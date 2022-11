Les 6 membres de BTS, dont Kim Taehyung et Kim Seokjin, occupent la première place du palmarès des artistes émergents sur Billboard ; ARMY dit: ‘Jimin est le prochain’

BTS membres ont annoncé lors de leur FÊTE dîner qu’ils se concentreront désormais un peu plus sur leurs projets solo. BTS est actuellement le plus grand groupe de garçons au monde. Ils sont dans l’industrie de la musique depuis environ 10 ans maintenant et le genre de succès qu’ils ont obtenu au cours des deux dernières années est sans précédent et incroyable. BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook) après avoir travaillé sans relâche et sans relâche pendant des années, sont maintenant entrés dans le deuxième chapitre de leur vie. Ils se concentreraient désormais sur leur carrière musicale solo aux côtés d’autres activités de groupe. Et certains d’entre eux ont déjà connu le succès après leurs débuts en solo.

Les 6 membres de BTS en tête du Billboard

Ainsi, Billboard a pris son compte Twitter il y a quelques heures et a partagé que six des membres du BTS étaient en tête du classement des artistes émergents de Billboard. Les six membres du groupe incluent Min Yoongi alias Suga / AgustD qui a dominé le classement en 2018 et à nouveau en 2021, Kim Namjoon alias RM en 2018, Kim Taehyung alias V, Jeon Jungkook alias Jungkook, Jung Hoseok alias J-Hope et Kim Seokjin alias Jin en 2022. Tous les six membres susmentionnés ont atteint la première place.

BTS ARMY bat maintenant pour Jimin au TOP également

Dès que Billboard a laissé tomber le tweet, les ARMYs se sont joints et ont tweeté pour soutenir Jimin qui n’a pas encore sorti sa chanson/album solo. ARMY est convaincu que Jimin sera le prochain et il rejoindra bientôt ses camarades de groupe sur cette liste. Le tweet de Billboard fait parler d’eux à Hollywood News.

Six membres de @BTS_twt ont maintenant atteint le n ° 1 sur le #EmergingArtists graphique: SUGA/août D (2018, 2021) MR (2018) V (2022) Jung Kook (2022) j-espoir (2022) JIN (2022) tableaux d’affichage (@billboardcharts) 9 novembre 2022

Projet solo de Jimin

Pendant ce temps, Park Jimin alias Jimin semble travailler très dur sur son album solo. Il a rencontré beaucoup de producteurs internationaux dans un passé récent et ses photos avec eux sont devenues virales et comment ! Récemment, Jimin a fait la une des journaux pour une collaboration avec Austin Owens. Il collaborerait également avec Duane Benjamin et sa chorale.