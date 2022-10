Les 7 meilleurs suppléments d’oméga-3 pour un cœur en bonne santé

Dans cet article:

Les oméga-3 sont un type de graisse polyinsaturée que notre corps ne peut fabriquer lui-même – nous devons puiser ces acides gras essentiels dans notre alimentation. Les oméga-3 aident le corps diminuer l’inflammation et garder notre cerveau et fonctionnement du système immunitaire. Ils sont également indispensables pour santé cardiaque et le développement du fœtus.

Il existe trois types d’oméga-3 que vous trouverez sur une étiquette de supplément :

Si vous êtes un grand mangeur de poisson, vous en aurez probablement assez les oméga-3 de votre alimentation. Mais si vous ne mangez pas de poisson, si vous avez des antécédents de crises cardiaques ou si vous avez taux élevés de triglycérides, un supplément peut être un bon complément à votre alimentation. Il existe de nombreuses options, et il peut être difficile de choisir le meilleur supplément d’oméga-3 pour vos besoins. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures marques du marché.

Avant de prendre un supplément d’oméga-3, parlez à votre médecin de la posologie, surtout si vous prenez un anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire.

CGN Les suppléments d’oméga-3 ont généralement des pilules assez grosses, généralement d’un demi-pouce à un pouce. Pour certains, cela pose problème. GNC propose une alternative avec ses mini gélules d’huile de poisson. La Huile de poisson triple force GNC Mini remporte le meilleur supplément global d’oméga-3 pour sa taille et sa concentration en oméga-3. Les petites gélules sont à enrobage entérique, ce qui signifie qu’un polymère est appliqué à l’extérieur de la gélule pour l’empêcher de se dissoudre dans l’estomac. Les gélules se déplacent ensuite vers l’intestin grêle, où elles sont digérées et libérées. Cela signifie également qu’il n’y a pas d’arrière-goût de poisson. GNC Triple Strength Fish Oil Mini a une bonne concentration d’oméga-3 EPA (734 mg) et DHA (266 mg). Coût: 35,59 $ pour 240 mini gélules Teneur en oméga-3 par portion : 1065 mg d’oméga-3 pour deux gélules Meilleures caractéristiques: Les gélules GNC Mini sont plus petites que la taille moyenne des suppléments d’oméga-3, ce qui est bon pour les personnes qui ont du mal à avaler de grosses pilules.

Ce supplément d’huile de poisson est ConsommateurLab testé et approuvé. Cela montre que le produit est exempt de métaux lourds. Choses à considérer: Le dosage de ce supplément d’huile de poisson GNC est de deux gélules. C’est un peu un compromis — ce sont des pilules plus petites, mais vous devez en prendre deux.

Costco Pour les acheteurs en gros, considérez le Supplément d’huile de poisson naturelle Kirkland Signature. Il est bon marché à 18 $ pour 400 capsules. Ce supplément d’oméga-3 n’a pas toutes les cloches et les sifflets des autres marques – c’est une option de base sans tracas pour les personnes qui n’ont pas besoin d’une forte dose d’huile de poisson. Le supplément d’huile de poisson Kirkland Signature ne comprend que 300 mg d’EPA et de DHA par gélule. C’est nettement moins que les autres marques; cependant, prendre une capsule deux fois par jour la rapproche du reste en termes de dosage. Les capsules molles sont longues et étroites pour les rendre plus faciles à avaler. Pourtant, les pilules sont grosses; quelques examinateurs suggèrent qu’ils sont difficiles à avaler. Coût: 18$ pour 400 gélules Teneur en oméga-3 par portion : 300 mg d’oméga-3 par gélule Meilleures caractéristiques: Le supplément d’huile de poisson de Kirkland Signature est un incontournable pour les personnes qui souhaitent acheter en gros à un prix abordable.

Il tient un Certification USP. Choses à considérer: Les autres options de la liste ont une dose plus élevée d’oméga-3.

Ces capsules d’huile de poisson ne sont pas à enrobage entérique, ce qui signifie qu’il n’y a rien pour cacher cet arrière-goût de poisson.

Barléan’s En ce qui concerne les suppléments d’huile de poisson et d’oméga-3, le goût compte, Barlean’s Gélules Oméga-3 idéales sont parfaits pour ceux qui veulent éviter le goût de poisson de certains suppléments d’oméga-3. Il présente une saveur d’orange qui couvre l’odeur et le goût de l’huile de poisson afin que vous puissiez obtenir les avantages sans les effets secondaires désagréables – rots de poisson et arrière-goût. Critiques d’utilisateurs dites que ces suppléments d’oméga-3 orange ne laissent pas d’arrière-goût de poisson dans la bouche. La posologie de ce supplément d’oméga-3 est d’une gélule, ce qui, selon les utilisateurs, est plutôt important. Cependant, la forme softgel les rend faciles à avaler. Vous obtenez 750 mg d’EPA et 250 mg d’oméga-3 DHA avec une gélule. Coût: 35,09 $ pour 60 gélules Teneur en oméga-3 par portion : 1000 mg d’oméga-3 par gélule Meilleures caractéristiques: Le supplément Oméga-3 de Barlean a une saveur d’orange qui ne laisse pas de goût de poisson.

