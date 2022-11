Les 7 questions Twitter auxquelles Elon Musk semble avoir peur de répondre

Dans le judaïsme, il y a une idée appelée “tikoun olam“, ce que nous interprétons comme signifiant que, individuellement et collectivement, nous avons la responsabilité de rendre le monde meilleur.

En ce moment, je me contenterais de réparer Twitter.

C’est pourquoi je vous écris une lettre ouverte, Elon Musk, nouveau PDG et propriétaire de Twitter. Ou, comme vous vous appeliez il y a quelques semaines, chef Twit.

Vous semblez frustré ces jours-ci, et vous n’êtes pas subtil à ce sujet. Peu de temps après votre prise de fonction, vous avez changé votre biographie Twitter en “Twitter Complaint Hotline Operator”, avec votre emplacement marqué à un moment donné comme “Enfer.” Vendredi, vous avez de nouveau modifié votre bio et votre emplacement pour qu’ils soient vides.

Si, comme vous, j’avais dépensé 44 milliards de dollars pour acheter une entreprise qui est l’une des plus influentes au monde, mais qui est toujours peine à faire des profits 16 ans après sa fondation, je ressentirais probablement la chaleur aussi. Bien que je ne jetterais probablement pas un pitié fête dessus.

Bien que nous soyons tous captivés par la nature de votre situation de chien qui a attrapé la voiture, il est temps d’admettre ce qui se passe vraiment : Twitter a toujours été un peu en désordre, et vous le faites juste pire.

L’entreprise n’est pas aussi largement utilisée que les ennemis Facebook ou YouTube, ni aussi rentable (bien que même ils ne le sont pas faire autant de nos jours). En même temps, Twitter est tellement le centre névralgique de la culture moderne que les stars du sport, les bros de la finance, les geeks du divertissement et oui, même nous dans la presse, ne pouvons pas nous en passer. Heck, l’ex-président Donald Trump a créé sa contrefaçon Truth Social après avoir obtenu banni de Twitter pour avoir incité à la violente attaque de Capitol Hill le 6 janvier, juste pour nourrir sa dépendance à cette chose folle.

C’est pourquoi vous devez réparer ce qu’est devenu Twitter, Elon.

Vous n’avez pas créé ce gâchis, mais vous l’avez certainement acheté, et vous avez ajouté un tas de nouvelle merde sur les bords. Pour que cela fonctionne, Twitter doit reconnaître ses erreurs, puis se mettre en route pour les corriger. Changer de PDG et licencier le conseil d’administration peut créer un drame digne du pop-corn, mais ce n’est pas aussi simple que de redémarrer votre iPhone.

Alors, êtes-vous à la hauteur ?

Malheureusement, les quelques RP qui vous restent n’ont pas répondu à une demande d’interview. Donc, à la place, je partage mes questions pour vous avec nos lecteurs, un peu comme je l’ai fait il y a plusieurs années dans une lettre ouverte au PDG de l’époque @jackalias Jack Dorsey.

Peut-être que, contrairement à lui, vous répondrez réellement aux questions ?

1. Pensez-vous que le harcèlement de masse, les campagnes de haine et les menaces de violence sont un problème que Twitter doit résoudre ?

Commençons par une question de softball. Bien sûr, vous êtes contre ce genre de choses ; tu n’es pas un monstre ! Et tu dis la modération du contenu n’a pas changémême s’il y a beaucoup moins de personnes qui le font depuis que vous avez rapidement licencié la moitié du personnel de l’entreprise.

Mais ce que je veux vraiment savoir, c’est si vous êtes vraiment grok que se passe t-il ici. Je veux savoir si vous comprenez à quel point ces problèmes sont omniprésents.

Je suis sûr que vous avez vous-même fait l’objet de beaucoup de haine et de harcèlement en tant que PDG controversé de Tesla et SpaceX, en plus d’être l’homme le plus riche du monde. malgré votre achat sur Twitter et la chute du cours de l’action Tesla. Vous êtes peut-être en train de rouler des yeux sur moi en ce moment, voyant cette pièce comme la dernière critique à jeter sur la pile. (Sans oublier que je peux ressentir la colère de tes fans pour avoir osé écrire ceci.)

Mais vous avez quelque chose que la plupart d’entre nous n’ont pas. Vous avez la sécurité des personnes que vous pouvez embaucher pour vous protéger, vous et votre famille. Vous n’aurez jamais à vous soucier de savoir si ce qui vous arrive en ligne aura un impact sur votre gagne-pain ou sur votre capacité à subvenir aux besoins de votre famille. Si vous perdez ou quittez votre emploi, vous n’avez pas besoin d’en trouver un autre pour joindre les deux bouts. Et puisque vous n’avez pas de conseil d’administration, vous n’avez pas vraiment de patron à qui répondre non plus.

