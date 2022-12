Les 6 meilleurs boîtiers Apple Watch en 2022

Chaque nouvelle génération de Montre Apple a été plus durable et plus robuste que le précédent. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont insensibles aux dommages. Toutes les montres Apple ne sont pas aussi robustes que l’Apple Watch Ultra, donc suffisamment de force (qui n’a pas besoin d’être beaucoup) peut encore laisser un ding. Même en sachant cela, Apple ne fabrique et ne vend pas d’étuis pour ses montres intelligentes comme il le fait pour ses iPhones, ce qui rend difficile la recherche des meilleurs étuis Apple Watch.

De nombreux fabricants tiers créent des étuis pour votre Regarder 7, à la fois pour la version plus petite de 41 mm ou la plus grande de 45 mm. Même le meilleur étui Apple Watch ne rendra pas votre Watch 7 indestructible, ni même empêchera complètement d’endommager l’écran, mais en obtenir un est toujours une bonne idée si vous souhaitez fournir une protection supplémentaire à votre montre sans ajouter beaucoup de volume.

Nous avons essayé tous les éléments répertoriés ci-dessous et nous continuerons d’en ajouter d’autres à notre meilleure liste de cas Apple Watch au fur et à mesure que nous testerons d’autres cas Top Watch Series 7.

David Carnoy/CNET Fabriqué à partir de plastique océanique recyclé à 85 %, le boîtier Lifeproof pour Apple Watch 7 se glisse facilement sur la lunette de votre montre et est à la hauteur de sa facturation « ajustée ». Il est disponible en quatre couleurs qui s’harmonisent bien avec les différentes couleurs de bande d’Apple (Lifeproof vend également des bandes Apple Watch respectueuses de l’environnement).

Élément Disponible en noir ou en vert, le bracelet de montre Special Ops d’Element intègre un boîtier et un bracelet dans le même accessoire. Il a une ambiance militaire et semble durable, offrant une construction “doublement renforcée” et une bonne protection d’écran avec une option pour mettre une bande au milieu de l’écran de la montre. Cela dit, il est plus léger qu’il n’y paraît et confortable à porter. J’ai dû regarder une vidéo d’instructions d’Element pour comprendre comment mettre ma Watch 7 dans le boîtier, mais c’est un processus simple une fois que vous voyez comment c’est fait. En fait, j’ai laissé tomber ma montre sur le trottoir (face cachée sur l’écran) alors que j’essayais de mettre le bracelet autour de mon poignet. Je suis heureux d’annoncer que ma montre a survécu et n’a pas été endommagée, donc le boîtier fonctionne définitivement. Vous recevez des alertes de prix pour Element Special Ops Watch Band

Jared Dipane / Crumpe Mon collègue Jared DiPane a acheté ce combo bracelet et étui abordable, qui est disponible en plusieurs couleurs pour moins de 10 $. Il rapporte : “Le bracelet Kaihand Apple Watch avec un étui intégré offre une excellente protection pour les bords et l’avant de mon Apple Watch tout en lui donnant un style unique. J’ai toujours été un fan de G-Shock et cela me donne une partie de ce style à combiner avec l’intelligence de mon Apple Watch.” Vous recevez des alertes de prix pour Kaihand Apple Watch band with bumper case

David Carnoy/CNET Catalyst fabrique depuis longtemps des étuis robustes au design attrayant pour l’iPhone et sa bande Active Defense Vibe avec un étui intégré offre une protection décente dans un design mince. Il est facile d’insérer et de retirer votre montre du boîtier et le bracelet est bien conçu et confortable à porter. Vous recevez des alertes de prix pour Etui et bracelet Catalyst Active Defense Vibe

David Carnoy/CNET La coque Rugged Armor de Spigen offre plus de protection que sa coque Ultra Hybrid. Il s’enroule partiellement autour du bas de votre Watch 7 mais permet le chargement sans fil. Il est facile de se glisser dans et hors de l’étui, mais vous devez retirer votre bracelet pour le mettre dans l’étui. Spigen fabrique également le Armure robuste Pro qui intègre un bracelet de montre pour 7 $ de plus mais qui est par ailleurs similaire. Vous recevez des alertes de prix pour Spigen Rugged Armor

David Carnoy/CNET Le Spigen Ultra Hybrid est une coque mince et translucide pour votre Watch 7. Il n’est pas super protecteur mais empêchera votre lunette de se rayer. Vous recevez des alertes de prix pour Spigen Ultra Hybrid