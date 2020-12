Débordant de villages dignes d’un instantané, de chalets hôtels cinq étoiles et de pistes dédiées pour tous les niveaux d’expérience, l’Europe compte parmi les meilleures destinations au monde axées sur les sports de neige.

Vous partez sur les pistes pour la première fois? Que vous soyez novice en ski ou que vous préfériez simplement des divertissements alternatifs, nous avons sélectionné les sept meilleures stations de ski pour les non-skieurs.

Liste de contrôle pour le ski pour la première fois

Vous partez sur les pistes en tant que débutant?

Portez beaucoup de couches, car le temps en montagne est variable

La lumière UV est moins filtrée à des altitudes plus élevées, alors portez toujours un écran solaire.

Assurez-vous de porter une veste de ski chaude, un pantalon de ski, des gants de ski, des lunettes et des chaussettes épaisses.

Les foulards peuvent facilement s’accrocher aux objets. Laissez-les à la maison ou portez plutôt un snood léger.

Assurez-vous que vos bottes sont bien ajustées. Trop serré et vos pieds seront froids, trop lâches et vous ne pourrez pas contrôler vos skis.

Pour les familles: Montgenèvre, France

Montgenèvre, qui fait partie du célèbre domaine skiable de la Voie lactée de 400 km de large, à cheval sur la frontière franco-italienne, est un village traditionnel de cabanes alpines en bois. Des pistes douces pour les débutants partent du centre, tandis que 17 km de pistes de ski de fond serpentent à travers les bois de mélèzes et le long des berges de la Clarée.

Il y a aussi des spots pour le snowboard, y compris un half pipe standard international et une piste de luge pour dévaler. Pour les membres moins sportifs de la famille, le complexe spa et piscine Durancia dispose à la fois d’un lagon pour enfants et d’un espace bien-être.

En savoir plus sur montgenevre.com

Pour l’après-ski: St Anton, Autriche

Niché dans les Alpes tyroliennes, St Anton est connu comme le «berceau du ski alpin». C’est ici, au début des années 1900, que Johann ‘Hannes’ Schneider a développé les techniques qui sont venues définir le sport moderne.

En plus d’une longue histoire, la station a une scène de bar extrêmement bien établie. Les soirées après-ski commencent tôt dans l’après-midi et deviennent progressivement plus animées. Attendez-vous à une danse sur table en fin d’après-midi.

Soyez inspiré à stantonamarlberg.com

Pour les amateurs de sensations fortes: Tignes, France

Tignes est constituée de plusieurs villages répartis sur un vaste domaine skiable. Il propose pratiquement tous les sports d’hiver auxquels vous pourriez penser. Préparez-vous à faire de la glissade sur tube, du traîneau à chiens husky ou de la raquette à travers les forêts alpines scintillantes avant de patiner sur un lac gelé.

Si ces activités ne vous procurent pas assez d’adrénaline, vous pouvez également essayer le parapente, l’héliski ou le Pala’fou, une balade casse-cou qui vous emmène le long d’une piste de luge de 3 km et à travers un tunnel de glace.

Planifiez votre visite à en.tignes.net

Pour les gourmets: St Moritz, Suisse

Datant de 1864, St Moritz est la plus ancienne station de sports d’hiver du monde et le joyau des Alpes du Sud. Fréquentée par les célébrités, sa réputation fastueuse est renforcée par les hôtels de luxe, les restaurants étoilés Michelin et les boutiques de créateurs.

Pour de nombreux visiteurs, la nourriture alléchante est encore plus attrayante que les pentes enneigées. Vous trouverez des plats typiquement suisses (pensez fondue et raclette) aux influences de l’Italie voisine. Ne partez pas sans avoir goûté le nusstorte (sablé aux noix et caramel) de Hanselmann, une institution de St Moritz depuis 1894.

En savoir plus sur stmoritz.com

Pour le bien-être: Bad Gastein, Autriche

La ville thermale de Bad Gastein combine des pistes de ski et de snowboard modernes avec un centre historique regorgeant de charmants hôtels Belle Époque aux couleurs pastel. Réservez un soin dans les grottes de guérison et les stations thermales rendues populaires pour la première fois par l’empereur François-Joseph Ier à l’apogée de la station thermale du XIXe siècle.

Construite autour d’une gorge escarpée dans la chaîne du Hohe Tauern, la ville est également divisée par une cascade spectaculaire de 200 m de haut. Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez même faire de la tyrolienne dessus. Sinon, prenez la remontée mécanique de Stubnerkogel et traversez un pont suspendu de 140 m de long pour atteindre le restaurant situé au sommet de la montagne.

Voir ce qui se passe à gastein.com

Pour des paysages spectaculaires: Chamonix, France

La ville historique de Chamonix, où les premiers Jeux olympiques d’hiver du monde ont eu lieu en 1924, est nichée à l’ombre du Mont Blanc. Plus haute montagne d’Europe occidentale, son sommet enneigé en permanence s’élève à 4808 mètres dans le ciel.

Depuis Chamonix, vous pouvez explorer les sentiers de randonnée pittoresques sur les pentes inférieures ou prendre un téléphérique et profiter d’une vue à 360 ° sur les Alpes depuis le sommet de l’Aiguille du Midi. Le train à crémaillère du Montenvers relie la Mer de Glace, le plus grand glacier de France (7 km de long, 200 m de profondeur). Admirez les sommets déchiquetés des Drus et des Grandes Jorasses ou descendez dans une grotte de glace creusée dans un glacier.

Explorez Chamonix à chamonix.com/tourist-office

Pour le charme médiéval: Kitzbühel, Autriche

Pour les skieurs passionnés, Kitzbühel est synonyme de la tristement célèbre Kitzbühel Hahnenkamm Streif, une course qui attire des milliers de spectateurs chaque janvier. Pour les autres visiteurs, la combinaison du centre-ville médiéval attrayant et des larges vallées environnantes en fait une destination passionnante toute l’année.

Avec beaucoup de soleil même en hiver, les activités de plein air de Kitzbühel appellent. Explorez les paysages bordés de pins en raquettes ou suivez un sentier de randonnée jusqu’à la corne de Kitzbüheler. Si vous préférez être à l’intérieur, passez une journée à parcourir les boutiques de luxe de la ville.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur kitzbuehel.com

Conseils Covid-19

Tout au long de l’hiver 2020/21, il est probable que les stations de ski européennes continueront d’être affectées par le COVID-19. Vous pouvez consulter les restrictions de voyage à jour sur la page Web dédiée de l’Union européenne. Si vous voyagez, assurez votre sécurité et celle des autres en portant un masque. Il vaut également la peine de lire les conseils de voyage de l’Organisation mondiale de la santé sur les coronavirus pour les directives générales sur le COVID-19.