Ce que je veux savoir, c’est si vous comprenez ce que l’on ressent sans toutes ces choses. Comprenez-vous ce que c’est que de recevoir des menaces terroristes et ne pas avoir de personnel de sécurité pour tout parcourir ? Comprenez-vous que le fait d’avoir un compte bancaire avec juste assez d’économies signifierait que se faire virer signifierait probablement perdre votre maison ? Comprenez-vous ce que cela fait de être au centre de l’attention d’internet et toute l’anxiété que cela apporte à votre travail, à vos amis et à votre famille – qui n’ont pas non plus les ressources nécessaires pour faire quoi que ce soit à ce sujet ?

Pour réussir en tant que PDG de Twitter, la chose la plus importante dont vous avez besoin est l’empathie. Alors, tout ce gâchis n’est-il qu’une bande de trolls pour vous ? Voyez-vous des montagnes faites de taupinières ?

Ou voyez-vous un problème fondamental?

L’utilisation de Twitter continue d’augmenter. Une chose est sûre : ce n’est pas ennuyeux ! – Elon Musk (@elonmusk) 10 novembre 2022

2. Allez-vous traiter Twitter comme Tesla ?

Je m’inquiète déjà de votre empathie parce que lorsque vous avez licencié le personnel de Twitter, vous n’avez pas signé votre nom au bas de l’e-mail d’annonce à l’échelle de l’équipe. Même le Lion lâche aurait fait mieux.

Des histoires et des tweets débordent de l’équipe Twitter à propos de journées de travail marathon de 20 heuresles personnes qui dorment dans des bureaux et les anciens employés qui ne savent pas s’ils doivent être reconnaissants ou tristes d’avoir été licenciés.

Donc, je pense qu’il est plus que juste de demander comment vous allez traiter les personnes dont le travail consiste à améliorer Twitter.

Ce n’est un secret pour personne dans la Silicon Valley que vous travaillez dur vos employés, et vous ne semblez pas en conflit à ce sujet. Dans un e-mail de l’équipe Tesla, vous avez dit aux employés que vous vous attendiez à ce qu’ils “passent au moins quarante heures au bureau par semaine”, même si l’une des pandémies les plus meurtrières depuis des générations fait toujours rage. Vous auriez envoyé un e-mail similaire aux employés de Twitter cette semaine alors que vous peigniez une “image désastreuse” des perspectives de l’entreprise.

Traiterez-vous également les utilisateurs de Twitter comme des conducteurs de Tesla, en expédiant de manière irresponsable des produits à moitié cuits avec des noms totalement inappropriés ? Après avoir vu comment vous avez géré “Version bêta complète de la conduite autonome” après des gens sont morts dans accidents impliquant le pilote automatique de Tesla fonction. Considérant que vous continuez à expédier ces fonctionnalités même si le gouvernement semble se préparer éventuellement intervenirje pense qu’il est plus que juste de vous demander si vous suivrez une approche similaire avec Twitter.

Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas. – Elon Musk (@elonmusk) 9 novembre 2022

3. Si Twitter échoue, que se passera-t-il alors ?

Vous souciez-vous des communautés créées et alimentées par Twitter ? Ressentez-vous le poids de l’héritage qui accompagne une plateforme qui a contribué à faciliter le printemps arabe et les mouvements #MeToo ?

Et appréciez-vous à quel point les trolls haineux se sentent enhardis par votre comportement jusqu’à présent ?

L’utilisation de Twitter est à un niveau record lol – Elon Musk (@elonmusk) 8 novembre 2022

En parlant de quoi…

4. Pensez-vous que l’augmentation de l’activité des utilisateurs depuis que vous avez pris la relève est un signe positif ?

Car jusqu’à présent, de nombreuses indications de chercheurs suggèrent l’activité haineuse sur la plate-forme a également augmentéle Network Contagion Research Institute ayant découvert que les messages utilisant des insultes raciales augmentant de plus de 500 % sous peu après que vous ayez pris le relais.

Alors, est-ce que le type d’activité qui s’est développée sur Twitter aujourd’hui est ce que vous espérez voir davantage sur la plate-forme ?

Peux-tu partager n’importe quoi “conversation saine” métrique co-fondateur et ancien PDG Jack Dorsey avait l’habitude de dire que l’entreprise suivait?