Ce supplément d’oméga-3 est classé cinq étoiles par IFOS (Normes internationales d’huile de poisson). Choses à considérer: Vous obtenez seulement un approvisionnement de 60 jours pour 35 $. C’est un peu plus cher que les autres options de la liste.

Fait nature Il y a un supplément gommeux pour tout – oméga-3 inclus. Bonbons à l’huile de poisson faits par la nature sont une excellente option pour les personnes à la recherche d’un moyen délicieux d’ingérer une faible dose d’oméga-3. La dose de deux portions ne comprend que 47,5 mg de DHA et 9,5 mg d’oméga-3 EPA. En raison de la faible dose, ce n’est pas le meilleur choix si vous manquez d’oméga-3 ; il convient mieux aux personnes qui en tirent déjà l’essentiel de leur alimentation mais qui recherchent un petit coup de pouce. Les gommes à l’huile de poisson Nature Made sont exemptes de tout arôme ou colorant synthétique. Les sources de poissons sont des poissons sauvages des eaux profondes de l’océan, et non des fermes d’élevage. Ces gommes à l’huile de poisson sont également certifiées USP pour la qualité et la pureté. Coût: 14,30 $ pour 90 gommes Teneur en oméga-3 par portion : 57 mg d’oméga-3 pour deux gommes. Meilleures caractéristiques: Choses à considérer: Les gommes à l’huile de poisson Nature Made contiennent trois grammes de sucre ajouté par portion.

Ces gommes à l’huile de poisson ont une teneur en oméga-3 nettement inférieure à celle des autres marques.

Prolongation de la durée de vie Pour ceux qui cherchent à ajouter un supplément d’oméga-3 pour la santé cardiaque, considérez le Supplément Super Oméga-3 Life Extension. Il contient une formule de DHA, d’EPA, d’extrait d’olive et de lignanes de sésame pour un supplément antioxydant et antimicrobien. La recherche montre que l’extrait de feuille d’olivier et le sésame peuvent aider prévenir les maladies cardiaques. Le supplément oméga-3 de Life Extension est certifié cinq étoiles par IFOS. Il est également sans gluten et sans OGM. Ce supplément d’oméga-3 fournit une dose solide de DHA (500 mg) et d’EPA (700 mg). Cependant, c’est un compromis de taille de portion. Au lieu d’une ou deux gélules standard par jour, Life Extension nécessite deux gélules deux fois par jour avec de la nourriture. Coût: 25,51 $ pour 240 gélules Teneur en oméga-3 par portion : 1 200 mg d’oméga-3 pour quatre gélules Meilleures caractéristiques: Le supplément de gélules oméga-3 de Life Extension est sans gluten ni OGM et a obtenu une certification cinq étoiles de l’IFOS.

La source de poisson de ce produit est des anchois pêchés de manière durable au large des côtes du Chili. Choses à considérer: L’emballage sur la bouteille indique “petites” gélules ; cependant, certains Avis des clients souligner que même s’ils peuvent être plus petits que d’autres marques, ils ne sont pas vraiment petits.

Le supplément d’oméga-3 de Life Extension a une portion de deux capsules deux fois par jour avec les repas.

Truvani Les suppléments d’oméga-3 sont généralement dérivés de sources de poisson. Cependant, il existe des suppléments végétaliens d’oméga-3 à base de plantes. dont le meilleur est Oméga à base de plantes Truvaniun complément alimentaire aux oméga-3 d’algues. Avec une portion de deux capsules, vous obtenez 500 mg d’oméga-3 DHA. Ce supplément végétalien d’oméga-3 est peu transformé et n’a pas d’impact sur la vie océanique. Truvani offre une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait de ce supplément végétalien. Coût: 31,49 $ pour 60 capsules végétales Teneur en oméga-3 par portion : 500 mg d’oméga-3 DHA Meilleures caractéristiques: Ces capsules d’oméga-3 d’origine végétale sont des produits certifiés végétaliens et sans gluten.

Truvani est également testé pour les produits chimiques et les métaux lourds. Choses à considérer:

Naturels nordiques La plupart des suppléments d’huile de poisson sont volumineux, nettement plus gros que les autres gélules. Cela pose un problème pour les personnes qui ont du mal à avaler des pilules. Les oméga-3 liquides offrent un moyen d’augmenter votre consommation sans avoir à vous soucier des grosses capsules. Nordic Naturals Ultime Oméga Liquide Le supplément d’oméga-3 est exempt d’additifs et de charges artificiels. Nordic Natural est une marque bien connue qui offre le meilleur supplément d’huile de poisson liquide. La taille de la portion est d’une cuillère à café, avec la plus forte concentration d’oméga-3 de la liste. Chaque portion contient 1 470 mg d’EPA et 1 010 mg de DHA sous forme de triglycérides. La recherche suggère que la forme de triglycéride peut être mieux absorbé par le corps. Coût: 33,88 $ pour une bouteille de 4 fl oz Teneur en oméga-3 par portion : 2 470 mg d’oméga-3 par cuillère à café. Meilleures caractéristiques: Les produits Nordic Naturals sont testés par des tiers et approuvés par ConsumerLab.

