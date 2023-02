Les 7 meilleures pépites de poulet végétales selon les végétariens et les omnivores

Les pépites de poulet sont vraiment l’un des plus beaux cadeaux que nous ayons reçus. Mais tout le monde ne peut pas en manger, y compris les végétaliens et les végétariens, et c’est juste dommage. C’est pourquoi, chez CNET, nous avons effectué des tests et des recherches pour trouver les meilleures pépites de poulet à base de plantes que vous pouvez acheter dès maintenant. Tout le monde mérite des pépites de poulet.

Chacune des pépites végétaliennes testées ici a été préparée à la fois au four et dans la friteuse à air, avec ma sauce barbecue préférée comme trempette. Les pépites ont été testées au goût le même jour par moi – un non-végétarien – ainsi que par ma petite amie, qui est végétarienne depuis de nombreuses années. D’autres rédacteurs du personnel de Crumpe ont également été invités à partager leurs réflexions sur la pépite végétalienne qu’ils préféraient, ce qui a aidé à mettre en place nos options pour ce test.

Aliments impossibles Il n’est pas obligatoire que la meilleure pépite végétalienne ait le goût d’une pépite de poulet que vous obtiendriez dans votre fast-food préféré, mais considérez comme un bonus que Impossible Nuggets fasse exactement cela. Si vous êtes un mangeur de viande à la recherche d’une alternative occasionnelle à base de plantes ou si vous recherchez simplement des amuse-gueules que tout le monde peut manger, vous ne pouvez pas vous tromper ici. La texture de la panure est excellente à la fois dans la friteuse à air et au four, la garniture a une texture et un goût excellents et un sac de ceux-ci n’est pas beaucoup plus cher que les pépites à base de poulet. Comme la plupart des choses que Impossible fabrique, la garniture est à base de soja avec des assaisonnements comme l’ail et la poudre d’oignon, et cinq pépites font une portion de 240 calories. Ce sont d’excellentes pépites polyvalentes, mais si vous êtes un connaisseur de la pépite dino, elles se présentent également sous des formes animales si vous achetez les Impossible Wild Nuggies faites de la même matière.

Quorn Parfois, la recherche du bon repas à base de plantes implique de cocher la case pour s’assurer que tout ce que vous mangez n’est pas entièrement à base de soja. Quorn a connu un énorme succès en Europe et devient lentement plus populaire ici aux États-Unis. Les viandes à base de plantes de Quorn sont fabriquées avec des mycoprotéines, qui font partie de la famille des champignons – ce qui signifie que vous mangez des champignons riches en protéines (en quelque sorte). Tant que vous suivez les instructions, le résultat final est délicieux, peu importe ce que vous préparez. Les pépites de Quorn contiennent 270 calories plus élevées pour cinq pépites, en grande partie en raison de la texture extérieure fantastique. C’est la pépite de trempage parfaite, en termes de taille et de forme, et l’intérieur a une consistance presque moelleuse. Vous n’obtenez pas une tonne de saveur à l’intérieur, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour les gens qui veulent quelque chose qui n’a pas le goût du poulet. Avec la bonne trempette, vous ne le remarquerez de toute façon pas. Il est également agréable que les pépites de Quorn soient présentées dans des contenants variés. Il y a une petite boîte de 12 pour quelqu’un qui les veut comme gâterie occasionnelle, et plusieurs tailles plus grandes pour les familles ou les personnes qui aiment vraiment les pépites.

Simuler Contrairement à la plupart des marques à base de plantes que j’ai vues dans les magasins, Simulate a été la première marque que j’ai vue faire l’objet d’une publicité intensive sur les réseaux sociaux. L’entreprise s’est vantée qu’il était impossible de savoir qu’ils n’étaient pas faits de poulet. Je ne les ai pas trouvés exactement comme ça, mais ce que Simulate a, c’est un mélange de protéines de blé et de protéines de soja de qualité dans une coque savoureuse et plus variée que la plupart. Simulate propose ses Nuggs 2.0, Dino Nuggs et Spicy Nuggs dans des déclinaisons de la même boîte blanche. Et à 200 calories pour une portion de cinq morceaux, c’est un peu plus léger que la plupart des autres pépites à base de plantes. Le goût n’est pas mauvais : en fait, la version épicée est excellente si vous aimez un peu de piquant, mais l’effort global pour les faire goûter au poulet est en deçà de ce que font les autres marques.

