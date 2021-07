Les 7 clubs de perte de poids sur lesquels vous pouvez obtenir une remise NHS MAINTENANT, y compris Slimming World

LE NHS offre des réductions à sept clubs de perte de poids pour vous aider à démarrer votre voyage.

Une gamme d’options est sur la table – de Slimming World à la ligue de football MAN V FAT – afin que vous puissiez choisir quelque chose qui convient à vos besoins.

Vous voulez perdre du poids ? Vous pouvez maintenant obtenir une offre de lancement pour plusieurs clubs et applications de perte de poids via le NHS Crédit : Getty – Contributeur

Chaque club ou plateforme en ligne travaille en partenariat avec la campagne Better Health de Public Health England.

Certains ne coûtent que 12 £ pour trois mois d’assistance, tandis que d’autres coûtent quelques livres par semaine afin d’obtenir une approche plus personnalisée.

Better Health, qui fait partie de la stratégie gouvernementale contre l’obésité, a été relancé cet été après qu’une enquête nationale auprès de 5 000 adultes en Angleterre a révélé que plus de quatre sur dix ont pris du poids depuis le premier verrouillage en mars 2020.

Près d’une demi-pierre (4,1 kg) a été prise en moyenne par ceux qui prenaient du poids.

Chez les adultes âgés de 35 à 65 ans, le gain de poids moyen pour ceux qui prennent du poids s’élève à plus de 10 lb (4,6 kg).

Mais neuf sur dix ont dit qu’il était important pour eux de reprendre des habitudes de santé cet été.

Si vous faites partie de ces personnes, qu’attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’un de ces clubs :

Monde Minceur

Offre : Inscrivez-vous gratuitement et obtenez six semaines pour le prix de cinq lorsque vous achetez un abonnement de groupe de six semaines avant le 6 septembre 2021, en payant 29,75 £ la première semaine.

En savoir plus ici.

Le régime Slimming World, créé en 1969, se concentre sur un régime d’optimisation alimentaire, où les membres reçoivent une liste d’aliments Syn Free, qui peuvent être consommés en quantités illimitées.

Cela signifie que vous pouvez faire le plein d’aliments comme les légumes, les pommes de terre, le riz, les fruits et les pâtes autant que vous le souhaitez.

Nous vous encourageons à manger des suppléments sains en petites quantités, comme du fromage.

Et vous pouvez toujours manger des friandises, car le régime permet 5 à 15 « Syn » par jour – comme du chocolat, des bonbons, de la crème glacée et des biscuits.

Le programme encourage généralement les personnes à la diète à remplacer les aliments riches en matières grasses par des aliments faibles en gras et naturellement rassasiants.

Vous pouvez obtenir le soutien d’autres amincissants lors de réunions de groupe hebdomadaires et suivre un programme d’exercices pour devenir progressivement plus actif grâce à leur initiative Body Magic.

Il est conçu pour vous aider à perdre environ 1 à 2 livres par semaine.

Ce couple a perdu plus de la 17e place à eux deux en un an et demi et a déclaré qu’ils mangeaient plus que jamais – simplement de manière plus saine.

WW – Weight Watchers

Offre : essai gratuit de 30 jours

En savoir plus ici.

WW – anciennement Weight Watchers – existe depuis des décennies et est approuvé par des dizaines de célébrités.

WW fonctionne sur un système de points intelligents, où les aliments sont évalués en fonction de leur teneur en protéines, glucides, lipides et fibres.

Il s’agit essentiellement de compter les calories en toute simplicité, et il n’y a absolument aucune limite sur la quantité de fruits et légumes que vous pouvez manger.

Les personnes à la diète reçoivent même un filet de sécurité hebdomadaire Smart Points, ce qui signifie que vous pouvez vous faire plaisir lors d’une soirée, ainsi qu’un programme d’exercices personnalisé.

C’est moins extrême que les autres régimes et les personnes à la diète peuvent perdre jusqu’à 2 livres par semaine.

Une étude du NHS de 2012 a révélé que les hommes et les femmes qui ont assisté aux cours de WW ont perdu plus que ceux qui sont allés dans d’autres clubs d’amaigrissement.

Noom

Offre : essai gratuit de 14 jours et prix exclusif de 15 £ par mois

En savoir plus ici.

