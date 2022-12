Les 7 meilleurs plats de New York en 2022

Six de ces gâteaux délicats et glissants de farine de riz cuit à la vapeur, chacun de la taille d’un petit cou, apparaissent à la table parsemés de saveurs vietnamiennes assorties : crevettes fraîches et en poudre, échalotes frites en un croustillant doré, huile d’oignon vert et quelques autres. Tout ce qu’il vous reste à faire est de verser de la sauce de poisson dessus et de la glisser dans votre bouche.

172 Orchard Street (Stanton Street), Lower East Side; 646-609-3202 ; www.saigonsocialnyc.com