Ce produit a une saveur subtile de citron qui peut se mélanger facilement aux boissons ou aux aliments. Choses à considérer: L’huile de poisson liquide Nordic Naturals a une concentration très élevée d’oméga-3, ce qui peut être trop pour certains. Consultez toujours votre médecin avant de prendre une dose aussi élevée.

Comment nous avons choisi les meilleurs suppléments d’oméga-3



Lors du choix des meilleurs suppléments d’oméga-3, nous avons pris en compte des facteurs tels que le coût, le dosage, la forme et la qualité. Nous avons également recherché les avis clients de chaque produit pour comparer la texture, le goût et la taille des gélules. Nous n’avons pas testé ces produits en interne. Nous nous sommes appuyés sur des certifications tierces pour déterminer la qualité et la pureté des produits.

Éléments à prendre en compte lors de l’achat des meilleurs suppléments d’oméga-3



Le marché est inondé de marques proposant des suppléments d’oméga-3. Savoir ce qui vous convient le mieux peut être difficile. Lorsque vous magasinez, gardez ces choses à l’esprit :

Type de supplément : Les suppléments d’oméga-3 sont connus pour leurs grandes capsules. Peut-être que les gens dans les revues de produits les appellent “pilules pour chevaux”. Pour cette raison, il est plus important que jamais de considérer la forme de supplément qui correspond le mieux à vos besoins. Il existe des mini-capsules, des gélifiés et des options liquides si vous avez du mal à avaler de gros comprimés.

Les suppléments d’oméga-3 sont connus pour leurs grandes capsules. Peut-être que les gens dans les revues de produits les appellent “pilules pour chevaux”. Pour cette raison, il est plus important que jamais de considérer la forme de supplément qui correspond le mieux à vos besoins. Il existe des mini-capsules, des gélifiés et des options liquides si vous avez du mal à avaler de gros comprimés. Dosage : Les produits sur le marché de l’huile de poisson varient selon le dosage. Déterminer la quantité que vous devez prendre dépend de votre régime alimentaire, de vos besoins et des interactions médicamenteuses potentielles.

: Les produits sur le marché de l’huile de poisson varient selon le dosage. Déterminer la quantité que vous devez prendre dépend de votre régime alimentaire, de vos besoins et des interactions médicamenteuses potentielles. Source d’huile de poisson : De nombreuses marques s’approvisionnent en huile de poisson de manière durable et responsable. Il est possible de prendre un supplément d’oméga-3 sans source de poisson ; il vous suffit de vérifier l’étiquette nutritionnelle, qui indique la source.

De nombreuses marques s’approvisionnent en huile de poisson de manière durable et responsable. Il est possible de prendre un supplément d’oméga-3 sans source de poisson ; il vous suffit de vérifier l’étiquette nutritionnelle, qui indique la source. Qualité: La qualité d’un produit peut être déterminée par l’étiquette des ingrédients. Compte tenu des réglementations minimales dans l’industrie des vitamines et des suppléments, il est important de rechercher des produits avec des tests tiers qui garantissent leur qualité et leur pureté.

La qualité d’un produit peut être déterminée par l’étiquette des ingrédients. Compte tenu des réglementations minimales dans l’industrie des vitamines et des suppléments, il est important de rechercher des produits avec des tests tiers qui garantissent leur qualité et leur pureté. Effets secondaires potentiels : La prise de suppléments d’oméga-3 ne signifie pas augmentent eux-mêmes le risque de saignement. Cependant, si vous prenez des anticoagulants ou d’autres médicaments qui affectent votre sang, votre risque de saignement pourrait augmenter.

FAQ sur le meilleur supplément d’oméga-3



Quels sont les effets secondaires des oméga-3 ? Comme pour tout supplément, il y a des effets secondaires dont il faut être conscient. Les effets secondaires associés aux oméga-3 sont les maux d’estomac, les nausées et la diarrhée. Un goût ou une haleine de poisson est également fréquemment signalé après la prise de suppléments d’huile de poisson. Plus sévèrement, prendre trop d’oméga-3 en conjonction avec certains médicaments peut augmenter votre risque de saignement et diminuer la coagulation. Vous devez parler avec votre médecin avant de prendre des suppléments d’huile de poisson si vous prenez des médicaments qui affectent votre sang.

Est-il bon de prendre des suppléments d’oméga-3 tous les jours ? Selon les National Institutes of Health, il est recommandé aux adultes de consommer au moins 250 mg d’oméga-3 — y compris DHA et EPA combinés. Des doses plus élevées peuvent être bénéfiques pour les conditions médicamenteuses. Si vous êtes quelqu’un qui ne mange pas de poisson ou d’aliments riches en oméga-3, vous pouvez prendre régulièrement un supplément d’oméga-3 chaque jour. Cependant, vous devez consulter votre médecin pour déterminer le dosage adapté à vos besoins.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.