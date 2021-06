Les 6 raisons pour lesquelles les Américains ne se font pas vacciner

C’est la question la plus importante en Amérique aujourd’hui : pourquoi les gens ne se font-ils pas vacciner ?

La campagne de vaccination américaine s’est effondrée par rapport à ses précédents sommets. Alors qu’à un moment donné à la mi-avril, plus de 3 millions de personnes recevaient le vaccin chaque jour, maintenant seulement environ 1,2 million le sont – un taux inférieur à la moitié de ce qu’il était au sommet. Ainsi, les États-Unis pourraient ne pas atteindre l’objectif du président Joe Biden de vacciner 70% des adultes d’ici le 4 juillet : aux taux actuels, environ 175 millions d’adultes recevront au moins leurs premières injections d’ici le jour de l’indépendance, ce qui est inférieur aux près de 180 millions nécessaires.

Si la campagne de vaccination continue de stagner, elle laisse les États-Unis vulnérables à une série de risques, des épidémies estivales dans le Sud aux résurgences continues du coronavirus cet automne à la possibilité de nouvelles variantes dangereuses. Alors que les vaccinés sont protégés, le virus se propage toujours parmi les non vaccinés aussi rapidement qu’il l’était lors des épidémies massives de l’automne et de l’hiver récents. Cette propagation continue est particulièrement dangereuse pour ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner ou ne reçoivent pas une protection suffisante des vaccins (s’ils sont immunodéprimés).

Il est donc crucial de comprendre pourquoi un segment de la population, même une minorité, ne se fait pas vacciner – comme première étape pour déterminer ce qui fera la différence.

Selon les experts, les raisons sont diverses : manque d’accès aux vaccins, refus de voir le Covid-19 comme une menace, inquiétude quant aux effets secondaires des vaccins, peu de confiance dans les vaccins ou les institutions qui les sous-tendent, et croyance en au moins l’une des différentes théories du complot. Certaines de ces raisons se chevauchent et se combinent ; par exemple, si quelqu’un ne considère pas Covid-19 comme une grande menace, il pourrait décider que le vaccin ne vaut pas les effets secondaires.

Les personnes appartenant à certaines de ces catégories peuvent être persuasives alors que d’autres ne le peuvent pas. Les plus résistants seront probablement très difficiles à déplacer à ce stade, restant environ 15 à 20 pour cent de la population d’un sondage à l’autre. Mais entre ces non durs et les déjà vaccinés, il y a beaucoup de gens qui ont déjà montré des signes de mouvement – ​​assez pour mettre un vrai coup dans la lutte contre Covid-19.

Il est donc désormais crucial de comprendre pourquoi les gens ne se font pas vacciner et comment surmonter ces raisons pour repousser le coronavirus – pour vraiment le mettre dans le passé et garantir qu’il ne menace plus de déformer à nouveau toutes nos vies.

Raison 1 : Manque d’accès, réel ou perçu

Selon les sondages de la Kaiser Family Foundation, environ 4% des Américains ont l’intention de se faire vacciner dès que possible mais ne l’ont pas encore fait et 12% sont en mode attente. En particulier parmi ces segments de la population, l’accès reste probablement un obstacle majeur.

Il est vrai que l’accès au vaccin s’est considérablement élargi ces derniers mois, le gouvernement fédéral commandant et fournissant désormais beaucoup plus de doses que les États n’en utilisent réellement. Une injection qui nécessitait autrefois un rendez-vous potentiellement des semaines à l’avance est maintenant si abondante qu’elle est disponible sans rendez-vous dans de nombreuses pharmacies et autres lieux.

Mais il y a encore des obstacles. Les gens peuvent ne pas avoir le moyen de transport pour se rendre à une pharmacie. Un horaire familial ou professionnel chargé et rigide peut les empêcher de s’absenter du travail pour se faire vacciner et de prendre un jour ou deux pour se remettre des effets secondaires. Certaines personnes croient – ​​à tort – que se faire vacciner n’est pas gratuit pour tout le monde ou ne savent tout simplement pas que le vaccin est réellement disponible pour elles.

« L’accès ne signifie pas seulement que nous avons ouvert l’éligibilité à tout le monde », m’a dit Liz Hamel, directrice de l’opinion publique et des sondages chez Kaiser. « L’accès signifie également que je peux trouver un moyen de me faire vacciner sans mettre mon gagne-pain en danger, ou je peux le faire dans un endroit où je me sens en sécurité pour l’obtenir. »

Pour lutter contre cela, les vaccins pourraient être déployés dans davantage d’endroits, tels que les lieux de travail ou les lieux de divertissement. Pour atteindre une plus grande diversité de personnes, une étude publiée par le National Bureau of Economic Research suggère d’offrir des vaccinations à Dollar General, constatant que l’ajout des magasins aux programmes fédéraux de distribution de vaccins « réduirait considérablement la distance aux sites de vaccination pour les personnes à faible revenu et les minorités. ménages américains.

