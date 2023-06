Les 7 plus gros maux de tête du Brexit, 7 ans après le référendum sur l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Cela fait sept ans que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’Union européenne, et tout ne va pas bien. Malgré tous les combats qui ont eu lieu et se sont poursuivis pour la mise en œuvre du Brexit – article 50, accords prêts à l’emploi, frontières dures et le reste – les hautes terres ensoleillées promises ne sont toujours pas à nos portes.

Sondage par le Indépendant montre aujourd’hui que la plupart des Britanniques pensent maintenant que le Royaume-Uni a eu tort de quitter le bloc – un revirement majeur depuis le référendum.

Voici sept des plus gros problèmes du Brexit qui restent non résolus, sept ans après le vote de juin 2016.

Le recrutement du NHS se tarit

Le NHS figurait en bonne place dans la campagne du Brexit, la campagne Leave promettant plus d’argent pour le service de santé (350 millions de livres sterling par semaine, pour être précis) une fois la Grande-Bretagne partie.

Mais l’effet le plus évident que la sortie de l’UE a eu sur le NHS est d’aggraver les pénuries de personnel.

Le Nuffield Trust affirme que le vote sur le Brexit a « exacerbé » les pénuries de main-d’œuvre de longue date dans les soins infirmiers et les services sociaux, en particulier.

Le NHS a subi plus de pression avec la pénurie de personnel qui s’aggrave (fil de sonorisation)

De nombreux problèmes sont difficiles à démêler de Covid-19.

Mais ce qui est clair, c’est que les modifications des règles d’immigration à l’échelle du Royaume-Uni ont augmenté les coûts et la bureaucratie pour les travailleurs de la santé de l’UE, tandis que le NHS n’a pas été en mesure de trouver suffisamment de personnel qualifié ailleurs.

En conséquence, les postes vacants dans le NHS en Angleterre ont atteint un nouveau record avec plus de 133 000 postes à temps plein non pourvus.

Les constructeurs automobiles vers la sortie

Le secteur privé a également souffert ; La fabrication automobile britannique a été considérablement touchée.

Ford affirme que la sortie du marché unique a introduit des « coûts inutiles », tandis que Jaguar Land Rover affirme que les nouvelles règles sont « irréalistes ».

De nouvelles voitures s’asseoir à quai à Sheerness, Kent (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, Stellantis, la société mère de Citroën, Peugeot, Fiat et Vauxhall, a averti qu’elle pourrait devoir déplacer certaines opérations à l’étranger car la nouvelle bureaucratie rend les opérations britanniques non viables.

Le plus gros problème pour les fabricants est ce qu’on appelle les «règles d’origine» qui s’appliquent au commerce international en dehors du marché unique et de l’union douanière; cela signifie qu’une certaine proportion des pièces d’une voiture doit être fabriquée au Royaume-Uni ou dans l’UE pour éviter les droits de douane – un casse-tête pour les chaînes d’approvisionnement de fabrication mondiales complexes telles que la construction automobile.

Restitution des frais d’itinérance mobile

Les frais d’itinérance ont été progressivement supprimés par l’UE, ce qui rend l’utilisation de votre téléphone à l’étranger moins chère. Mais depuis le 1er janvier 2021, la situation s’est inversée.

Alors que les quatre principaux réseaux mobiles britanniques ont tous initialement déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire des frais, cela n’a pas duré.

(APE)

EE, Vodafone et Three ont maintenant inversé le cap, ne laissant que O2 offrant toujours une itinérance sans surtaxe dans l’UE.

D’autres protections provisoires, telles qu’un plafond sur les frais quotidiens qui s’appliquaient jusqu’à l’été 2022, ont également expiré. Assurez-vous de vérifier auprès de votre réseau avant de partir à l’étranger.

Des files interminables de camions

Les files d’attente de camions et de vacanciers dans les ports britanniques sont devenues un spectacle familier depuis l’entrée en vigueur de contrôles plus stricts aux frontières du Brexit, en 2021.

