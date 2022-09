Les 6 meilleurs livres d’affaires de l’année, selon le Financial Times

Si vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture passionnante et informative centrée sur les affaires, alors le Financial Times vous a couvert avec la liste restreinte récemment dévoilée pour le prix du livre d’affaires de l’année 2022 de la publication.

Le gagnant de l’année dernière était “C’est comme ça qu’ils me disent que la fin du monde“, l’exploration choquante de la journaliste du New York Times Nicole Perlroth sur les cyberattaques et les pirates sophistiqués qui les utilisent pour faire des ravages sur les individus, les entreprises et les gouvernements.

Jeudi, le Financial Times a annoncé six finalistes pour le prix de cette année, tous publiés entre le 16 novembre 2021 et le 15 novembre de cette année. Les finalistes du prix de cette année couvrent une gamme de sujets, y compris la montée fascinante du géant chinois tentaculaire de l’Internet, Tencent, ainsi que la lutte pour contrôler le marché mondial des puces à semi-conducteurs et une enquête sur la fraude – et même le meurtre – dans un important transport maritime. scandale de l’industrie.

Le gagnant sera annoncé le 5 décembre lors d’une cérémonie à Londres et cet auteur recevra un prix en espèces d’environ 32 700 $. Les finalistes recevront des prix de près de 11 000 $ chacun.

En attendant, vous pouvez juger par vous-même. Voici les six finalistes du Financial Times pour le prix du livre d’affaires de l’année de cette année :

“Mort dans l’eau : meurtres et fraudes dans l’industrie la plus secrète du monde”

Dans “Dead in the Water”, les reporters de Bloomberg Matthew Campbell et Kit Chellel explorent la saga scandaleuse entourant le faux détournement de 2011 du pétrolier Brillante Virtuoso et le meurtre subséquent d’un expert maritime britannique qui avait été chargé d’enquêter sur l’incident.

La revue du Financial Times appelle le livre “En partie un thriller bien écrit et bien rythmé. Mais c’est aussi une histoire de moralité.”

“Influence Empire : l’histoire de Tencent et l’ambition technologique de la Chine”

Depuis son lancement en 1998, Tencent est devenue l’une des plus grandes entreprises en Chine – et dans le monde – grâce à une suite de précieux actifs technologiques et de divertissement qui a commencé avec un logiciel de messagerie instantanée et comprend désormais également l’une des plus grandes sociétés d’édition de jeux vidéo au monde, Jeux Tencent.

Dans “Influence Empire”, la journaliste technologique de Bloomberg, Lulu Chen, utilise des interviews d’initiés pour suivre l’ascension de Tencent pour devenir une entreprise de près de 360 ​​milliards de dollars.

“La montée et la chute de l’ordre néolibéral : l’Amérique et le monde à l’ère du marché libre”

L’historien de l’Université de Cambridge, Gary Gerstle, examine le néolibéralisme au microscope dans son nouveau livre. Gerstle explore comment l’accent mis sur le libre-échange et le capitalisme de libre marché aux États-Unis il y a plus de quatre décennies a contribué à façonner le paysage politique américain de la fin du XXe siècle, tout en affirmant que la façade du néolibéralisme s’est effondrée ces dernières années avec la montée des mouvements populistes , comme celle de l’ancien président Donald Trump.

“La loi du pouvoir : le capital-risque et l’art de la perturbation”

Sebastian Mallaby, chroniqueur au Washington Post, a déjà remporté le prix du livre d’affaires de l’année du Financial Times en 2016 pour sa biographie de l’économiste Alan Greenspan. Son dernier livre, “The Power Law”, examine le rôle que les capital-risqueurs ont joué dans la formation de la Silicon Valley et de l’industrie technologique dans son ensemble.

En discutant avec des investisseurs en capital-risque qui ont soutenu certaines des entreprises technologiques les plus prospères au monde – de Google à Alibaba – Mallaby examine les processus de prise de décision des VC et à quel point leur succès peut dépendre de “instinct et personnalité plutôt que feuilles de calcul et données.”

‘Chip War: La lutte pour la technologie la plus critique au monde’

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont contribué à la pénurie mondiale actuelle de puces à semi-conducteurs ont clairement montré à quel point ces minuscules circuits électriques sont omniprésents et importants dans notre monde moderne.

Dans “Guerre des puces“, l’historien Chris Miller plonge dans l’histoire de la conception des puces semi-conductrices et comment les pays modernes continuent de dépenser des milliards de dollars alors qu’ils se battent pour la suprématie sur le marché de la conception et de la construction des puces qui sont utilisées dans tout, des ordinateurs et smartphones aux voitures et appareils électroménagers.

‘Désordre: les temps difficiles du 21e siècle’

“Disorder” examine le paysage géopolitique et économique actuel à travers le prisme de l’évolution de la consommation d’énergie et de la transition mondiale vers les technologies vertes. Dans “Désordre“, Helen Thompson, professeur d’économie politique à l’Université de Cambridge, explore le rôle que la transition d’une dépendance aux combustibles fossiles a joué dans diverses perturbations politiques et économiques de la dernière décennie, y compris l’instabilité persistante au Moyen-Orient, populisme les mouvements aux États-Unis et à l’étranger, et même la guerre de la Russie en Ukraine.

