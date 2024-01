Les 7 meilleures céréales riches en protéines à manger

iStock

Malgré ce qu’on nous disait dans les années 90 et au début des années 2000, les glucides ne sont pas l’ennemi ; en fait, ils sont essentiels pour fournir de l’énergie au corps. Les grains entiers, en particulier, ont été associés à un une gamme de bienfaits impressionnants pour la santé, comme un risque réduit d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiaques et même de cancer. La clé de leurs propriétés bénéfiques pour la santé réside dans leurs niveaux élevés de fibres et d’antioxydants, mais ce que beaucoup de gens négligent, c’est que certaines de ces céréales constituent également une source précieuse de protéines.

Manger des grains entiers riches en protéines est un choix sain pour plusieurs raisons. Pour commencer, tout le monde a besoin de protéines pour des muscles sains, les os, le métabolisme, le maintien du poids et l’immunité. Le choix de sources de protéines à base de grains entiers répond non seulement à ce besoin essentiel, mais fournit également à l’organisme des niveaux importants de fibres et d’antioxydants, des nutriments qui ne sont peut-être pas aussi facilement disponibles dans les protéines animales. De plus, manger des céréales riches en protéines peut aider ceux qui qui sont végétariens ou suivent un régime à base de plantes assurez-vous qu’ils consomment suffisamment de protéines quotidiennement. Et enfin, bon nombre de ces céréales riches en protéines contiennent moins de calories et de matières grasses que de nombreuses protéines d’origine animale comme la viande et les produits laitiers.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les grains entiers qui contiennent les niveaux les plus élevés de protéines, ainsi que sur certains autres avantages pour la santé qu’ils présentent. Ensuite, vérifiez Quelle quantité de protéines vous devez manger pour perdre du poids.

1. Sorgho

Shutterstock

Protéines par 1/2 tasse : 10,2 grammes

Le sorgho n’est pas une céréale domestique aussi courante que le riz ou le quinoa, mais ce grain entier regorge de protéines, avec environ 10 grammes par portion.

Vous pouvez manger du sorgho à grains entiers en accompagnement ou dans une soupe ou une salade, ou vous pouvez déguster du « sorgho soufflé », qui peut être utilisé de la même manière que du pop-corn et peut être sauté directement sur votre cuisinière.

En plus de contenir des protéines, une portion de sorgho contient également 6 grammes de fibres et constitue une riche source de nutriments comme le cuivre, le fer et les vitamines B1 et B6.

EN RAPPORT: Les 6 meilleures noix riches en protéines que vous puissiez manger

2. Teff

Shutterstock

Protéines par tasse (cuites) : 9,8 grammes

Le teff est un super aliment originaire d’Éthiopie et constitue la base de nombreux plats éthiopiens. Par exemple, si vous avez déjà mangé de l’injera, un pain éthiopien fermenté et spongieux, alors vous avez mangé du teff sous forme de farine. Vous pouvez également acheter du teff sous sa forme de grains entiers dans la plupart des magasins et le cuire dans des soupes, des ragoûts ou des bouillies.

Cette céréale est non seulement riche en protéines (près de 10 grammes par tasse), mais elle est également riche en fibres et en nutriments comme le fer, le calcium et le potassium. Selon un rapport publié dans la revue Diabète, syndrome métabolique et obésitéle teff peut potentiellement aider à la gestion du diabète en raison de ses vitamines, de ses acides gras et de son faible indice glycémique.

EN RAPPORT: 12 meilleurs desserts riches en protéines achetés en magasin

3. Kamout

iStock

Protéines par tasse (cuites) : 9,8 grammes

Connu comme le « grain traditionnel d’Égypte », le blé Kamut Khorasan (également appelé Kamut) est un grain entier ancien dont vous voudrez peut-être envisager de vous approvisionner. Il contient près de 10 grammes de protéines par portion, est riche en fibres et contient environ 15 % de votre apport quotidien recommandé en fer.

