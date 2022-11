Les 7 meilleures boîtes d’abonnement fitness pour 2022 pour chaque style d’entraînement

Y a-t-il quelque chose comme aller au Gym dans un tout nouvel ensemble de entraînement vêtements ou découvrir votre nouveau favori riche en protéines collations et les repas d’après course ? C’est peut-être un cliché, mais la variété est le piment de la vie – et c’est vrai pour votre entraînement aussi. L’une des meilleures façons de garder votre routine de remise en forme (et votre style de vie) frais est d’utiliser un Souscription mensuelle box, celle qui livre du matériel personnalisé, vêtementsfriandises, produits et entraînement des idées régulièrement. L’astuce consiste à choisir un service d’abonnement qui correspond à vos préférences, vos besoins, votre style de vie personnel et entraînement style – ce qui, compte tenu du nombre d’options parmi lesquelles choisir, est plus facile à dire qu’à faire. Ils sont tous de haute qualité et parfaits pour tous ceux dont les objectifs sont de se mettre en forme ou de rester en forme.

Tout comme trouver un bon portable ou podcast peut vous inciter à vous en tenir à vos objectifs de remise en formela bonne condition physique Souscription mensuelle le service, les produits et les vêtements peuvent également vous garder motivés pendant que vous vous efforcez d’atteindre vos objectifs. Ici, nous avons rassemblé certaines des meilleures boîtes d’abonnement de fitness disponibles, avec toutes sortes d’exercices à l’esprit.

Si vous avez plongé un orteil dans le pool de services d’abonnement populaires, vous connaissez probablement FabFitFun. Exécuté selon un calendrier saisonnier qui expédie quatre boîtes par an, chaque boîte de cet abonnement populaire contient huit à 10 produits de style de vie qui peuvent inclure des accessoires, des vêtements, des produits de soins de la peau, des équipements ou de petits articles ménagers. Les abonnés ont la possibilité de personnaliser leur commande en fonction de leur style de vie ou d’ajouter des produits supplémentaires chaque saison, mais ils peuvent également lancer les dés et faire arriver la boîte entière comme une surprise. De toute évidence, FabFitFun vise à offrir de la variété, et il livre sur ce front du point de vue du produit et du prix – la valeur au détail de chaque boîte est d’environ 200 $ ou plus. c’est vraiment amusant !

Avec cet abonnement mensuel, YogaClub envoie à chaque abonné une livraison mensuelle d’une tenue de yoga trois pièces de haute qualité choisie par un styliste personnel, qui base sa sélection organisée sur la saison en cours ainsi qu’un quiz de style que chaque client doit remplir avant de commander son premier livraison mensuelle. Quels que soient le style et les préférences vestimentaires spécifiques d’un client, les vêtements mensuels qu’il reçoit proviennent toujours de marques renommées telles que Manduka, Onzie, Columbia et Splendid, entre autres. C’est fondamentalement comme avoir un styliste de yoga personnel. Si l’une des pièces mensuelles manque la marque, les vêtements de fitness peuvent être échangés en ligne contre un nouvel article via la boutique de YogaClub. Ou, les abonnés peuvent échanger des vêtements d’entraînement entre eux via la communauté Facebook de YogaClub.

GainzBox

Un favori de Athlètes CrossFit, la boîte mensuelle de GainzBox comprend quatre à six produits destinés à améliorer l’expérience d’entraînement des abonnés et à dynamiser leur routine de remise en forme. Les dernières boîtes d’abonnement mensuel comportaient chaque mois des collations de marques émergentes, des vêtements de fitness performants et des vêtements de sport comme des shorts de course, des leggings, des chaussettes et des soutiens-gorge de sport, ainsi que des produits d’entraînement tels que des poids libres et des bandes de résistance pour la salle de sport ou la maison. GainzBox propose également des coffrets cadeaux uniques pour les vacances et les anniversaires, bien qu’ils coûtent un peu plus cher que la boîte d’abonnement mensuel ordinaire.

Ce que vous payez : 93 $ pour trois mois, 180 $ pour six mois, 348 $ pour un an ou 32 $ pour un plan mensuel, plus 7 $ pour l’expédition