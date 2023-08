Les 69èmes National Film Awards seront annoncés aujourd’hui : quand et où regarder en direct, les gagnants provisoires et plus encore

Les prix cinématographiques les plus prestigieux en Inde, le 69ème Prix nationaux du cinéma l’événement aura lieu aujourd’hui. Les gagnants des prix seront annoncés aujourd’hui par le jury au National Media Center de New Delhi. À quelques heures seulement de l’annonce officielle, les noms de nombreux prétendants de premier plan ont fait le tour des réseaux sociaux. Le public peut également regarder l’événement qui sera diffusé en direct en ligne pour suivre l’annonce officielle.

Quand et où regarder la 69e cérémonie des National Film Awards

Les gagnants des 69èmes National Film Awards seront annoncés ce soir, le 24 août, lors d’une conférence de presse à Delhi. L’événement débutera à 17 heures et sera disponible en streaming en direct en ligne sur la page Facebook et la chaîne YouTube de PIB India.

Alia Bhatt et Kangana Ranaut parmi les prétendantes à la meilleure actrice aux 69e National Film Awards

Cette année, les actrices de Bollywood sont en tête de liste pour remporter le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie de remise des prix. Les noms qui circulent sont Alia Bhat et Kangana Ranaut. Alors qu’Alia a conquis le public avec son interprétation du rôle de la madame du bordel dans le film de Sanjay Leela Bhansali. Gangubaï Kathiawadi, Kangana a également reçu des éloges pour sa performance dans Thalayvi, où elle a joué l’actrice indienne devenue politicienne J. Jayalalithaa.

Notamment, Kangana a déjà remporté trois fois le National Film Award de la meilleure actrice. L’actrice a remporté des prix pour ses performances dans Manikarnika : La reine de Jhansi et Panga (2019), Tanu épouse Manu revient (2016) et Reine (2015). Elle a également reçu le National Film Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Madhur Bhandarkar. Mode (2008).

Joju George ou Ram Charam : qui remportera le prix du meilleur acteur aux 69e National Film Awards ?

Les acteurs de cinéma du sud de l’Inde sont les principaux prétendants au prix du meilleur acteur lors de la 69e édition des National Film Awards qui se tiendra aujourd’hui. Plusieurs fans pensent que le film malayalam Nayattu pourrait avoir sa vedette principale Joju Georges le prix du meilleur acteur. Aussi dans la course est R Madhavan pour Fusée : l’effet Nambi, un film prometteur dans les catégories meilleur acteur, film et réalisateur.

Fans de Jr NTR et Ram Charan s’emparent des réseaux sociaux et expliquent pourquoi leurs acteurs préférés devraient remporter le prix. €€€ compositeur MM Keeravani a également les plus grandes chances de remporter le prix de la meilleure direction musicale pour sa composition de la chanson oscarisée, Naatu Naatu.