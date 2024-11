Les 7 meilleurs nouveaux films diffusés sur Netflix en novembre 2024

‘Superbad’ (en streaming maintenant)

Crédit d’image : ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Si John Hughes est antérieur à vos années de formation et que vous recherchez une nostalgie du lycée d’une variété plus récente, peut-être que « Superbad » sera plus votre vitesse. Le premier scénario de Seth Rogen et Evan Goldberg est peut-être la comédie de studio définitive des années 2000, combinant une torride sans vergogne avec une histoire à la limite fantaisiste de deux parias du lycée essayant juste de s’amuser un peu avant d’aller à l’université. Peu importe le nombre de fois que vous l’avez revu, de nombreuses blagues tiennent toujours la route, garantissant que son titre de l’une des comédies les plus drôles du 21e siècle reste incontesté.