Depuis la fin de la période de transition, les formalités aux frontières prennent un peu plus de temps, les passeports devant être tamponnés et les questions posées.

Camions faisant la queue sur l’A20 pour se rendre au port de Douvres (Gareth Fuller/fil de sonorisation)

Du côté du fret, les nouvelles règles commerciales signifient que si l’un des documents complexes d’importation/exportation n’est pas en règle, les camions doivent attendre qu’il soit réglé.

Le résultat a été des goulots d’étranglement dans des endroits comme Douvres. Les aéroports et Eurostar ont également été touchés, les longues attentes étant désormais plus courantes que jamais.

Hausse de l’inflation

L’inflation a touché tous les pays dans une certaine mesure en 2023, les coûts de l’énergie et des aliments faisant grimper les prix.

Mais la Grande-Bretagne s’est trouvée une valeur aberrante internationale, avec la pire inflation du G7. Sans surprise, le Brexit est un facteur contributif.

Le Brexit a frappé les importations alimentaires et la production nationale (Gareth Fuller/PA) (Archives PA)

On pense que la perturbation des chaînes d’approvisionnement, qui a augmenté les délais et les coûts de livraison, a eu un impact, en particulier sur les denrées alimentaires.

Mais en plus d’affecter les importations, une pénurie de travailleurs agricoles saisonniers a également restreint l’offre intérieure.

Une étude de la London School of Economics a révélé que les formalités administratives supplémentaires liées au Brexit pourraient avoir ajouté 250 £ au total à la facture d’épicerie d’un ménage typique entre décembre 2019 et mars 2023.

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré cette semaine: « Nous avons annoncé avant le Brexit que ce serait un choc d’offre négatif pendant un certain temps et que la conséquence en serait une livre plus faible, une inflation plus élevée et cela se terminerait plus faible. croissance… il n’y a pas de joie à dire : ‘eh bien, nous vous l’avions dit’, parce que les gens doivent vivre avec cette réalité.

Des chercheurs britanniques en lock-out

Alors que le gouvernement a cherché à retirer la Grande-Bretagne de la plupart des institutions de l’UE, celui qu’il ne voulait pas quitter était Horizon Europe.

Mais le Royaume-Uni a été exclu du programme de collaboration scientifique de 95,5 milliards d’euros depuis 2020, bien que les universités et les scientifiques disent qu’il est vital pour la compétitivité et l’innovation.

Le Royaume-Uni veut faire partie d’Horizon Europe (Getty Images)

Bruxelles a bloqué la participation « associée » de la Grande-Bretagne au programme jusqu’à ce que la question de la frontière nord-irlandaise soit réglée mais, malgré le cadre de Windsor, le Royaume-Uni reste à l’extérieur.

Le dernier hold-up concerne le prix, l’UE voulant que la Grande-Bretagne paie des frais de participation au programme pendant les deux années où elle n’était pas membre ; tandis que le gouvernement marchande le prix d’entrée, les meilleurs chercheurs disent que les ministres ont juste besoin de ramener la Grande-Bretagne dans le club.

Bureaucratie commerciale

À la fin de la période de transition du Brexit, les ministres n’ont pas tardé à avertir qu’il y aurait une période d’adaptation aux nouvelles règles – mais que les problèmes s’atténueraient.

Cela ne semble pas avoir été tout à fait vrai. Une étude réalisée par les chambres de commerce britanniques (BCC) deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions a révélé que 56 % des entreprises dont les activités commerciales sont affectées par les nouvelles règles rencontrent des difficultés pour importer ou exporter des marchandises.

Les entreprises sont confrontées à une multitude de formulaires (Getty Images)

Un nombre similaire (45 %) rencontre des difficultés dans le commerce des services, tandis que 44 % de ceux qui doivent obtenir des visas pour leur personnel ont signalé des difficultés à le faire.

La plupart des entreprises interrogées étaient des petites et moyennes entreprises plutôt que des géants tels que les constructeurs automobiles.