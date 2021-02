Les sens. Susan Collins et Mitt Romney assistent aux audiences sur la loi CARES à Capitol Hill en juin. | Kevin Dietsch / Getty Images

Ce sont les législateurs du GOP considérés comme les plus susceptibles de voter pour la condamnation de Trump.

En ce qui concerne le procès de destitution de cette semaine, la conférence républicaine du Sénat est sur le point de rester assez unie, à quelques exceptions près. La plupart des républicains, après tout, ont signalé qu’ils ne voteraient pas pour condamner l’ancien président Donald Trump, tandis que seuls quelques-uns ont indiqué qu’ils étaient ouverts à la considérer.

Lors d’un vote sur la constitutionnalité de la procédure il y a quelques semaines, cinq sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour affirmer qu’ils pensaient que le procès devait être autorisé à avancer. Ces législateurs – Sens.Mitt Romney (R-UT), Susan Collins (R-ME), Lisa Murkowski (R-AK), Pat Toomey (R-PA) et Ben Sasse (R-NE) – sont considérés comme le le plus susceptible d’appuyer la condamnation. Le sénateur Bill Cassidy (R-LA) les a rejoints dans un autre vote sur la question de constitutionnalité au début du procès mardi, disant par la suite qu’il n’était pas impressionné par les arguments de l’équipe Trump.

La majeure partie du parti, cependant, soutient que le procès lui-même est inconstitutionnel (une position avec laquelle la plupart des juristes ne sont pas d’accord) ou soutient que les actions de Trump ne sont pas suffisantes pour mériter une destitution. «Je pense que je suis prêt à passer à autre chose. Je suis prêt à mettre fin au procès de destitution, car je pense qu’il est manifestement inconstitutionnel », a déclaré le sénateur Lindsey Graham (R-SC) lors d’une récente interview sur CBS.

Contrairement à Graham, certains des 44 républicains du Sénat qui ont voté pour rejeter le procès pour des raisons constitutionnelles ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’entendre les preuves avant de prendre une décision finale. Même ainsi, il est peu probable que 17 républicains soient convaincus de voter avec les démocrates, le nombre nécessaire pour atteindre le seuil de 67 membres requis pour la condamnation de Trump.

«Le résultat ne fait vraiment aucun doute», a noté Graham.

Malgré cela, les responsables de la mise en accusation de la Chambre espèrent influencer au moins certains républicains et ont l’intention d’utiliser une combinaison de preuves vidéo et de médias sociaux pour démontrer comment Trump a incité à l’insurrection au Capitole le 6 janvier, une attaque au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. Les votes finaux sur condamnation révéleront non seulement à quel point les républicains sont convaincus par cet argument, mais aussi à quel point ils sont prêts à se distancer publiquement de Trump.

Les républicains les plus susceptibles de voter pour la condamnation

Les républicains les plus susceptibles de soutenir la condamnation sont les six qui ont voté en faveur de la constitutionnalité du procès, y compris quelques législateurs qui ont initialement appelé Trump à démissionner après le 6 janvier. Leur volonté d’exprimer des critiques de Trump suggère qu’ils pourraient être ouverts à l’utilisation du procès pour l’affronter publiquement, bien que leurs votes finaux sur la question soient toujours en suspens. Quelques-uns de ces sénateurs sont également considérés comme des membres plus modérés, et Toomey fait partie des législateurs qui prendront leur retraite après ce mandat.

Lors du premier procès de destitution de Trump, Romney a été le seul républicain à voter pour la condamnation de Trump, devenant la première personne de l’histoire à voter pour destituer un président de leur propre parti. Cette fois-ci, il est possible qu’il fasse de même – et soit rejoint par quelques autres.

Jusqu’à présent, les six sénateurs ont pris soin de ne pas suggérer de quelle manière ils pourraient finalement voter, arguant qu’ils devront voir quel type de cas les gestionnaires – et l’équipe de défense de Trump – font. Voici ce que ces législateurs ont dit jusqu’à présent:

Sénateur Mitt Romney: «J’entendrai bien sûr ce que les avocats ont à dire de chaque côté. Mais je pense qu’il est assez clair que l’effort est constitutionnel », a déclaré Romney à CNN.

Sénateur Lisa Murkowski: « La Chambre a réagi rapidement, et je crois, à juste titre, par la mise en accusation », a déclaré Murkowski dans un communiqué. «J’écouterai attentivement et examinerai les arguments des deux côtés, puis j’annoncerai comment je voterai.»

Sénateur Susan Collins: «Je n’ai pas encore pris de décision, je ne préjuge pas les preuves au procès», a déclaré Collins à NECN.

Sénateur Pat Toomey: « Je pense toujours que le meilleur résultat aurait été pour le président de démissionner », a déclaré Toomey à CNN. «Je vais écouter les arguments des deux côtés et prendre la décision qui me paraît juste.»

Sénateur Ben Sasse: «En tant que juré, je n’annonce rien maintenant et je vais être limité sur ce que je dis à l’avance, mais soyons parfaitement clairs: tout ce dont nous avons affaire ici – l’émeute, la perte de la vie, la destitution, et maintenant le fait que le Capitole américain a été transformé en caserne pour les troupes fédérales pour la première fois depuis la guerre civile – est le résultat d’un mensonge particulier », a déclaré Sasse dans un communiqué.

Le sénateur Bill Cassidy: «Les responsables de la maison étaient concentrés, ils étaient organisés … ils ont présenté un argument convaincant. L’équipe du président Trump, ils étaient désorganisés, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient mais pour parler de la question en suspens, » Cassidy a déclaré aux journalistes après le premier jour du procès. Notamment, il avait déjà voté contre la constitutionnalité du procès et était le seul sénateur à changer de position mardi.

Les républicains qui sont moins susceptibles de voter pour une condamnation – mais pourraient

Selon le New York Times, il y a environ huit autres républicains qui n’ont pas encore révélé comment ils voteront. Tous ont déjà soutenu le rejet du procès. Ces législateurs pourraient encore être ouverts à la condamnation, mais ils sont considérés comme moins susceptibles de voter pour cela étant donné leur soutien à la fin du procès lui-même.

Ces huit législateurs sont les Sénateurs Rob Portman (R-OH), Mitch McConnell (R-KY), Richard Shelby (R-AL), Todd Young (R-IN), Mike Crapo (R-ID), Jim Risch (R -ID), Dan Sullivan (R-AK) et Deb Fischer (R-NE). Plusieurs d’entre eux ont également indiqué qu’ils évalueraient les preuves avant de rendre une position finale, et certains ont déjà remis en question les allégations de fraude électorale, bien qu’il ne soit pas clair qu’ils soient prêts à tenir Trump responsable d’eux.

McConnell, par exemple, avait précédemment déclaré à des sources proches de lui qu’il pensait que ce que Trump avait fait pour inciter à l’insurrection était une infraction impaisable, selon le Times. Cependant, il n’a pas indiqué comment il voterait depuis et faisait partie des républicains qui ont voté pour dire que le procès était inconstitutionnel.

«Le procès n’a pas encore commencé. Et j’ai l’intention d’y participer et d’écouter les preuves », a récemment déclaré McConnell aux journalistes.

McConnell ne fouetterait pas les votes – ni ne ferait pression sur ses membres – pour qu’ils votent contre la condamnation.

Les républicains qui sont totalement contre le procès

La majorité des républicains – environ 36 – semblent avoir déjà décidé de la manière dont ils voteront: beaucoup contestent la constitutionnalité du procès, tandis que d’autres disent que les actions de Trump ne sont pas attaquables.

Parce que Trump est déjà démis de ses fonctions, les républicains ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité du Sénat à condamner un ancien président – et s’en tiennent à cet argument pour soutenir l’acquittement. Comme les experts l’ont déjà dit à Vox, de nombreux législateurs républicains hésitent toujours à s’opposer aux partisans de Trump et à menacer leurs propres perspectives électorales en conséquence.

« Le Sénat n’a pas l’autorité constitutionnelle pour mener une procédure de destitution contre un ancien président », a déclaré le sénateur Tom Cotton (R-AR) dans un communiqué. «Les fondateurs ont conçu le processus de destitution comme un moyen de destituer des fonctionnaires de la fonction publique – et non une enquête contre des citoyens privés.»

Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, la plupart des juristes pensent que le procès est constitutionnel, bien que le précédent en soit flou: en 1876, la majorité du Sénat a choisi d’aller de l’avant avec un procès pour le secrétaire à la guerre William Belknap, même s’il déjà démissionné – mais il n’a pas été condamné, et beaucoup de ceux qui ont refusé de voter contre lui ont évoqué des questions de constitutionnalité.

Au-delà de cette question de constitutionnalité, certains législateurs, comme le sénateur Ron Johnson (R-WI), ont également remis en question le degré de responsabilité que Trump devrait prendre pour l’attaque du 6 janvier, comme l’écrit Zeeshan Aleem pour Vox. D’autres ont affirmé que les mois de mensonges de Trump sur la fraude électorale et son discours exhortant les partisans à marcher vers le Capitole ne le rendaient pas coupable de l’assaut qui a eu lieu. (Cependant, pour contrer cet argument, c’est que plusieurs partisans de Trump ont indiqué que sa rhétorique était la raison pour laquelle ils sont venus à Washington, DC et ont participé à l’insurrection.)

Les démocrates, quant à eux, ont souligné que la pression pour la destitution consiste à s’assurer que le président est tenu responsable de son rôle. Ils ont également noté qu’ils allaient voter pour l’interdire de ses fonctions fédérales s’il était reconnu coupable par les 67 membres nécessaires du Sénat.

«Les sénateurs devront examiner profondément leur conscience et déterminer si Donald Trump est coupable, et si tel est le cas, se qualifier à nouveau pour exercer une fonction d’honneur, de confiance ou de profit sous les États-Unis», a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.