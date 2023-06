Les 7 conclusions les plus accablantes du rapport sur le parlement trompeur de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un rapport accablant de la commission des privilèges du Parlement a conclu que Boris Johnson avait induit le Parlement en erreur et a recommandé qu’il lui soit interdit d’avoir un laissez-passer de sécurité parlementaire à l’avenir.

Le document de 106 pages, rédigé par le groupe multipartite de députés à majorité conservatrice, regorge de détails et d’arguments. Voici les sept sections les plus accablantes :

Boris Johnson a trompé la maison à une échelle sans précédent

Le Premier ministre a induit le Parlement en erreur à plusieurs reprises (Parlement britannique/AFP/Getty)

Le rapport n’a pas seulement conclu que le Premier ministre avait induit le Parlement en erreur, mais qu’il l’avait fait à une échelle sans précédent depuis la plus haute fonction du pays.

« Il n’y a aucun précédent pour qu’un premier ministre ait été reconnu coupable d’avoir délibérément induit la Chambre en erreur », ont écrit les députés. « Il a induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public, et l’a fait à plusieurs reprises.

«Il a décliné notre invitation à reconsidérer ses affirmations selon lesquelles ce qu’il a dit à la Chambre était véridique. Sa défense à l’allégation selon laquelle il a induit en erreur était une justification ex post facto et rien de plus qu’un artifice. Il a induit le Comité en erreur dans la présentation de sa preuve.

Le comité énumère cinq façons différentes dont les députés ont été induits en erreur par le premier ministre. Premièrement, quand il a dit que les conseils avaient été suivis complètement dans le n° 10 ; deuxièmement, lorsqu’il n’a pas informé la maison de sa propre connaissance des rassemblements.

La troisième façon dont la commission a estimé que le Parlement avait été induit en erreur était que M. Johnson a affirmé qu’il s’était fié à « des assurances répétées que les règles n’avaient pas été enfreintes » – en fait, ces supposées assurances « n’étaient pas représentées avec précision », ont constaté les députés.

Il a également été reconnu coupable d’avoir induit la maison en erreur en donnant l’impression qu’il devrait attendre la conclusion d’une enquête avant de pouvoir répondre aux questions – alors qu’en fait « il avait des connaissances personnelles qu’il n’a pas révélées ». La dernière occasion a été quand il « prétendait corriger le dossier, mais a plutôt continué à induire en erreur la Chambre et, par ses dénégations répétées ».

Une attaque contre nos institutions démocratiques

Boris Johnson avant son témoignage devant la commission des privilèges (Chambre des communes/PA) (fil de sonorisation)

L’un des domaines sur lesquels le rapport s’est concentré était la déclaration de démission de 1 000 mots de l’ancien Premier ministre dans laquelle il qualifiait l’enquête du comité de chasse aux sorcières.

Ce serait un euphémisme de dire que cette bordée a aggravé les choses pour le Premier ministre, du moins en ce qui concerne l’enquête. Le comité l’a qualifiée d' »attaque contre nos institutions démocratiques ».

La déclaration ne « se contente pas de critiquer l’équité des procédures du Comité », ont déclaré les députés – « il attaque également en termes très forts, voire au vitriol, l’intégrité, l’honnêteté et l’honneur de ses membres ».

Il a conclu: « Cette attaque contre une commission exerçant ses attributions depuis la Chambre démocratiquement élue elle-même équivaut à une attaque contre nos institutions démocratiques.

« Nous considérons que ces déclarations sont totalement inacceptables. À notre avis, cette conduite, associée à la violation flagrante de la confidentialité, constitue un autre grave outrage. »

Johnson avait précédemment rejeté les demandes de « tribunal kangourou »

Le Premier ministre a accusé le comité d’être un tribunal fantoche dans sa déclaration de démission (Copyright 2016 The Associated Press. Tous droits réservés.)

La caractérisation par le Premier ministre de l’enquête du comité comme une « chasse aux sorcières » et un « tribunal kangourou » était en contradiction avec ses déclarations antérieures rejetant exactement ces termes, ont noté les députés.

Alors qu’il s’adressait à la commission, l’ancien Premier ministre a déclaré aux députés qu’il respectait leur travail et « lorsqu’on le pressait de le faire, qu’il dépréciait des termes tels que » chasse aux sorcières « et » tribunal des kangourous « », indique le rapport.

« Malgré ses protestations de respect pour le Comité et sa dévalorisation antérieure de langages tels que « tribunaux kangourous » et « chasse aux sorcières », nous notons que dans sa déclaration du 9 juin, M. Johnson lui-même a utilisé précisément ces termes abusifs pour décrire le Comité, » dit le rapport.

« Cela ne nous laisse aucun doute sur le fait qu’il n’était pas sincère dans ses tentatives de se distancier de la campagne d’abus et d’intimidation des membres du comité. Cela constitue à notre avis un autre mépris important. »

Une tentative cynique de manipulation de l’opinion publique

Boris Johnson témoignant devant la commission des privilèges en mars (Chambre des communes/Parlement britannique/AP) (fil de sonorisation)

Le comité était en colère contre la conduite de l’ancien Premier ministre avant même sa déclaration de démission incendiaire – décrivant certains de ses commentaires devant les caméras comme une « tentative cynique de manipuler les membres [MP] et l’opinion publique ».

Les députés se sont concentrés sur un épisode lors d’une audience du comité où M. Johnson « a accusé le comité de supprimer des preuves qui lui seraient utiles ».

« Nous l’avons invité à identifier toute preuve de ce type. Le Comité a obtenu cette preuve des témoins qu’il avait indiqués, étayée par des déclarations de vérité. En l’occurrence, il ne s’y est pas fié », ont-ils déclaré.

« L’implication claire est qu’il n’y avait rien dans les preuves et que sa critique en public était une tentative cynique de manipuler l’opinion des membres et du public. »

Présence de l’architecte d’intérieur et de Carrie à une réunion de travail inexpliquée

L’épouse du Premier ministre Carrie Johnson a assisté à l’une des réunions de travail essentielles (Getty Images)

Le comité détaille ce qui s’est passé à chaque rassemblement de Downing Street selon les règles de Covid – mais un passage se démarque.

Il s’agit de son architecte d’intérieur et de sa femme Carrie Johnson, qui ont assisté à une fête d’anniversaire pour le Premier ministre de l’époque dans la salle du Cabinet en juin 2020 alors que des règles étaient en place interdisant de telles fêtes.

La défense du Premier ministre était que le rassemblement était une réunion de travail absolument nécessaire et donc conforme aux règles de l’époque – mais le comité n’était pas d’accord. (De même que la police, qui lui remet un avis de sanction forfaitaire).

« M. Johnson n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi il considérait sa femme et son architecte d’intérieur comme des » participants absolument nécessaires « à une réunion liée au travail », indique-t-il à propos de leur présence.

« Son affirmation selon laquelle la famille du Premier ministre a le droit d’utiliser chaque partie du bâtiment ne constitue pas une explication. »

Il n’y a aucun moyen que Johnson n’ait pas su

L’ancien premier ministre a régulièrement expliqué les règles au public à la télévision (Archives PA)

Après avoir passé en revue les détails des événements, ce que M. Johnson en savait et ce qu’il a dit au Parlement, la commission a déclaré qu’il était tout simplement impossible que le Premier ministre ne sache pas qu’il induisait les députés en erreur.

En tant que « promoteur public le plus en vue » des règles de Covid-19 lors d’une conférence de presse quotidienne, il n’était tout simplement pas crédible de croire qu’il n’était pas au courant de ce qui était et n’était pas autorisé, ont-ils déclaré.

« Nous pensons qu’il est hautement improbable, selon la prépondérance des probabilités, que M. Johnson, à la lumière de son expérience personnelle directe cumulative de ces événements et de sa familiarité avec les règles et les directives en tant que promoteur public le plus important, ait pu véritablement croire à l’époque. de ses déclarations à la Chambre selon lesquelles les règles ou directives étaient respectées », ont-ils conclu.

« Nous pensons qu’il est tout aussi improbable qu’il ait pu continuer à croire cela au moment de son témoignage devant notre comité. Nous concluons que lorsqu’il a dit à la Chambre et à ce comité que les règles et directives étaient respectées, sa propre connaissance était telle qu’il a délibérément induit la Chambre et ce Comité en erreur. »

Cinq différents outrages au Parlement

Les députés veulent que M. Johnson soit interdit d’avoir un laissez-passer parlementaire (Archives PA)

Au total, le comité a déclaré que Boris Johnson était coupable d' »outrages répétés » au Parlement dans cinq domaines thématiques différents, qu’il a soulignés pour plus de clarté.

Premièrement, le Premier ministre « a délibérément induit la maison en erreur » (également de cinq manières différentes). Deuxièmement, a « délibérément induit le comité en erreur » au cours de son enquête.

Le Premier ministre a également été accusé d’avoir « abusé de la confiance » du comité en partageant les détails de son enquête alors qu’il criait de ne pas l’avoir, et en plus d’avoir « mis en cause le comité et sapé ainsi le processus démocratique de la Chambre » avec sa déclaration de démission.

Enfin, le comité a conclu qu’il était « complice de la campagne d’abus et de tentatives d’intimidation du Comité », le sapant ainsi en tant qu’institution démocratique.

