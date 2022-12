Les 60 ans des Rolling Stones honorés par une pièce de collection britannique

La nouvelle pièce de 5 livres (6,04 $) présente une image silhouette du groupe emblématique – le leader Mick Jagger, les guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, et le regretté batteur Charlie Watts – ainsi que le nom du groupe dans ce qui est décrit comme leur classique police de 1973. La Monnaie a déclaré qu’il s’agissait de l’une des dernières pièces de l’année à être émises à l’effigie de la reine Elizabeth II, décédée en septembre à l’âge de 96 ans.

LONDRES – Ils veulent de l’argent – ​​c’est ce qu’ils veulent, c’est ce qu’ils veulent. Eh bien, maintenant, les Rolling Stones peuvent dire qu’ils sont aussi ON money, le visage d’une nouvelle pièce de collection émise par la Royal Mint britannique pour célébrer le 60e anniversaire du groupe.

“Nous sommes ravis d’être honorés par une pièce officielle du Royaume-Uni”, a déclaré le groupe dans un communiqué inclus dans l’annonce de la Royal Mint. “D’autant plus important que la sortie coïncide avec notre 60e anniversaire.”

La nouvelle pièce est la cinquième de la série « Music Legends » de la Monnaie, qui célèbre des artistes britanniques légendaires. D’autres ainsi honorés ont été Queen, Elton John, David Bowie et The Who.