Les employeurs pourraient également offrir des congés payés aux travailleurs pour se faire vacciner et se remettre de tout effet secondaire – quelque chose que l’administration Biden a déjà subventionné. Et les responsables publics et les agences pourraient faire davantage pour indiquer clairement que le vaccin est gratuit pour tous et largement disponible pour les Américains de 12 ans et plus.

Raison 2 : le Covid-19 n’est pas perçu comme une menace

Même après l’année dernière, certains Américains ne considèrent toujours pas le coronavirus comme une menace sérieuse. Peut-être qu’ils sont jeunes, voyant que le virus n’est pas aussi mortel pour eux que pour les groupes plus âgés. Il pourrait s’agir de républicains, qui ont adhéré en particulier aux affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles le coronavirus n’était pas un gros problème et que les démocrates, les experts et les journalistes ont exagéré son risque. Les sondages montrent que les deux groupes ont tendance à être moins susceptibles de vouloir se faire vacciner.

Ne pas voir Covid-19 comme une menace reste l’un des plus grands prédicteurs pour ceux qui sont les plus résistants à la vaccination – les non catégoriques. Ce sont bon nombre des mêmes personnes qui ont passé une grande partie de l’année écoulée à rejeter les blocages et à masquer les mandats comme inutiles et les violations de leurs libertés civiles.

« Ils sont beaucoup plus disposés à croire que, fondamentalement, ça va. Tu vas bien. Vous n’allez pas attraper le virus et vous pouvez donc vous comporter normalement », m’a dit Kathy Frankovic, experte en sondages d’opinion chez YouGov.

Malheureusement, ce sont aussi certaines des mêmes personnes pour lesquelles les opinions sur les vaccins semblent les plus ancrées. Qu’il s’agisse d’une enquête de Kaiser, YouGov ou Civiqs, environ 1 Américain sur 5 est toujours resté dans ce groupe au cours des derniers mois.

Pourtant, il existe peut-être des moyens de surmonter cela. D’après les sondages de Kaiser, environ un tiers des non catégoriques seraient vaccinés si cela était requis (par, disons, un employeur). Certains seraient convaincus par des incitations, qu’il s’agisse d’argent comptant ou de billets gratuits pour des événements sportifs.

Pour le dire autrement, ils peuvent ne pas être motivés par le risque de Covid-19 pour se faire vacciner, mais certains pourraient se faire vacciner s’il y a une autre raison pour qu’ils le fassent.

Raison 3 : Effets secondaires du vaccin

Pour certains, la préoccupation est le vaccin lui-même – et en particulier les effets secondaires qui peuvent l’accompagner. Ces préoccupations peuvent concerner quelque chose que le vaccin provoque réellement, comme un jour ou deux de douleurs, de fièvre et de fatigue ou, dans des cas extrêmement rares, potentiellement des caillots sanguins. Mais ils peuvent aussi concerner des choses qui ne sont pas réelles ou prouvées, comme d’autres risques pour la santé à long terme ou des allégations non prouvées concernant, par exemple, l’infertilité.

Une partie de cela se résume à fournir les bonnes informations aux hésitants au vaccin. Les responsables, les médias et les experts peuvent continuer à communiquer que les effets secondaires sont presque tous légers et ne durent pas très longtemps – et sont, en fait, un signe que les vaccins fonctionnent et stimulent le système immunitaire. Et tandis que des idées plus folles se répandent sur les réseaux sociaux, il n’y a aucune preuve que les vaccins aient des effets secondaires pires que dans de très rares circonstances. Des caillots sanguins, par exemple, n’ont été trouvés que chez 28 des 8,7 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson au moment du reportage, et ils n’ont été trouvés chez personne qui a reçu le vaccin Moderna ou Pfizer.

Mais il y a aussi des considérations plus pratiques. Certaines personnes focalisées sur les effets secondaires peuvent craindre, par exemple, qu’un jour ou deux de fatigue et de fièvre les empêchent de travailler – mettant leur travail en danger ou, à tout le moins, leur coûtant le paiement nécessaire pour les factures. Pour résoudre ce problème, il faudra simplement que davantage d’employeurs offrent des congés payés ou un bonus non seulement pour l’obtention du vaccin, mais également pour la période de récupération.

