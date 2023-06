Les 6 meilleures vitamines pour la croissance des cheveux en 2023

Dosage: 2 gommes

Olly est une marque bien connue portée par des magasins comme Cible, SVC et Walgreens. Il offre des vitamines pour hommes, femmes et enfants qui favorisent le sommeil, l’humeur, l’immunité et la beauté.

Les gommes aromatisées Olly Undeniable Beauty contiennent de la vitamine C, de la vitamine E, de la biotine et de la kératine. Vitamine C joue un rôle clé dans la production de collagène, et vitamine E aide à protéger et à cicatriser la peau. Kératineune protéine déjà présente dans nos cheveux, notre peau et nos ongles, est importante pour maintenir des cheveux sains.

Chaque portion de gommes Olly représente 17 % de votre apport quotidien en vitamine C, 50 % de votre apport quotidien en vitamine E et 8333 % de l’apport quotidien en biotine. Il convient de noter qu’il n’y a pas de quantité recommandée d’apport quotidien de kératine.

Avantages de la beauté indéniable d’Olly:

Inconvénients de la beauté indéniable d’Olly: