avoir 30 ans.

Le mois dernier, j’ai passé un long week-end à la plage pour le 30e anniversaire d’un autre ami, où les blagues “sur la colline” ont volé en masse et rapidement. J’ai vu des gens hyperventiler après avoir obtenu leur diplôme universitaire à 22 ans (“Je suis un adulte maintenant”) ou à 25 ans (“Je suis vraiment un adulte maintenant”).

Pour moi, c’est étrange. Je ne me suis jamais senti anxieux à propos d’un anniversaire. J’attribue cela aux « règles du vieillissement » de ma mère, qui sont ancrées dans ma tête depuis que je me souvienne :

Vos 20 ans sont principalement de la pratique – ils ne comptent presque pas

Vos 30 ans, c’est quand vous savez qui vous allez être

Vous ne prenez pas de vitesse avant vos 40 ans

Vous ne gagnez pas de véritable élan avant vos 50 ans

Vous n’aurez probablement pas fait vos réalisations les plus importantes et les plus marquantes dans le monde avant la soixantaine

A 70 ans, tu te réinventes

Vous ne pouvez donc pas être vieux avant d’avoir atteint les 80 ans. Et même alors, c’est incertain

L’intériorisation de ces directives peut vous aider à vous sentir beaucoup mieux en vieillissant. Cela peut vous rendre en meilleure santé et vous aider à mener une vie plus réussie, disent les experts.

“Comment nous percevons notre processus de vieillissement – ce que nous ressentons à propos de [our own] le vieillissement – est un déterminant important de la santé physique, de la santé psychologique et même de la longévité », me dit Yoav Bergman, psychologue social et professeur de travail social à l’Ashkelon Academic College en Israël.

Prenez-le de ma mère, qui a créé ces règles il y a 25 ans et dit qu’elles ont été utiles depuis.

“Même maintenant, à 59 ans, je ne me suis jamais sentie mal à propos d’un anniversaire”, dit-elle. “Ils se sont tous avérés vrais.”