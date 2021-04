Même dans le meilleur des cas, faire un discours de remerciement n’est pas facile. C’est le moment le plus scruté de votre carrière, vous êtes obligé d’oublier le nom de quelqu’un que vous aimez, et vous êtes à 1,50 mètre d’un orchestre à la gâchette qui est formé pour vous exciter comme un peloton d’exécution.

Pourtant, l’avantage est majeur. Si vous prononcez un merveilleux discours aux Golden Globes, cette bonne volonté se répercutera sur les remises de prix suivantes, ce qui vous rendra peut-être attachant pour les électeurs, qui pourraient vous choisir en partie parce que vous avez livré un moment. Et certains discours durent même plus longtemps que les performances elles-mêmes: quand vous pensez à Jack Palance dans «City Slickers», ses pompes à un bras sur la scène des Oscars me viennent probablement à l’esprit avant une seule blague du film.

Tout cela pour dire que l’art d’un discours d’acceptation est devenu beaucoup plus délicat pendant la pandémie, lorsque les émissions sont devenues virtuelles et que les gagnants ont été invités à diriger leur enthousiasme vers l’œil impassible de leur webcam MacBook – une tâche qui est un peu comme jouer au stand – jusqu’à un club vide: il n’y a pas de foule pour vous porter, rire ou applaudir.

Pourtant, certaines stars ont réussi à en tirer le meilleur parti. Voici six personnes qui ont extrait des niveaux d’émotion et d’humour inattendus à partir d’un format distant pratiquement conçu pour éliminer toutes ces bonnes choses.