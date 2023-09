Les 7 meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 17

Apple est sur le point de sortir iOS 17 aux côtés des téléphones iPhone 15 et 15 Pro, mais la meilleure chose à propos d’iOS 17 est que votre iPhone l’obtiendra probablement aussi.

Les nouvelles versions d’iOS ont tendance à prendre en charge les iPhones des quatre ou cinq années précédentes, ce qui signifie que si vous possédez un iPhone XR ou une version ultérieure, vous pourrez télécharger iOS 17 et profiter de toutes ses nouvelles fonctionnalités intéressantes – si le matériel le permet. Les téléphones les plus anciens peuvent ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités, même s’ils peuvent obtenir la mise à jour.

Mais à part Dynamic Island, une fonctionnalité de l’iPhone 14 Pro qu’Apple et les développeurs n’ont pas encore vraiment rendue essentielle à mon avis, les anciens iPhones bénéficieront d’un énorme éclat grâce à la nouvelle version du logiciel.

J’ai joué avec la version bêta publique d’iOS 17 sur mon iPhone principal (choc, horreur !) et à ce stade, elle est très stable. Cela ne me donne pas l’impression d’avoir un tout nouveau téléphone, mais il fonctionne bien sur mon iPhone 14 Plus (pas de surprise !) et a ajouté certaines des nouvelles fonctionnalités iOS les meilleures et les plus réfléchies que j’ai vues dans un alors que.

La plupart sont des améliorations de la qualité de vie, mais certaines sont suffisamment ludiques pour me rappeler qu’Apple fabriquait des iMac bleu vif avec des poignées et des souris qui ressemblaient à des rondelles de hockey Day-Glo.

J’aime Android autant qu’iOS, mais après avoir utilisé les nouvelles astuces intéressantes d’iOS 17, je peux à nouveau apercevoir le magnifique jardin clos d’Apple ; à la fois la facilité avec laquelle vous pouvez entrer et la difficulté d’essayer de sortir une fois que toutes les commodités se sont accumulées.

Voici les sept meilleures nouvelles fonctionnalités que vous pourrez bientôt obtenir dans iOS 17.

1. Laissez un message FaceTime

Pomme

FaceTime est le meilleur moyen d’appeler des personnes par vidéo avec un iPhone, un iPad ou un Mac, mais si votre destinataire ne répondait pas, c’était autrefois le cas. Pas plus, vous pouvez désormais laisser un message.

Oui, Apple manque la messagerie vocale, même si ce n’est certainement pas le cas pour vous. Dans iOS 17, vous pouvez laisser un message FaceTime si la personne que vous appelez ne répond pas.

Il peut s’agir d’un message audio ou vidéo qui, lorsqu’il est laissé, apparaît dans la liste Récente du destinataire dans les applications Téléphone et FaceTime. Ces messages peuvent même être lus sur une Apple Watch.

Il s’agit d’un ajout réfléchi d’Apple, qui cherche comme toujours à reprendre une technologie que nous utilisions tous dans la messagerie vocale et à la rendre plus accessible, intégrée et utile en 2023 et au-delà.

La messagerie vocale en direct similaire a également été ajoutée dans iOS 17, qui affiche le texte du message laissé sur votre écran avec la photo du contact, afin que vous puissiez décider si vous souhaitez décrocher ou non. Une fonctionnalité conçue sur mesure pour les millennials.

Henry Burrell / Fonderie

Avant de dire : « Android l’a fait en premier ! », je sais. C’est ce qui s’est produit, et cela s’est bien fait. Mais c’est toujours génial de voir des widgets interactifs sur iOS 17.

C’était assez fou de ne pas pouvoir mettre ma musique en pause ou cocher quelque chose sur ma liste d’applications de rappel à partir d’un widget. Le widget des anciennes versions d’iOS ne pouvait afficher que des informations statiques et un simple clic vous amènerait à l’application.

Heureusement, Apple a compris et désormais ses widgets propriétaires sont interactifs. Je n’ai pas entièrement adhéré aux widgets sur iOS car ils n’étaient pas si intelligents et prenaient beaucoup de place sur mon écran d’accueil. Cela pourrait changer maintenant.

3. NomDrop

Pomme

Avant, tout était si simple. Soit vous obtiendriez le numéro de quelqu’un en le tapant sur votre téléphone et en enregistrant son nom, soit vous remettriez à quelqu’un une carte de visite.

Maintenant que nous avons des ordinateurs avancés dans nos poches, tout cela semble étrangement pittoresque. Et hé, je vais probablement perdre cette carte de visite.

Apple a mis à jour la carte de visite avec NameDrop, ce qui facilite également la saisie rapide des coordonnées de quelqu’un lorsque vous êtes également au pub. Dans iOS 17, vous pouvez tenir votre iPhone près de quelqu’un d’autre et par la magie d’AirDrop (qui reste magique et je n’entendrai plus un mot), il partage votre nom et votre affiche de contact (une autre nouvelle fonctionnalité) avec eux, tout en vous permettant de choisir lequel numéros de téléphone et adresses e-mail à partager également.

Vous pouvez même appuyer sur Recevoir uniquement si vous ne souhaitez pas que le partage soit bidirectionnel.