Je suis curieux de savoir comment ils ont changé depuis que vous avez pris la relève. Et j’espère que vous aussi.

Sinon, je dois demander…

5. Vous souciez-vous de la façon dont les gens utilisent réellement Twitter ?

Nous savons déjà par votre propre comportement de pêche à la traîne envers les États-Unis Commission de Sécurité et d’Echanges et les journalistes qui ont vous a couvert au fil des ansainsi que cette fameuse fois où vous avez appelé un plongeur spéléo qui a sauvé des enfants de la mort un “mec pédo“, que vous avez une approche lâche de votre propre compte.

La question est : vous souciez-vous de ce que cela devient, ou êtes-vous simplement concentré sur ce que vous pensez que cela devrait être ?

Je dis cela parce que Twitter comptait environ 238 millions d’utilisateurs actifs le jour où vous avez pris le relais, mais des preuves anecdotiques ont commencé à s’accumuler de personnes disant ils ont déserté ou vont déserter la plate-forme, y compris la productrice Shonda Rhimes, le musicien Toni Braxton et l’auteur Stephen King. Nous savons également que la petite plate-forme de médias sociaux Mastodon a gagné environ un demi-million d’utilisateurs depuis le 27 octobre et compte désormais plus d’un million d’utilisateurs actifs.

Twitter est le pire !

Mais aussi le meilleur. – Elon Musk (@elonmusk) 8 novembre 2022

Lire la suite: Voici comment rejoindre Mastodon.

Elon, achetez-vous Twitter pour prouver un point sur la liberté d’expression ? Ou essayez-vous réellement d’aider la façon dont nous, en tant que société, communiquons ?

Au cours des dernières années, j’ai de plus en plus pensé à J.Robert Oppenheimer et ce qu’il pensait de son travail sur le Projet Manhattan, qui a conduit au développement de la bombe atomique. Lui aussi a été élevé au rang de génie, pour reconnaître bien trop tard l’impact de son travail lorsque la guerre froide a menacé de mettre fin à la vie sur Terre.

“Mon enfance ne m’a pas préparé au fait que le monde est plein de choses cruelles et amères”, a-t-il dit une fois. Ce n’est qu’après avoir vu le pouvoir destructeur de ce qu’il a fait qu’il a réalisé son impact sur la société.

C’est pourquoi je veux aussi savoir si vous en avez assez les gens autour de vous qui sont prêts à dire à quel point vous vous trompez parfois? Et si vous le faites, sont-ils des oui-hommes ou les ignorez-vous ?

Quoi qu’il en soit, capital-risqueur et premier investisseur sur Twitter Chris Sacca se dit inquiet cela peut faire partie de votre problème maintenant.

C’est pourtant le truc. Ce mec est seul. Il a beaucoup de “copains” et est la vie des fêtes et des dîners. Mais la dure vérité est qu’il est tout seul en ce moment et qu’il pilote cela. Si vous essayez de donner un sens à quelque chose, ce contexte peut vous aider. — Chris Sacca 🇺🇸 (@sacca) 7 novembre 2022

Dans cet esprit…

6. Puis-je avoir mon mot à dire ?

J’ai remarqué que vous auriez pris plus de Investissement de 10 millions de dollars dans le nouveau Twitter de Sean “Diddy” Combs, le rappeur lauréat d’un Grammy. Donc, clairement, il n’est pas nécessaire d’être milliardaire pour participer à cette expérience.

Puisque tu es tellement obsédé par facturer aux gens 8 $ par mois pour vous abonner à Twitter Blue, je pourrais peut-être vous donner ces 8 $ pour avoir un siège à la place à la place ?

Enfin, je dois demander…

7. Saviez-vous dans quoi vous vous embarquiez ?

Tout cela était-il censé être un bâillon, mais ensuite c’est devenu trop sérieux ?

Tu as dit tu as essayé de t’en sortir, donc nous savons que vous ne vouliez pas être ici. Mais maintenant tu l’es.

Opérateur de hotline de plainte en ligne! Veuillez mentionner vos plaintes ci-dessous. – Elon Musk (@elonmusk) 9 novembre 2022

J’ai l’impression qu’on nous doit un peu de vérité à ce stade. Ou au moins pour que vous admettiez que vous êtes bien au-dessus de votre tête ? Nous le ressentons tous, et votre refus ne fait qu’aggraver tout cela.

Pour ce que ça vaut, je te respecterais plus si tu reconnaissais ça. Et je pourrais même rester plus longtemps pour voir comment cela se passe.