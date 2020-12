Alors que de nombreux pays européens devraient rester serrés restrictions de verrouillage pendant les vacances, une certaine évasion (même virtuelle) est de mise.

De la maison du Père Noël lui-même en Laponie aux casse-noisettes et aux glaces au Canada, nous avons trouvé les meilleurs endroits pour vous aider à vous souvenir des heures d’hiver douces.

Village du Père Noël, Rovaniemi

Rien n’obtient plus de Noël que la maison de l’homme lui-même.

Le village du Père Noël se trouve juste à l’extérieur de la belle ville de Rovaniemi, la capitale de la Laponie finlandaise, et à huit kilomètres au nord du cercle arctique.

Niché sous une couverture de neige scintillante, vous trouverez un groupe de bâtiments en bois pittoresques, qui sortent tout droit d’une crèche. Il est possible de rester dans ces bâtiments, ce qui signifie que vous pouvez dormir à côté du Père Noël.

https://www.instagram.com/p/CH-gSvkr6Cn/

New York nostalgique

Patinage sur glace à Central Park, achats de cadeaux à Macy’s et, bien sûr, regarder la balle tomber à Times Square le soir du Nouvel An ne sont que quelques-uns des moments forts de la fin de l’année à New York.

Vous pouvez également vous perdre dans Le pays des merveilles magiques de LuminoCity, prenez des selfies près de l’énorme arbre de Noël à l’extérieur du centre Rockerfeller ou profitez d’une vue imprenable sur la ville depuis votre propre igloo privé sur le toit.

Lueur hivernale à Bruges

La capitale de la Flandre occidentale en Belgique est transformée en une ville de conte de fées aux alentours de Noël avec son festival annuel Winter Glow.

Cette ville du patrimoine mondial de l’UNESCO en Belgique inonde les sens avec un affichage spectaculaire de lumières éparpillées sur ses bâtiments médiévaux.

Le thème du festival Winter Glow de cette année est «Connexion» – l’antidote parfait à une année de distanciation sociale.

Et même si vous n’êtes pas à Bruges, vous pouvez toujours participer à l’expérience avec un Visite à 360 ° des écrans lumineux fantastiques.

Rennes et aurores boréales à Tromso

Rien ne dit Noël comme une évasion dans le cercle polaire arctique.

Le centre historique de Tromsø est caractérisé par ses bâtiments en bois vieux de plusieurs siècles et la cathédrale arctique, construite en 1965. Ces bâtiments sont l’incarnation même de Noël car la neige scintille au-dessus d’eux.

La nuit, la ville de Norweigen est illuminée par les teintes vertes des aurores boréales dansant dans le ciel.

Vous pouvez également découvrir la vie et la culture des premiers colons de l’Arctique européen – les Sami – et rendre visite à leur sympathique renne.

Gluhwein à Vienne

Architecture impériale et balades le long du Danube: la capitale de l’Autriche est fabuleuse à tout moment de l’année. Mais à Noël, c’est particulièrement magique.

Une promenade autour des marchés de Noël scintillants de Vienne remplira vos narines de l’odeur glorieuse du vin chaud et des châtaignes grillées.

Tout en dégustant des plats délicieux sur les marchés, vous pouvez apercevoir les fameuses boules rouges géantes de la ville, qui sont un élément traditionnel de l’Avent dans la ville.

Crèches et messe de minuit au Vatican

Pour les traditionalistes de Noël, le Vatican à Rome est un spectacle spectaculaire en décembre.

Cette année, un sapin de Noël de 26 mètres, issu des forêts de Rotzo dans le nord de l’Italie, orne la place. Il y a aussi une belle crèche à l’extérieur du Vatican qui ne manquera pas de vous sentir nostalgique.

En temps normal, vous pourrez assister à la messe de minuit au Vatican. Mais cette année, il sera diffusé à la télévision et en ligne pour se conformer à la stricte réglementation italienne COVID-19.

Casse-noisettes et patin à glace à Montréal

Montréal est la plus grande ville du Québec, au Canada. Honnêtement, en vous promenant dans cette ville, vous vous sentirez comme un personnage dans votre film de Noël préféré

Vous pouvez essayer le patinage sur glace sur les étangs gelés du parc La Fontaine, qui accueille des concerts en plein air pendant les mois d’été, ou parcourir les marchés de Noël pour un casse-noisette traditionnel en bois.

Si vous restez dans la nouvelle année, vous serez là pour voir la neige arriver à la mi-janvier, lorsque les températures descendent jusqu’à -12 degrés Celsius.

