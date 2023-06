Les 62e championnats nationaux inter-États seniors d’athlétisme se concluent avec succès au stade Kalinga de Bhubaneswar

Les 62e championnats d’athlétisme inter-États se sont terminés aujourd’hui avec une autre démonstration des meilleurs athlètes indiens en compétition pour la suprématie au stade Kalinga de Bhubaneswar. Ce tournoi revêtait une importance particulière car il servait d’événement de qualification pour les prochains Jeux asiatiques et les Championnats asiatiques d’athlétisme, déterminant la participation des athlètes.

Son achèvement a marqué le deuxième événement sportif réussi à Bhubaneswar cette semaine, après la Hero Intercontinental Cup 2023, qui s’est terminée dimanche soir. La cérémonie de clôture a reconnu les meilleures performances de la compétition de cinq jours et a été honorée par des dignitaires, dont la présidente de l’AFI, Adille Sumariwala, secrétaire, Services des sports et de la jeunesse, Vineel Krishna, président du comité de planification, Lalit Bhanot, vice-président principal, AFI , Anju Boddy George, et le trésorier, AFI, le Dr Madhukant Pathak.

A LIRE AUSSI | L’Argentine bat l’Indonésie sans Lionel Messi alors que Leandro Paredes et Cristian Romero Net lors d’un match amical à Jakarta

La remise des prix a commencé avec le lanceur de poids Tajinder Singh Toor remportant le prix du meilleur athlète (homme) et la coureuse de haies Jyothi Yaraji remportant le prix du meilleur athlète (femme) tandis que le Tamil Nadu a remporté le championnat par équipe (homme) et l’Uttar Pradesh a remporté le championnat par équipe (femme). Le prix le plus convoité de la compétition, le prix du champion général a également été décerné au Tamil Nadu.

Toor a battu son propre record asiatique avec un énorme lancer de 21,77 m le dernier jour pour se qualifier pour les championnats du monde. Jyothi Yarraji, qui a remporté des médailles d’or au 100 m et 100 m.

Toor, représentant le Pendjab, a amélioré son propre record asiatique de 21,49 m, qu’il avait établi en 2021 à Patiala, avec son lancer de troisième ronde de 21,77 m – la neuvième plus longue distance au monde cette saison – au stade Kalinga.

Le président de l’AFI, Shri Adille Sumariwalla, a également parlé du succès de l’événement, louant l’infrastructure et exprimant sa gratitude à l’État d’Odisha. « Je tiens à remercier le gouvernement d’Odisha d’avoir fourni les meilleures installations aux athlètes afin qu’ils puissent performer et se qualifier au mieux de leurs capacités. D’autant plus que cet événement n’était pas prévu pour le mois de juin.

« En termes d’installations, c’est probablement le meilleur emplacement. Il a une très bonne piste ainsi que l’hospitalité offerte par le gouvernement d’Odisha. L’aspect et la convivialité de ce site sont également parfaits pour une compétition », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI | « Vous savez où il veut aller »: Pep Guardiola donne son avis sur la saga des transferts de Kylian Mbappe

Radhakrishnan Nair, l’entraîneur en chef de l’athlétisme indien a ajouté : « L’AFI n’a pas pu trouver un meilleur emplacement que le complexe sportif de Kalinga à Bhubaneswar. Plus de 800 des meilleurs athlètes indiens de tout le pays ont été accueillis ici et très bien traités. Il a également évoqué le prochain stade d’athlétisme couvert du complexe sportif de Kalinga. Il a déclaré: « Nous attendons avec impatience le prochain stade d’athlétisme en salle qui sera le meilleur du pays. »

Le secrétaire, Sports & Youth Services, Odisha, Vineel Krishna, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les athlètes, officiels, bénévoles et personnel de soutien, qui ont fait du 62e championnat d’athlétisme senior inter-États un succès retentissant. Félicitations à tous les champions, nous sommes impatients de vous voir apporter plus de gloire à l’Inde dans vos projets futurs. Je souhaite le meilleur à chaque participant. »