Vous pouvez trouver du Kamut sous forme de grains entiers (appelés baies) dans la plupart des magasins, que vous pouvez cuisiner avec de l’eau bouillante et utiliser dans des salades ou des soupes, ou comme plat d’accompagnement. On peut aussi parfois trouver Céréales Kamutque vous pouvez cuisiner et manger sous forme de bouillie chaude.

EN RAPPORT: Quelle quantité de protéines vous devez manger chaque jour pour développer vos muscles

4. Amarante

iStock

Protéines par tasse (cuites) : 9,4 grammes

Le prochain grain entier le plus riche en protéines est un grain ancien appelé amarante. Cette céréale sans gluten est techniquement une graine, mais elle est toujours classée comme céréale entière, et dans une portion d’une tasse, vous obtiendrez près de 10 grammes de protéines. Comme pour la plupart des céréales de cette liste, vous pouvez soit faire cuire l’amarante avec de l’eau bouillante de la même manière que vous le feriez avec du riz, soit la réduire en farine.

Un avantage unique de cette céréale riche en protéines est que dans une portion d’amarante, vous obtiendrez presque toute la journée de manganèse—un nutriment nécessaire à la santé de vos os et à l’absorption par votre corps de certains nutriments. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là.

L’amarante est également considérée comme l’une des seules céréales (avec le quinoa) à être une “protéine complète“, ce qui signifie qu’il contient les neuf acides aminés essentiels. Votre corps a besoin d’une combinaison de protéines complètes et incomplètes pour fonctionner, mais la plupart des protéines complètes sont des produits d’origine animale, il peut donc être plus difficile de trouver des protéines complètes d’origine végétale.

EN RAPPORT: 10 meilleurs pains à grains entiers sur les étagères des épiceries, selon les diététistes

5. Quinoa

Shutterstock

Protéines par tasse (cuites) : 8,1 grammes

En parlant de quinoa, cette source complète de protéines est un moyen polyvalent et abordable d’obtenir un supplément de protéines à n’importe quel repas. Vous pouvez utiliser le quinoa en remplacement du riz comme plat d’accompagnement, comme base d’une soupe ou d’un ragoût, dans votre salade préférée, ou vous pouvez le transformer en une bouillie de petit-déjeuner sucrée et salée.

Le quinoa est riche en protéines, en fibres et en d’autres nutriments comme le manganèse, l’acide folique, le fer et le cuivre, et les recherches montrent qu’il contient des niveaux élevés d’antioxydants comme quercétine et kaempférol, qui ont été associés à de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Comme mentionné précédemment, cette céréale est l’une des rares à constituer une source complète de protéines.

EN RAPPORT: 10 signes avant-coureurs indiquant que vous ne mangez pas assez de protéines

6. Riz sauvage

Shutterstock

Protéines par tasse (cuites) : 6,6 grammes

Le riz sauvage n’est pas comme votre bol de riz blanc typique. Cette céréale provient des graines d’une plante aquatique qui pousse dans certains lacs de rivières du Canada et des États-Unis et offre de nombreux bienfaits savoureux.

Alors que le riz blanc est hautement transformé et dépourvu de la majeure partie de sa densité nutritionnelle, le riz sauvage reste riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux. Recherche montre que le riz sauvage est également riche en antioxydants et que la consommation de ce grain entier peut aider à réduire le cholestérol sanguin.

EN RAPPORT: 36 meilleures protéines végétaliennes pour écraser les envies et se sentir rassasié

7. Farro

iStock

Protéines par portion : 6 grammes

Le farro, une céréale ancienne originaire de Rome, complète notre liste de céréales riches en protéines. Il est connu pour avoir une texture moelleuse et une saveur de noisette, et vous pouvez le faire cuire avec de l’eau et l’utiliser de la même manière que vous utiliseriez du riz ou une autre céréale de notre liste. Vous pouvez trouver du Farro dans la plupart des magasins, vous pouvez donc facilement remplacer votre riz blanc ou vos pâtes par ce grain entier.

En plus de contenir 6 grammes de protéines, Farro contient également près de 7 grammes de fibres dans chaque portion, ce qui en fait l’une des céréales les plus riches en fibres de notre liste.

Inscrivez-vous à notre newsletter !