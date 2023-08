Les 7 géants qui se sont le plus aidés cette semaine à Détroit

Les entraînements conjoints sont devenus plus importants que les matchs de pré-saison dans la NFL. Ce fait a été démontré par l’entraîneur des Giants, Brian Daboll, qui a mis au repos 17 de ses meilleurs joueurs pour le match d’ouverture de la pré-saison de vendredi soir contre les Lions après deux entraînements conjoints compétitifs avec Detroit plus tôt dans la semaine.

Donc, plutôt que de trop se concentrer sur un match décidé principalement par des joueurs qui ne seront pas sur une liste de la NFL dans trois semaines – les Lions ont gagné 21-16, pour ceux qui sont intéressés – il est plus utile de revoir toute la semaine. Voici donc les Giants qui ont le plus aidé leur cause à Détroit.

Jason Pinnock

Pinnock avait déjà obtenu le poste de sécurité de départ aux côtés de Xavier McKinney avec un solide camp d’entraînement. Mais Daboll voulait toujours le voir obtenir environ 10 à 12 clichés vendredi soir.

Il en a montré assez en cinq jeux pour être tiré par Daboll. Il serait difficile d’être plus productif en cinq clichés que Pinnock, qui ressemblait à un joueur universitaire affrontant la JV.

Pinnock a intercepté une passe flottante lors du premier jeu de la mêlée et l’a renvoyée de 17 verges aux 32 des Lions. Après un panier des Giants, un Pinnock éclair a arrêté le porteur de ballon des Lions Jahmyr Gibbs pour une perte de 3 verges sur le premier jeu de la suite. conduire. Il a plafonné la possession avec une couverture serrée pour forcer une incomplétude au quatrième essai.

C’était tout ce que Daboll avait besoin de voir, car Pinnock a passé le reste de la nuit sur le banc avec les partants. Il ne fait aucun doute qu’il sera avec ce groupe le reste du chemin.

PINNOCK PREMIER JEU DU JEU ! 📺 : NBC4 pic.twitter.com/BveDZ4HbC7 – Géants de New York (@Giants) 11 août 2023

Si Pinnock a obtenu une place de sécurité de départ cette semaine, Belton a saisi le troisième poste de sécurité. Belton a démontré un nez étrange pour le ballon depuis ses années universitaires, lorsqu’il a eu cinq interceptions lors de sa dernière saison dans l’Iowa. Belton est à égalité pour les sommets de l’équipe des Giants avec deux interceptions et deux récupérations d’échappés en tant que recrue la saison dernière malgré le fait qu’il n’ait joué que 35% des clichés défensifs.

Belton était constamment autour du ballon cette semaine. Il a eu une interception sur une passe renversée de Nate Sudfeld dans le deuxième quart du match de vendredi. Mais son meilleur plat à emporter est survenu lors de l’entraînement de mercredi lorsqu’il a proprement arraché le ballon des mains du porteur de ballon des Lions David Montgomery. Belton a également participé à un autre coup sûr lors de l’entraînement de mercredi qui a forcé un échappé.

Dane Belton a carrément dépouillé ça 😳 pic.twitter.com/c09Lg4MBTY – Géants de New York (@Giants) 9 août 2023

Le coordinateur défensif des Giants, Wink Martindale, utilise souvent des packages à trois sécurités. Il voudra certainement trouver des moyens de faire entrer Belton sur le terrain si le choix de quatrième ronde de 2022 poursuit sa production à emporter.

Fox mérite une aide sur l’interception de Pinnock, alors que le secondeur extérieur a frappé Sudfeld par derrière alors qu’il lançait, faisant voler le ballon dans les bras de Pinnock. La pression productrice de chiffre d’affaires a couronné une semaine solide pour Fox, qui se bat pour dépasser Oshane Ximines pour un rôle de rusher de secours.

Fox a dominé une période de zone rouge de la deuxième équipe à la fin de l’entraînement de mercredi, reniflant un écran dans le champ arrière et enregistrant un sac. Il a joué 28% des snaps défensifs la saison dernière en tant que recrue, contre Ximines jouant 45% des snaps. Ces chiffres pourraient basculer si Fox continue d’être une force perturbatrice.

McFadden n’a fait aucun jeu qui fait tourner la tête cette semaine, mais il est à noter qu’il était le secondeur intérieur de la première équipe à côté de Bobby Okereke dans les deux entraînements conjoints. McFadden a pris le départ vendredi aux côtés de Carter Coughlin avec Okereke en congé.

McFadden, qui a eu un tacle lors du coup d’envoi vendredi, a alterné avec Darrian Beavers jusqu’à cette semaine. Les castors ont apparemment eu une nuit de congé prévue vendredi alors qu’il revient d’un ACL déchiré. Il n’a pas semblé explosif cet été, ce qui a ouvert la porte à McFadden pour prendre le poste de titulaire.

Étant donné que Riley est une recrue de septième ronde parmi un groupe de vétérans établis, il n’a pas été facile de projeter un rôle pour lui. Mais les blessures ont aidé à fournir une opportunité, et il en a profité au maximum cette semaine.

Dexter Lawrence et Leonard Williams ont pris congé vendredi soir, tandis qu’A’Shawn Robinson et Rakeem Nunez-Roches sont aux prises avec des blessures. Ces vétérans seront au sommet du tableau de profondeur de la ligne défensive, mais il y a de la place pour au moins un joueur de plus à ce poste. La blessure au triceps subie par le pro de deuxième année Ryder Anderson pourrait ouvrir la voie à Riley.

La défensive contre la course de Riley a brillé lors de l’entraînement de mercredi et sur un tacle en zone rouge lors du match de vendredi. Il reste un long chemin à parcourir, mais le 6 pieds 5 pouces et 325 livres a gagné la piste intérieure pour une place de secours.

OL John Michael Schmitz

La ligne offensive, qui comprenait trois partants potentiels (Schmitz, le garde gauche Josh Ezeudu et le garde droit Ben Bredeson) pendant toute la première mi-temps vendredi, a connu des moments difficiles. Mais Schmitz ne semblait pas responsable des pannes.

Plus important encore, Schmitz a emmené tous les représentants du centre de la première équipe dans les deux entraînements conjoints après avoir tourné avec Bredeson au cours des deux premières semaines de camp. Il est toujours difficile d’évaluer le jeu de la ligne offensive sans le bénéfice du film, mais les entraîneurs ont revu la bande d’entraînement et ont continué à rouler avec Schmitz.

Le poste de centre était toujours le choix de deuxième ronde à perdre. Après cette semaine, il semble que Schmitz ait remporté le poste.

Peart n’a pas eu une semaine incroyable sur le terrain à Detroit, mais il était révélateur qu’il ait été le premier tacle avec Evan Neal mis à l’écart par une commotion cérébrale. Peart a joué le tacle droit à la place de Neal dans les deux entraînements, ayant des moments difficiles contre l’ailier défensif des Lions Aidan Hutchinson mardi avant de rebondir avec une solide performance mercredi.

Peart a commencé au tacle gauche vendredi avec Andrew Thomas qui a pris congé. Que Peart ait remplacé Neal au tacle droit à l’entraînement, puis qu’il soit passé du côté gauche dans le jeu est un signe fort qu’il est le favori pour le tacle swing. Il devra mieux jouer pour dissuader les Giants de chercher une mise à niveau en dehors de la liste, mais la semaine dernière a amélioré le stock de Peart.

(Photo de Jason Pinnock, 27 ans, et Deonte Banks : Mike Mulholland / Getty Images)