Il s’agit d’un moyen très rapide et efficace de récupérer les coordonnées d’une personne, un processus qui a longtemps été étrangement délicat et long compte tenu de la puissance des smartphones. Maintenant, nous avons juste besoin qu’Apple et Google travaillent ensemble pour en faire une fonctionnalité multiplateforme. Tout le monde n’a pas d’iPhone, tu sais.

4. Voix personnelle

Henry Burrell / Fonderie

OK, c’est bizarre mais intéressant. Je ne pense pas que ce soit bizarre du fait qu’il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité potentiellement utile ; c’est bizarre parce que cela crée une carte artificielle de votre voix et vous permet de lire tout ce que vous tapez, et, eh bien, ma voix personnelle semble vraiment bizarre !

Personal Voice vous permet de créer un modèle de votre propre voix, puis d’utiliser la fonction Live Speech de votre iPhone pour saisir du texte et le lire via le haut-parleur de votre iPhone. Il s’avérera très utile pour les personnes qui ont des difficultés à parler et qui peuvent parfois avoir besoin de taper des choses à dire.

La configuration prend environ quinze minutes. Votre téléphone vous guide tout au long de la prononciation et de l’enregistrement de 150 phrases courtes. Cela capture suffisamment de vos modèles vocaux pour créer un modèle similaire aux voix préchargées que vous pouvez déjà utiliser pour Live Speech.

Bien que je ne puisse pas faire de Siri ma propre voix, cela a été assez époustouflant de me rejouer ma propre voix, même si cela semble un peu précipité et brouillé.

Si les personnes qui ont du mal à parler d’une manière ou d’une autre peuvent gérer le processus de configuration, il s’agit d’une merveilleuse nouvelle fonctionnalité gratuite pour toute personne possédant un iPhone moderne.

5. Veille

Henry Burrell / Fonderie

Si vous possédez un iPhone MagSafe (iPhone 12 ou version ultérieure), celui-ci est fait pour vous, même si vous aurez également besoin d’un support MagSafe flottant tiers.

Placez votre iPhone dessus pour le charger et le mettre en mode paysage, et votre téléphone passe en mode veille où il affiche une sélection personnalisable et déroulante de widgets pour l’heure, le calendrier et diverses applications avec des commandes d’application intégrées.

Il fonctionne lors du chargement via un câble et est également tourné sur le côté, mais il est préférable sur un support MagSafe. C’est étrange pour moi qu’Apple n’ait pas d’accessoire de support propriétaire pour cela, mais c’est quand même une bonne chose que StandBy existe parce que c’est génial. Il transforme votre téléphone en réveil de chevet intelligent ou en contrôleur de bureau utile.

Une mise en garde est que c’est actuellement mieux avec l’iPhone 14 Pro avec son affichage permanent. Il n’y a pas d’option pour garder les iPhones sans affichage permanent pour rester allumés en permanence, mais l’écran se réveille d’un simple toucher.

6. Autocollants animés

Henry Burrell / Fonderie

iOS 16 a apporté une nouvelle fonctionnalité amusante lorsque vous appuyez longuement sur une personne ou un sujet sur une photo, vous lassoz intelligemment l’image et la recadrez, vous permettant de sauvegarder ou d’envoyer l’image sous forme d’autocollant.

Lancez des discussions de groupe hilarantes avec des coupures de personnes, d’animaux de compagnie et pratiquement n’importe quoi. La fonctionnalité fonctionnait mieux dans iMessage, s’affichait trop petite dans WhatApp et était horrible avec de grandes bordures blanches dans Facebook Messenger.

Vous pouvez également compter sur Apple pour limiter les nouveaux autocollants animés à iMessage, mais ils sont très amusants. Si vous avez pris une photo en direct et pensez que quelqu’un fait quelque chose d’amusant (ou d’embarrassant, avouons-le), vous pouvez rapidement appuyer longuement pour les sélectionner, appuyer sur Ajouter un autocollant et, hop, il ajoute l’autocollant directement dans la fenêtre de votre clavier. sélection d’émoticônes. Amusez-vous.

Henry Burrell / Fonderie

La septième et dernière fonctionnalité que je sais que j’utiliserai à coup sûr dans iOS 17 est le partage d’éléments, en particulier pour les AirTags.

Apple dispose d’une excellente fonction de sécurité pour arrêter le suivi indésirable et vous avertir si un AirTag voyage près de chez vous pendant une période prolongée et qui n’est pas le vôtre. Il vous aide à le retrouver afin que le propriétaire ne puisse plus retrouver votre localisation.

Mais j’ai plusieurs AirTags, notamment pour mes clés et mon sac, et lorsque je suis en déplacement avec ma femme, elle reçoit des notifications indiquant qu’il y a un AirTag qui voyage avec elle alors qu’il s’agit de mes clés. Désormais, je peux partager l’article avec elle, et elle cessera de recevoir ces notifications de suivi indésirables et pourra également voir l’emplacement de l’AirTag.

Vous pouvez partager n’importe quel élément Find My avec jusqu’à cinq autres personnes. Si vous oubliez, vous voudrez peut-être que cinq personnes sachent où se trouvent vos AirPod. Mais en réalité, il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les familles qui souhaitent mieux suivre leurs éléments partagés.

