Les 6 ordinateurs portables qui m’ont époustouflé à l’IFA 2024

Si vous pensiez que les ordinateurs portables étaient ennuyeux, détrompez-vous. L’IFA 2024 de Berlin a célébré son 100e anniversaire le week-end dernier, et les ordinateurs portables ont joué un rôle important dans ce qui a rendu cet événement spécial. Beaucoup de concepts futuristes, de processeurs de nouvelle génération et d’IA au premier plan, bien sûr.

Lenovo, Acer, Samsung, Asus, Intel, AMD et Qualcomm étaient les principaux acteurs, mais même quelques concurrents surprises comme Honor ont également fait leur apparition. Après avoir passé presque une semaine entière à Berlin, voici les six ordinateurs portables qui m’ont époustouflé à l’IFA.

Système d’intelligence artificielle Lenovo Auto Twist

Vous pouvez toujours compter sur Lenovo pour proposer quelque chose d’intéressant, à tout le moins. Lenovo Auto Twist AI peut ouvrir son couvercle, faire pivoter son écran ou le convertir en tablette, le tout en s’activant uniquement par votre voix. Son aspect le plus utile est peut-être la possibilité de lui faire suivre votre visage, que vous soyez devant la caméra ou non.

L’entreprise a apporté ce qui semble être l’aboutissement de certains de ses concepts précédents. Il est doté d’une charnière « rotative » à 180 degrés du ThinkBook Plus Twist, combinée à une forme avancée de détection de présence pour se fermer automatiquement même lorsqu’il n’est pas surveillé.

On peut dire que c’est un gadget, bien sûr, car ce n’est certainement pas quelque chose que la plupart des gens seront intéressés à acheter. Mais c’était assez amusant de jouer avec en personne, et pour une démonstration de preuve de concept, cela a fonctionné étonnamment bien.

Ordinateur portable de jeu Acer Project DualPlay

Acer a également présenté un concept d’ordinateur portable à l’IFA cette année, et celui-ci est sorti totalement du champ gauche. Le Project DualPlay ressemble à un ordinateur portable de jeu plutôt épais avec de nombreux motifs lumineux RVB autour du châssis. Mais regardez de plus près et vous verrez que le pavé tactile peut être libéré et retiré entièrement du corps de l’ordinateur portable, révélant ainsi une manette de jeu.

Le contrôleur sans fil large peut être utilisé tel quel ou, mieux encore, peut être divisé en deux pour jouer en multijoueur sur PC en déplacement. C’est un excellent exemple de jeu sur PC qui s’inspire du monde des consoles (la Switch, en particulier) et en fait quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur ce concept, mais j’ai joué à quelques parties de Street Fighter 6 avec le contrôleur — et avouons-le : c’est tout simplement cool.

Asus Zenbook S 14

Techniquement, cet ordinateur portable stellaire a été présenté en avant-première au Computex, mais nous avons pu Nous allons passer un peu plus de temps avec lui à l’IFA pour le lancer en même temps que les processeurs Intel Core Ultra Series 2 de nouvelle génération. Mis à part les puces, c’est un petit ordinateur portable incroyablement attrayant. Ce 14 pouces est une preuve supplémentaire que lorsque l’écosystème Windows travaille en étroite collaboration, il peut produire des produits finis qui sont tout aussi raffinés qu’un MacBook.

Il utilise un pavé tactile agrandi, a des bordures fines autour de l’écran et est disponible dans un magnifique coloris blanc. Le Zenbook S 14 dispose également d’un écran OLED 2,8K 120 Hz, est livré avec une base de 16 Go de RAM et 1 To de stockage, et parvient toujours à conserver les ports hérités comme USB-A et HDMI. Il est également assez portable, avec seulement 0,51 pouces et 2,65 livres. Il existe des ordinateurs portables plus petits, mais le Zenbook S 14 semble être un bon équilibre pour la taille de l’écran.

Lenovo Yoga Slim Aura Edition

Lenovo ne fait pas grand cas des puces utilisées dans sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables, puisqu’elle prend en charge Intel, AMD et Qualcomm dans différentes gammes. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne fait pas de favoritisme. La société a lancé un nouveau badge exclusif aux ordinateurs portables Intel appelé « Aura Edition », qui, selon Lenovo, est le résultat d’une collaboration de longue date avec Intel.

