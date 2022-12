Les 7 meilleures sauces barbecue Keto achetées en magasin en 2022

Ce n’est pas parce que vous suivez un régime pauvre en glucides et riche en graisses que vous ne pouvez pas retirer la sauce barbecue. Oui, vous pouvez profiter barbecue céto! Mais la sauce barbecue cache souvent beaucoup de du sucre, vous devrez donc vous assurer de choisir une sauce barbecue céto pour badigeonner votre viande. Voici quelques-unes des meilleures sauces barbecue céto achetées en magasin que vous pouvez acheter (avec une option maison pour les bricoleurs invétérés).

Nous sommes déjà à plus de la moitié du printemps, ce qui signifie que beaucoup de gens commencent à laisser tomber leurs résolutions alimentaires saines et leurs objectifs de perte de poids. Mais, pour ceux qui vivent d’un régime cétogène, il peut sembler qu’il y a un avenir sans fin qui s’étend devant vous, plein de poulet et de légumes fades avec le plus petit nombre de glucides nets. Pas si. Comme le céto est devenu un mode de vie sain, tout comme paléo et Entier30, une multitude de produits céto ont inondé le marché pour offrir les grandes saveurs dont vous rêvez sans le nombre élevé de glucides que vous essayez d’éviter. Et l’une de ces saveurs est le goût puissant et audacieux de sauce barbecue.

Nous avons recensé toutes les sauces barbecue du marché qui sont approuvé céto – des saveurs classiques aux styles spécifiques – et dressez une liste des meilleures sauces barbecue céto achetées en magasin pour améliorer votre braisage, grillage et jeu de cuisine en général.

Cible Un favori culte, Primal Kitchen est à la pointe de la vie saine depuis des années. Sa sauce barbecue classique a la saveur audacieuse qui manque peut-être à ceux qui sont sous céto, en partie grâce au cumin et à la poudre de chipotle. Il peut être utilisé comme un Marinade et trempette pour toutes sortes de viandes, ainsi que le badigeonner sur les côtes et les ailes de poulet dans les dernières minutes de grillade pour un regain de saveur. Le produit est également bio. Vous recevez des alertes de prix pour Primal Kitchen sauce barbecue classique

Cible Différente de la sauce classique, la sauce barbecue dorée de Primal Kitchen imite la sauce à base de moutarde jaune Sauce barbecue de Caroline du Sud et omet la fumée pour une saveur douce et acidulée à la place (la première provenant de la douceur naturelle des tomates et du vinaigre balsamique). Recommandé pour porc effiloché et des légumes, c’est aussi la trempette parfaite pour les lanières de poulet grillées. Vous recevez des alertes de prix pour Primal Kitchen’s Golden BBQ Sauce, biologique et non sucrée, 8 oz, paquet de 2

Amazone Vous aimez le barbecue de style Caroline du Nord ? Le Q de Lillie crée une correspondance aussi proche que possible de la vraie chose, sauf que celle-ci n’a pas de sucre ajouté. Surnommée Western Carolina Tomato, la sauce a une légère saveur, tout comme le vinaigre Sauce barbecue Caroline devrait. La marque recommande de l’utiliser sur du porc effiloché, pointe de poitrine et poulet fumé. Vous recevez des alertes de prix pour Lillie’s Q zero sugar Carolina sauce barbecue (pack de 2)

Amazone Sucré avec du concentré de jus d’ananas (qui ajoute également un peu de saveur supplémentaire), ce céto- et Entier30La sauce barbecue conforme contient un délicieux mélange d’ingrédients de sauce barbecue épicés, fumés, acidulés et naturellement sucrés, comme le vinaigre de cidre de pomme, le tamarin, le gingembre, le piment de la Jamaïque et piment d’arbol poudre. Soyez conscient: Il contient également de la poudre de bouillon d’os de bœuf nourri à l’herbe, il ne convient donc pas pour oindre votre plats végétariens et végétaliens grillés – mais il est très savoureux et a une délicieuse saveur de fumée. Aussi, c’est moins cher sur Thrive Market si vous y avez un abonnement Vous recevez des alertes de prix pour la sauce barbecue The New Primal Classic

Cette sauce barbecue sans sucre contient du sucralose, qui est compatible avec le céto, mais si vous préférez éviter les édulcorants artificiels, vous voudrez l’ignorer. Certains critiques suggèrent que c’est un peu doux et aiment ajouter des choses comme la moutarde de Dijon et la poudre de chipotle. Votre kilométrage peut varier, mais il est suffisamment abordable pour que cela en vaille la peine. Vous recevez des alertes de prix pour G Hughes smokehouse sauce barbecue originale sans sucre

Amazone Sucré avec stévia, cette sauce ne contient que deux glucides par portion. Si ce n’est pas assez épicé ou complexe pour vous, vous pouvez toujours le soigner avec Cayenne, paprika fumé, ail et plus encore. Ou préparez vous-même tout votre lot de sauce barbecue (voir ci-dessous pour une recette céto facile). Vous recevez des alertes de prix pour Sauce barbecue Stevia Sweet (pack de 2)

Amazone Ce condiment est tout ce que vous attendez d’une sauce barbecue. C’est doux, épicé et acidulé à la fois. Ne contenant pas de sucre raffiné (la douceur provient principalement des dattes), ce produit complète toute coupe de viande prête pour la saison des grillades, du poulet BBQ aux côtelettes de porc en passant par le rôti. Et cela peut ajouter encore plus de saveur au céto facile légumes grillés aussi bien.

Sauce barbecue céto maison

Chowhound



Vous avez quelques minutes ? Tu peux faites votre propre sauce barbecue à faible teneur en glucides et sans sucre avec seulement quelques ingrédients favorables au céto, notamment de la moutarde, du vinaigre de cidre de pomme, de la pâte de tomate et quelques épices. En fait, faire le vôtre vous donne une chance de développer la sauce à vos papilles gustatives, ce qui peut faire d’un plan de repas céto une pilule plus facile à avaler.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.