Les 6 meilleurs moments à l’écran de Cindy Williams

Pour la plupart des gens, l’actrice Cindy Williams, décédée mercredi à 75 ans, était synonyme de Shirley Feeney de la sitcom à succès des années 1970 et 1980 “Laverne & Shirley”, un spin-off de “Happy Days” sur deux femmes seules dans les années 1950. et années 60. Mais Williams était bien plus que ce personnage. Elle avait de sérieuses côtelettes dramatiques, comme en témoignent ses premiers films. Et en tant qu’actrice comique, elle a démontré une capacité à la Lucille Ball à combiner douceur et burlesque.

Pourtant, Shirley était un rôle déterminant pour sa carrière – une capsuleuse animée, parfois sage, parfois audacieuse à Shotz Brewery, à Milwaukee. Le spectacle a ressuscité un style vintage de comédie loufoque qui a permis à Williams et à sa co-star, Penny Marshall, d’agir à la fois plus adultes et plus enfantins. Le public l’a mangé et le spectacle a duré huit saisons.

Des deux personnages principaux, Shirley était la plus accessible et la plus sobre des deux, ce qui a rendu ses moments de détente encore plus mémorables: regardez-la affamée et plonger pour trouver de la nourriture par terre dans “Cochons d’Inde» (Saison 2, Épisode 14) ; faire de l’agro dans “Lutte par équipe» (Saison 3, Épisode 2) ; ivre rampant à travers la table du dîner dans “Shirley et l’homme plus âgé» (Saison 4, Épisode 24) ; ou paniquer alors qu’il est enchaîné à un ordinateur géant, en signe de protestation contre la compagnie d’électricité locale, en “Le droit à la lumière» (Saison 5, Épisode 17).