Gardein S’il y avait un prix à gagner pour les pépites végétales les plus faciles à trouver, Gardein le gagnerait. Là où de nombreuses autres pépites végétaliennes ne peuvent être trouvées que dans des magasins spécifiques et nécessitent de chasser un peu selon l’endroit où vous vivez, les pépites de Gardein sont étonnamment faciles à trouver, du moins autour de moi. Comme la plupart des Chick’n de Gardein, la garniture est une combinaison de protéines de soja, de protéines de pois et de protéines de blé avec des protéines d’ail et d’oignon pour aider à aromatiser l’extérieur. Celles-ci ne ressemblent pas toutes à des pépites pressées de la même manière, en fait, la plupart du temps, ces pépites ressemblent davantage à de gros morceaux de poulet pop-corn. Et contrairement à la plupart des concurrents, six morceaux font une seule portion de moins de 200 calories. La plus grande chose qui fait tomber un peu ces pépites dans la liste pour moi est l’arrière-goût. Contrairement au sommet des palmarès, l’offre de Gardein a un arrière-goût distinct que même une bonne trempette ne peut pas complètement couvrir pour moi.

Aliments alpha Nugget Alpha à base de plantes Pépites de qualité collation J’ai déjà eu plusieurs friandises à base de plantes d’Alpha Foods, y compris les sandwichs et les burritos pour le petit-déjeuner de l’entreprise, mais ce n’est que lorsque McKenzie Dillon de CNET a fait l’éloge de ces pépites que j’ai attrapé un sac. La chose que j’ai trouvée la plus intéressante à propos de ces pépites, c’est qu’elles étaient meilleures dans la friteuse à air qu’elles n’utilisaient les instructions du four conventionnel. L’extérieur est resté agréable et croustillant, et l’intérieur a beaucoup moins séché par rapport aux instructions standard. Bien que la saveur de ces pépites soit solide, j’ai trouvé la texture de la garniture un peu moins satisfaisante. Si votre objectif est d’acheter quelque chose qui reproduit cette pépite de restauration rapide, vous ne serez probablement pas totalement satisfait de la façon dont cette pépite est moelleuse. À seulement 10 grammes de protéines pour la portion recommandée de quatre pépites à 180 calories, elles ne sont pas aussi nutritives que de nombreuses autres pépites à base de plantes que j’ai échantillonnées. Si vous avez une friteuse à air à portée de main et que vous cherchez juste une collation rapide, ce n’est pas mal. Mais il existe une tonne d’autres options qui peuvent satisfaire plus complètement.

Au-delà des viandes Ma première expérience avec les Beyond Nuggets a eu lieu dans une pizzeria à l’extérieur de Washington, DC, avec laquelle Beyond s’était associé pour aider davantage d’endroits à offrir des options rapides à base de plantes. Bien que j’aie bien aimé le repas, ils ne m’ont pas semblé remplacer le poulet. La texture était éteinte et l’extérieur n’était croustillant que là où les pépites ne touchaient pas le plateau sur lequel elles étaient cuites. J’ai donc décidé d’attendre de pouvoir les faire à la maison pour voir quelle était la différence. Malheureusement, l’expérience à domicile n’était pas beaucoup mieux. Les pépites de Beyond sont denses même lorsqu’elles sont placées dans une friteuse à air, bien que cela corrige l’extérieur croustillant qui me manquait dans la version restaurant. Les pépites de Beyond contiennent 190 calories pour quatre pépites et sont principalement composées de protéines de fèves, ce qui est unique pour cette liste. L’emballage avertit qu’ils ne sont peut-être pas entièrement sans soja, mais ils sont loin d’être aussi importants que beaucoup d’autres sur cette liste. Parmi les nombreuses choses à base de plantes que Beyond fabrique, dont beaucoup que j’apprécie chaque semaine, ce ne sont pas mes préférées.

Fermes Morningstar Si vous avez été dans une épicerie, vous avez probablement déjà vu le nom de Morningstar Farms. Cette marque existe depuis longtemps et propose des alternatives à base de plantes pour ceux qui en ont besoin. Il y a maintenant plus de concurrence pour les alternatives à base de plantes, en particulier lorsqu’il s’agit de remplacer le poulet, et par conséquent, ces nuggets Chik’n sont au bas de notre liste. La grande chose que ces pépites ont pour elles est le grand extérieur croquant. Là où la panure de la plupart des pépites est uniforme, Morningstar Farms offre une certaine variété. Chaque pépite de mon lot avait une particularité dans la panure, ce qui rendait certaines plus croustillantes que d’autres. En fait, j’ai apprécié la variété et je trouve qu’elle manque dans beaucoup d’autres endroits. Malheureusement, l’intérieur n’est pas aussi agréable pour moi. Il y a un arrière-goût distinct dans la pépite dense de protéines de soja, qui représente 190 calories pour quatre. Cet arrière-goût disparaît en grande partie avec une bonne trempette, mais il existe d’autres options si vous recherchez un goût général.

