Les 6 plus grandes équipes de football du monde participeront au tournoi d’été américain

Soccer Champions Tour a révélé le calendrier officiel de son prochain tournoi aux États-Unis. La compétition de huit matchs mettra en vedette six des plus grands clubs de football du monde. Barcelone, le Real Madrid, Arsenal, Manchester United, la Juventus et l’AC Milan joueront tous dans le tournoi aux États-Unis cet été. Les huit matchs forment une liste croissante des meilleurs concours du calendrier américain des matchs amicaux d’été.

El Clasico se jouera au Texas

La compétition commence le 22 juillet, alors que Barcelone affronte la Juventus au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. C’est là que jouent les 49ers de San Francisco. Le match le plus attendu du tournoi est peut-être El Clasico entre Barcelone et le Real Madrid. Ce match devrait se jouer le 29 juillet au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.

Une société d’investissement connue sous le nom de Sixth Street a créé le Soccer Champions Tour. La société achetait auparavant 25% des revenus de LaLiga TV du Barça. Ils ont également acquis une participation minoritaire dans les San Antonio Spurs de la NBA.

« Nous sommes fiers de nous associer aux clubs les plus célèbres du monde, qui ont les supporters les plus forts et les plus passionnés au monde, pour offrir cette rare opportunité aux fans américains de vivre le jeu au plus haut niveau », a déclaré le PDG de Sixth Street, Alan Waxman.

Les futurs tournois incluront des clubs féminins et de jeunes

Waxman a également laissé entendre que les futurs tournois d’été comprendront également des équipes féminines et de jeunes. « Alors que la tournée de cette année se compose de clubs masculins, nous sommes impatients de nous étendre l’été prochain pour amener les meilleurs clubs féminins du monde à un public local dans le monde entier, et à l’avenir de faire évoluer cette série vers un format avec de vrais jeux de conséquence », a déclaré Waxman.

Les billets seront disponibles via une prévente exclusive le mardi 16 mai. Les billets généraux peuvent ensuite être achetés à partir du vendredi 19 mai. Les fans qui souhaitent acheter des billets via la prévente peuvent s’inscrire sur le site Web du Soccer Champions Tour.

Calendrier de la tournée des champions de football 2023 :

samedi 22 juillet — FC Barcelone contre Juventus — Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie

dimanche 23 juillet — Real Madrid contre AC Milan — Le Rose Bowl Stadium, Pasadena, Californie

mercredi 26 juillet — Arsenal contre le FC Barcelone — SoFi Stadium, Inglewood, Californie

mercredi 26 juillet — Real Madrid contre Manchester United — Stade NRG, Houston, Texas

jeudi 27 juillet — Juventus vs AC Milan — Dignity Health Sports Park, Carson, Californie

samedi 29 juillet — FC Barcelone contre Real Madrid — Stade AT&T, Arlington, Texas

mardi 1er août — AC Milan vs FC Barcelone — Stade Allegiant, Las Vegas, Nevada

mercredi 2 août — Juventus vs Real Madrid — Camping World Stadium, Orlando, Floride

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire