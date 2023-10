Les 6 meilleurs écouteurs sans fil d’octobre 2023

Pour la plupart des gens, les écouteurs sans fil sont indispensables au quotidien, que vous les utilisiez pour écouter de la musique à la salle de sport ou pour bloquer les distractions au travail. Aux États-Unis, les Apple AirPods sont devenus le choix le plus populaire (et l’un des produits technologiques les plus achetés sur notre site). Cependant, ils ne sont pas la seule option disponible.

Pour vous aider à trouver les meilleurs écouteurs sans fil pour vous, nous avons essayé plus d’une douzaine d’écouteurs sans fil, dont certaines des plus grandes marques du marché.

Comment nous avons sélectionné les meilleurs écouteurs sans fil

Nous avons essayé des dizaines de nouveaux écouteurs sans fil les mieux notés et avons examiné chaque produit en fonction des caractéristiques suivantes :

Confort: Nous avons sélectionné des écouteurs confortables à porter pendant plusieurs heures.

Convivialité: Nous avons mis en avant des écouteurs polyvalents : parfaits pour le bureau, la salle de sport, les déplacements domicile-travail et à la maison.

Vie de la batterie: Nous avons choisi des écouteurs qui durent toute la journée et se chargent rapidement.

Prix: Nous pensons que tous nos choix offrent un bon rapport qualité-prix pour ce qu’ils offrent.

Pour obtenir des perspectives variées, plusieurs membres de l’équipe Select ont essayé chaque écouteur.

Les meilleurs écouteurs sans fil d’octobre 2023

Après avoir essayé des dizaines d’écouteurs différents, nos meilleurs choix provenaient en grande partie de marques les plus vendues comme Apple, Sony et Jabra.

Idéal pour iPhone : Apple AirPods Pro (2e génération)

Avantages: Extrêmement polyvalent, idéal pour presque toutes les tâches

Les inconvénients: Pas pour les utilisateurs d’Android, cher

L’équipe Select adore les derniers AirPods Pro d’Apple, lauréats du Select Wellness Award. Plusieurs membres de l’équipe les ont choisis comme leurs écouteurs préférés et continuent de les utiliser tous les jours, au bureau et en dehors. Notre équipe a noté qu’ils sont très polyvalents : nous les avons trouvés confortables pour les déplacements domicile-travail, le travail, la salle de sport, les exercices en plein air, le sommeil, à peu près tout.

D’après notre expérience, les AirPods Pro d’Apple font partie des meilleurs écouteurs avec le meilleur son et la meilleure réduction de bruit du marché. Les bavardages au bureau et le bruit des avions disparaissent lorsque la suppression du bruit est activée. Les nouvelles fonctionnalités telles que le balayage pour le contrôle du volume, une boucle de cordon sur le boîtier et plusieurs embouts auriculaires dans la boîte ne sont en réalité qu’un bonus.

Suppression du bruit: Oui | Transparence: Oui | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 6 heures (ANC activé) | Chargement sans fil: Oui | Résistance à l’eau:IPX4 | Multipoint Bluetooth: Non | Fonctionne mieux avec: iOS, macOS | Embouts auriculaires: Silicone (XS, S, M, L inclus)

Meilleur dans l’ensemble : Sony Linkbuds S

Avantages: Touche-à-tout, super application Sony

Les inconvénients: Conception indéfinissable

Les Sony Linkbuds S étaient un autre favori de Select et ont remporté un Wellness Award. Même s’ils n’étaient les meilleurs dans aucune tâche, ils étaient au-dessus de la moyenne dans tout ce que nous leur proposions : appels vocaux, suppression du bruit, fitness, etc. L’un des domaines dans lesquels les Linkbuds S ont battu la concurrence était la taille : ce sont des écouteurs petits et légers que vous pouvez facilement oublier que vous portez.

Bien qu’ils soient lancés à 200 $ PDSF, nous les avons souvent vus à 150 $, un prix avantageux pour les fonctionnalités offertes.

Suppression du bruit: Oui | Transparence: Oui | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 6 heures (ANC activé) | Chargement sans fil: Non | Résistance à l’eau:IPX4 | Multipoint Bluetooth: Oui | Fonctionne mieux avec: Android, iOS | Embouts auriculaires: Silicone (XS, S, M, L inclus)

Meilleur budget : Jabra Élite 3

Avantages: Bon rapport qualité prix, très résistant à l’eau

Les inconvénients: Pas de suppression automatique du bruit

Pour moins de 100 $, vous pouvez obtenir une excellente paire d’écouteurs sans fil, quoique basique, dans le Jabra Elite 3. Bien qu’ils ne disposent pas de suppression automatique du bruit, nous avons constaté qu’ils possèdent toutes les bases : un ajustement confortable, facile à mettre en place. -commandes auriculaires, bonne qualité sonore, grande autonomie de la batterie et compatibilité iOS et Android.

Suppression du bruit : Non | Transparence: Oui | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 7 heures | Chargement sans fil: Non | Résistance à l’eau:IP55 | Multipoint Bluetooth: Non | Fonctionne mieux avec: Android, iOS | Embouts auriculaires: Silicone (S, M, L)

Meilleure folie : SonyWF-1000XM4

Avantages: Excellente qualité sonore et suppression du bruit.

Les inconvénients: Conception grande et lourde

Le Sony WF-1000XM4 a peut-être un nom terrible, mais ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs que nous ayons essayés. La musique et les médias semblaient riches et plus détaillés par rapport à la concurrence. Ces écouteurs sont plus grands que la plupart, ce qui peut être un peu inconfortable pour les activités de fitness, mais cette taille conduit à une longue durée de vie de la batterie de huit heures.

Suppression du bruit: Oui | Transparence: Oui | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 8 heures (ANC activé) | Chargement sans fil: Oui | Résistance à l’eau:IPX4 | Multipoint Bluetooth: Oui | Fonctionne mieux avec: Android ou iOS via l’application | Embouts auriculaires: Mousse (S, M, L)

Idéal pour le fitness : Beats Fit Pro

Avantages: Excellent ajustement, commandes faciles par bouton

Les inconvénients: Le cas pourrait être amélioré

Les Beats Fit Pro sont mes écouteurs de fitness préférés depuis des années et sont restés mes favoris après les avoir comparés à d’autres options axées sur le fitness. La conception en forme d’aile crée un ajustement sûr qui ne faiblit jamais pendant les courses, les balades à vélo ou les activités de gym. Contrairement aux écouteurs à contour d’oreille complet, l’étui Beats Fit Pro est suffisamment petit pour tenir confortablement dans la plupart des poches.

Suppression du bruit: Oui | Transparence: Oui | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 6 heures (ANC activé) | Chargement sans fil: Non | Résistance à l’eau:IPX4 | Multipoint Bluetooth: Non | Fonctionne mieux avec: Android, iOS | Embouts d’oreilles : Silicone (S, M, L)

Écouteurs bon marché pour tous les jours : Skullcandy Dimes 2

Avantages: Très abordable

Les inconvénients: Quelques problèmes de contrôle qualité

Allen St. John, rédacteur technique principal de Consumer Reports, recommande le Skullcandy Dimes 2 comme « une bonne affaire ». Ils coûtent moins de 30 $, bien moins que les autres choix de notre liste. Vous en avez pour votre argent : ils ne sonnent pas aussi bien et n’ont pas autant de fonctionnalités que nos autres recommandations. Mais, pour une option budgétaire, ils ont la recommandation de John, « surtout pour quelqu’un qui a tendance à perdre des choses », a-t-il déclaré.

Suppression du bruit: Non | Transparence: Non | Vie de la batterie: Évalué jusqu’à 3,5 heures | Chargement sans fil: Non | Résistance à l’eau:IPX4 | Multipoint Bluetooth: Non | Fonctionne mieux avec: Android, iOS | Embouts d’oreilles : Silicone (S, M, L)

Comment acheter des écouteurs sans fil

Il existe des centaines d'écouteurs sans fil sur le marché. Bien que beaucoup se ressemblent, leurs fonctionnalités et leur prix peuvent varier considérablement. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs à garder à l'esprit lors de l'achat d'une nouvelle paire.

Système d’exploitation (iOS et Android)

Tous les écouteurs sans fil ne fonctionnent pas bien avec les appareils iOS et Android. Si vous utilisez les AirPods d’Apple sur un appareil Android, par exemple, la plupart de leurs fonctionnalités seront difficiles, voire impossibles, à utiliser. Les écouteurs qui fonctionnent bien sur les deux plates-formes ont tendance à avoir des applications autonomes utiles qui peuvent aider à contrôler la suppression du bruit, l’égalisation audio et bien plus encore.

Suppression automatisée du bruit et transparence

Les modes de suppression du bruit et de transparence sont deux fonctionnalités incroyablement utiles qui ajoutent de la polyvalence aux écouteurs sans fil. La suppression du bruit bloque les sons extérieurs, tandis que le mode transparence laisse entrer le son afin que vous puissiez mieux entendre le bruit autour de vous, une fonction de sécurité utile pour des activités comme la course en plein air. Cependant, les deux fonctionnalités ont tendance à faire grimper le prix. Si vous n’avez besoin d’aucune de ces fonctionnalités, envisagez une paire d’écouteurs plus abordables qui renonce à l’une ou aux deux.

Résistance à l’eau et à la poussière

La résistance à l’eau et à la poussière est indiquée par l’indice IP (indice de protection) des écouteurs. Les indices IP sont indiqués par deux chiffres, par exemple IP55. Le premier chiffre représente la protection contre les intrusions contre la poussière et les débris. Le deuxième chiffre indique la protection contre l’humidité.

Si vous souhaitez porter vos écouteurs dans des conditions humides et pluvieuses, procurez-vous une paire avec un indice IP plus élevé, ils sont moins susceptibles de mal fonctionner dans de telles conditions. Nous recommandons un indice de protection contre l’humidité d’au moins quatre.

Rencontrez nos experts

Chez Select, nous travaillons avec des experts qui possèdent des connaissances spécialisées et une autorité basée sur une formation et/ou une expérience pertinente. Nous prenons également des mesures pour garantir que tous les conseils et recommandations d’experts sont formulés de manière indépendante et sans conflits d’intérêts financiers non divulgués.

Pourquoi faire confiance à Select ?

Harry Rabinowitz est journaliste chez Select et couvre les technologies grand public depuis plus de trois ans. Pour cette pièce, il a essayé plus d’une douzaine d’écouteurs sans fil les mieux notés. Il s’est entretenu avec d’autres journalistes techniques comme Allen St. John pour comprendre un point de vue extérieur. Il a également parlé avec d’autres membres de l’équipe Select de leur expérience avec les mêmes écouteurs d’Apple, Sony, Jabra et plus encore.

