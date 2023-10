Les 6 meilleurs téléviseurs à offrir pour les vacances 2023

Lorsque nous avons comparé côte à côte les meilleurs téléviseurs économiques, la qualité d’image du Vizio V-Series s’est clairement imposée comme le leader du peloton. Le Vizio offrait l’image la plus équilibrée et la plus précise lors de nos comparaisons, et il est livré avec quelques extras utiles tels que la prise en charge de Dolby Vision, le Wi-Fi 6E, la compatibilité Bluetooth et un taux de rafraîchissement variable pour des jeux potentiellement plus fluides. Le plus gros inconvénient du Vizio est sa plateforme de télévision intelligente, Vizio SmartCast. C’est bondé, lent et jonché de publicités pour des plateformes telles que Tubi et Kidoodle TV. Même si l’on prend en compte le coût de l’ajout d’un nouvel appareil de streaming, la série V reste le meilleur téléviseur d’entrée de gamme que nous ayons testé.