Noom est une application et un service de planification de repas personnalisé qui offraient des objectifs caloriques personnalisés, un coaching individuel d’un physiothérapeute et un journal alimentaire et d’exercices.

Le plan, destiné aux millennials, est conçu par des psychologues comportementaux qui prétendent aider les utilisateurs à perdre du poids et à ne pas le reprendre.

L’entreprise déclare que l’idéologie derrière le coaching et le contenu est conçue pour « ‘inciter’ votre corps à adopter des habitudes saines plus rapidement ».

Noom est une application avec un régime calorique personnalisé

Des études ont montré que les personnes qui utilisent Noom perdent en moyenne 18 livres ou un peu plus d’une pierre en seulement 16 semaines.

Des experts médicaux et des études ont également soutenu Noom, le British Medical Journal trouvant que 64% des utilisateurs de Noom ont perdu plus de 5% de leur poids.

Seconde nature

Offre : 15 £ de réduction sur votre premier mois du programme (généralement 40 £) ou inscrivez-vous avec un ami et vous obtiendrez tous les deux 20 £ de réduction sur votre premier mois.

En savoir plus ici.

Second Nature prétend être une « nouvelle façon de perdre du poids » qui « s’appuie sur la science, pas sur des régimes à la mode ».

Il vous aide à créer de nouvelles habitudes saines et à abolir les anciennes, vous aide à perdre du poids en ciblant la nutrition, l’exercice, le sommeil et le comportement, et vous offre le même coach tout au long du programme.

Lorsque vous commencez le programme de 12 semaines, vous êtes réparti dans un groupe avec d’autres qui commencent le même jour.

Vous recevez un package avec un guide de nutrition et des recettes, et pouvez lier votre tracker d’activité.

Après avoir terminé les 12 premières semaines, il existe des programmes de suivi pour vous aider à conserver vos nouvelles habitudes saines.

Le plan n’est pas trop différent de celui de Noom, mais les entraîneurs de Second Nature sont des diététistes agréés, selon la société.

HOMME V GRAISSE

Offre : Inscrivez-vous pour 50p et obtenez votre premier mois chez MAN v FAT Football à moitié prix.

En savoir plus ici.

Ce club prétend être « un programme de perte de poids pour les hommes passionnés de football ».

Il gère des clubs de football à travers le pays, aidant déjà plus de 5 000 hommes à perdre du poids.

Il s’adresse exclusivement aux hommes ayant un IMC de 27,5 ou plus (classé par le NHS comme en surpoids) qui se réunissent pour jouer à des matchs de football et se soutiennent mutuellement pour atteindre leurs objectifs de perte de poids.

MAN V FAT est une ligue de football pour les hommes en surpoids Crédit : Simon Ashton – Le Soleil

Il y a deux programmes. Le MAN V FAT FOOTBALL est une ligue de football dans laquelle les hommes se pèsent avant chaque match.

Le MAN V FAT CHALLENGE est une plate-forme de perte de poids en ligne, dans laquelle les hommes se pèsent à la maison, parlent à un entraîneur dédié et à d’autres membres, et ont accès à des entraînements et à de la nutrition, tout en participant à des matchs de football.

Devenez mince

Offre : 1 £ par semaine pendant trois mois

En savoir plus ici.

GetSlim est une banque de ressources pour aider à apporter des changements à long terme plus sains et durables qui aident à perdre du poids.

Il existe différents plans d’alimentation, notamment The Fasting Revolution, 21 Starter Plan et notre plan Complete Lifestyle Change, que vous pouvez basculer entre en tant que membre.

Il existe plus de 3 000 recettes, dont plus de 600 à base de plantes, des centaines de vidéos d’exercices allant de l’aérobic à la musculation et des conseils d’experts.

En meilleure santé pour la vie

Offre : 1 £ par semaine pendant trois mois

En savoir plus ici.

Healthier for Life est le « premier club de perte de poids à base de plantes », ce qui signifie que vous devrez devenir végétalien.

Il vous fournit toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous aider à apporter des changements durables et plus sains à long terme, et vous enregistrerez votre alimentation et vos exercices dans une laiterie.

Les programmes comprennent le plan de démarrage de 21 jours, le plan de changement de style de vie complet (12 semaines) et la révolution du jeûne (quatre semaines).

Il existe déjà des tonnes de sites Web gratuits à consulter sur le site Web, donc un abonnement donne plus d’accès aux informations sur la façon de suivre un plan structuré.