Raison 4 : Manque de confiance dans les vaccins

Au-delà des préoccupations concernant les effets secondaires, de nombreux hésitants n’ont tout simplement pas beaucoup confiance dans les vaccins. Ils peuvent croire que le processus pour les vaccins était trop rapide – après tout, il s’agissait d’un temps record entre la conception et la production de masse. Ils peuvent noter que les vaccins ne sont même pas techniquement approuvés par la Food and Drug Administration puisque l’agence ne les a autorisés que pour une utilisation d’urgence.

Et certains sont des anti-vaccins traditionnels, se méfiant des vaccins en général.

Il y a des messages qui peuvent percer ce groupe, comme expliquer les essais cliniques et les nombreux contrôles d’innocuité et d’efficacité qui les ont accompagnés. Certaines de ces personnes peuvent simplement changer d’avis en voyant d’autres autour d’elles se faire vacciner et bien se porter – c’est probablement l’une des raisons, a déclaré Frankovic, que les personnes plus âgées, qui sont éligibles aux vaccins depuis plus longtemps, sont plus susceptibles d’obtenir le tirer.

Une chose qui pourrait aider est l’approbation complète des vaccins par la FDA. L’enquête de Kaiser a révélé qu’environ un tiers des Américains non vaccinés disent qu’ils seraient plus susceptibles de se faire vacciner si les vaccins étaient pleinement approuvés. (Moderna et Pfizer ont postulé, mais on ne sait pas encore quelle est la chronologie.)

Raison 5 : Manque de confiance dans les institutions

Pour certains des hésitants, les inquiétudes ne concernent peut-être pas le Covid-19 et les vaccins, mais les institutions qui les entourent. Ils peuvent ne pas faire confiance aux agences gouvernementales ou aux entreprises qui ont aidé à développer les vaccins. Ou ils peuvent ne pas faire confiance au système de santé en général.

Ces sentiments pourraient être nouvellement développés. Au cours de la dernière année, en particulier, les sondages ont révélé qu’une grande partie du public, mais surtout les électeurs de Trump, avaient perdu confiance dans les principales institutions gouvernementales, comme les Centers for Disease Control and Prevention. Les personnes de cette catégorie sont moins susceptibles d’écouter les appels de l’agence et d’autres représentants du gouvernement pour se faire vacciner.

Certains points de vue pourraient être plus ancrés. Les Noirs américains, par exemple, signalent des niveaux de confiance plus faibles dans le système de santé – en raison d’abus flagrants, comme l’étude Tuskegee (dans laquelle des Noirs ont été expérimentés sans leur consentement), mais aussi de la discrimination qu’ils subissent au quotidien. quand ils vont chez les médecins et les hôpitaux. Cette méfiance peut alors s’étendre aux vaccins.

Restaurer la confiance dans les institutions est un travail de longue haleine et difficile. Mais en attendant, des approches telles que des incitations et des campagnes d’éducation peuvent au moins amener les gens à penser que, indépendamment de ce que font ces organisations, il est dans leur intérêt de se faire vacciner.

Raison 6 : Une variété de théories du complot

Au moins la moitié des personnes qui disent qu’elles ne se feront pas vacciner croient au moins à une théorie du complot sur les vaccins Covid-19 ou les vaccins en général, selon un sondage YouGov de mai.

Le meilleur espoir pour réfuter une telle désinformation, basée sur la recherche en science politique, est que les responsables publics et les médias cessent de la diffuser et, lorsqu’elle apparaît, la corrigent. Mais la propagation de la désinformation est un problème beaucoup plus épineux que la société dans son ensemble est toujours en train de résoudre, car Internet et les médias sociaux ont permis aux gens de proliférer facilement des mensonges et des mythes – et il faudra un certain temps pour vraiment comprendre sur ce.

Heureusement, les théoriciens du complot sont encore une minorité d’Américains dans l’ensemble.

Un thème commun

Toutes les raisons invoquées par les gens pour ne pas se faire vacciner, du manque d’accès aux théories du complot, partagent un thème commun : une partie importante des Américains ne pense pas que les vaccins valent les inconvénients potentiels.

Tout ce que les responsables et les experts font maintenant pour vacciner davantage d’Américains est en fait destiné à repousser ce thème. Un meilleur accès atténuerait un inconvénient majeur. Les incitations pourraient pousser le vaccin par-dessus, ce qui en valait la peine. Les mandats pourraient aussi.

Si tout cela réussit, le pays pourrait véritablement vaincre Covid-19. Mais si suffisamment de gens pensent que les inconvénients sont encore trop graves, la menace du virus pourrait se cacher pendant des années.