Les 7 meilleures montres de la semaine, d’une Royal Omega à la Rolex de Sinner

Jessica Clarke : Rolex Day-Date

Crédit image : Getty, Rolex

La mannequin néo-zélandaise Jessica Clarke a été photographiée cette semaine lors du dîner de Veronica Beard et Poppy Delevingne à Londres pour célébrer leur nouvelle collection capsule. Célèbre pour avoir défilé pour de grands noms du monde de la mode, tels que Calvin Kleine, Giorgio Armani, Marc by Marc, Elie Saab et Dolce & Gabbana, pour n’en nommer que quelques-uns, elle a été photographiée ici montrant son propre sens du style, en associant sa tenue. avec une Rolex Oyster Perpetual Day-Date 40 mm. Sa montre en or jaune 18 carats est dotée d’une lunette cannelée, d’un cadran argenté et d’un bracelet President et coûte environ 43 000 $.