Ordinateurs portables Aura Edition, qui incluent le Le Yoga Slim et le ThinkPad X1 Carbon Gen 13 disposent de plusieurs nouveaux superpouvoirs exclusifs à cette gamme. Smart Share est probablement la fonctionnalité phare, qui utilise Intel Unison pour permettre le partage rapide de photos entre votre téléphone et votre PC, d’un simple tapotement de votre appareil contre le côté du couvercle ouvert de l’ordinateur portable. Il existe également des modes intelligents, qui fournissent quelques fonctionnalités d’IA uniques définies dans des modes spécifiques tels que Shield, Collaboration ou Wellness.

Quant à l’ordinateur portable lui-même, Lenovo a entre les mains un bel appareil. Les bords sont arrondis à la perfection et l’écran de 15 pouces a été intégré dans le corps d’un ordinateur portable de 14 pouces. J’aime beaucoup le format, qui offre un peu plus d’espace d’écran sans adopter certains des aspects encombrants des anciens modèles d’ordinateurs portables de 15 pouces. Il s’agit du meilleur ordinateur portable grand public que Lenovo puisse vendre, et c’est dire qu’il donne toujours la première place à Intel.

Honor MagicBook Art 14

Honor n’est probablement pas la première entreprise à laquelle on pense lorsqu’on parle d’ordinateurs portables. En fait, ils ne sont pas vendus aux États-Unis pour le moment. Malgré tout, la société a présenté à l’IFA 2024 un design d’ordinateur portable fascinant qui était difficile à ne pas attirer. La première chose que l’on remarque à ce sujet est la finesse incroyable du cadre supérieur au-dessus de l’écran. Aucun autre ordinateur portable n’a un cadre supérieur aussi étroit, ce qui lui donne un aspect plutôt spectaculaire.

Le secret, bien sûr, c’est qu’il n’y a pas de webcam interne intégrée à l’ordinateur portable. Cela semble être un mauvais compromis pour obtenir des bordures plus fines, surtout si l’on considère l’importance de la visioconférence pour nous tous. Mais Honor a une solution intéressante : utiliser une webcam détachable sans fil qui est en fait logée dans l’ordinateur portable lui-même. En utilisant un emplacement sur le côté gauche de l’ordinateur portable à côté des ports, le Honor MagicBook Art 14 dispose d’une webcam lorsque vous en avez besoin – et de bordures ultra-fines lorsque vous n’en avez pas besoin. Elle se fixe ensuite magnétiquement sur le dessus du couvercle de votre ordinateur portable. Des entreprises comme Dell ou Huawei ont essayé de cacher la webcam dans le passé, mais la version de Honor pourrait être la solution la plus propre. Cela vous permet même de retourner la caméra loin de vous, ce qui pourrait s’avérer utile.

Au-delà de cela, le MagicBook Art 14 a un look élégant et moderne avec son grand pavé tactile, son écran de résolution 3,1K et ses petites dimensions. Son seul inconvénient est le processeur Intel Core Ultra de la génération précédente qu’il utilise, plutôt que le nouveau Puce Lunar Lake « Série 2 ».

Lenovo IdeaPad 5x

Qualcomm a connu une année exceptionnelle et, lors de l’IFA de cette année, la société a succédé à son Snapdragon X Elite à 12 cœurs avec un modèle de niveau inférieur. Snapdragon X Plus à 8 cœurs. La trilogie de puces est désormais complète, ce qui donne à Qualcomm une gamme complète de puces à transmettre aux fabricants d’ordinateurs portables comme Asus. Représentant le niveau le plus bas, ces nouvelles puces à huit cœurs placent désormais les PC qualifiés de Copilot+ sous la barre des 999 $. C’est important, surtout si l’entreprise espère concurrencer Apple de manière plus significative.

Il n’existe pour l’instant que quelques modèles d’ordinateurs portables qui utilisent la puce à huit cœurs : le Vivobook S 15, l’IdeaPad 5x 2-en-1 et l’IdeaPad 5x. C’est peut-être l’IdeaPad 5x qui m’intéresse le plus personnellement. Il est équipé d’un écran OLED et de 16 Go de RAM, malgré un prix de départ de seulement 850 $. Bien qu’il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités haut de gamme des ordinateurs portables haut de gamme, l’efficacité Arm à ce prix en fait une offre assez attrayante. Bien sûr, il dispose également du même NPU 45 TOPS – si jamais il s’avère particulièrement utile.