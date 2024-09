Les 6 facteurs de style de vie à l’origine de l’épidémie de cancer chez les jeunes révélés : êtes-vous à risque ?

SIX facteurs liés au mode de vie sont à l’origine d’une épidémie croissante de cancer chez les jeunes, prévient un nouveau rapport.

Alors que certains cas diminuent chez les plus de 65 ans, le nombre de personnes de 50 ans et moins diagnostiquées avec la maladie est en hausse.

4

Les experts incriminent les régimes alimentaires malsains, l’obésité, les produits chimiques présents dans l’environnement, les antibiotiques, l’alcool et le manque d’exercice.

Selon l’Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR), le cancer chez les moins de 50 ans est en augmentation depuis les années 1990.

Cela comprend le cancer de l’intestin, du col de l’utérus, de la prostate, du sein et de l’utérus.

Aujourd’hui, on estime que 18 000 personnes de moins de 50 ans reçoivent chaque année un diagnostic de cancer colorectal à début précoce aux États-Unis.

Et l’AACR prédit que dans toutes les tranches d’âge, deux millions de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis en 2024.

L’augmentation des cas de cancer colorectal à début précoce est particulièrement préoccupante : les taux devraient doubler d’ici 2030 chez les 29-35 ans.

Bien que les scientifiques ne soient pas certains de la raison exacte de cette augmentation, ils affirment que 40 % des cancers sont associés à des facteurs de risque modifiables, c’est-à-dire à des facteurs que vous pouvez changer.

Six facteurs font l’objet d’une enquête spécifique chez les jeunes.

1. Alimentation malsaine

On pense que le cancer est causé par une combinaison de vos gènes et de votre environnement.

Mais selon le rapport, l’un des principaux facteurs de la maladie chez les jeunes est notre alimentation.

On m’a diagnostiqué un cancer de la peau à seulement 33 ans – voici cinq signes à surveiller

Les experts ont averti que les régimes alimentaires riches en viande rouge et en aliments hautement transformés, ainsi qu’un manque de fruits et de légumes frais, étaient responsables de plus de 4,2 % de tous les cancers.

Ils ont recommandé de limiter la consommation de viande rouge à trois fois par semaine au maximum et de ne pas manger de viandes transformées comme le bacon, le salami et les hot-dogs.

« Ces aliments peuvent augmenter le risque de cancer de l’intestin et potentiellement d’autres cancers, notamment de la prostate et du pancréas », ont déclaré les auteurs.

Ils ont également exhorté les gens à réfléchir à la quantité de boissons sucrées qu’ils consomment, soulignant que les sodas, les fruits et les boissons pour sportifs, ainsi que le café et le thé avec sucres ajoutés, ont été associés à une augmentation du risque de cancer du foie et de l’intestin, de diabète et de maladie rénale.

Dépistage du cancer en Angleterre Détecter le cancer à un stade précoce vous donne les meilleures chances de survie, et une grande partie de ces chances consiste à effectuer des dépistages réguliers. Les programmes du NHS peuvent aider à diagnostiquer la maladie, ou le risque de maladie, et à améliorer les chances de réussite du traitement. Il existe trois programmes nationaux de dépistage en Angleterre : le dépistage du cancer du col de l’utérus, le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer de l’intestin. « Si vous êtes éligible, faites tout votre possible pour passer votre test de dépistage, car ils permettent de détecter un problème tôt, avant que vous n’ayez des symptômes », indique le NHS. « Détecter un problème à un stade précoce peut signifier que le traitement est plus efficace. » Dépistage du cancer du col de l’utérus En Angleterre, cette intervention est proposée aux personnes âgées de 25 à 64 ans ayant un col de l’utérus et est systématiquement réalisée tous les trois ans jusqu’à l’âge de 49 ans, et tous les cinq ans de 50 à 64 ans. En fonction du résultat, les personnes pourront être rappelées plus tôt. Lors d’un dépistage du col de l’utérus, des échantillons sont testés pour détecter le virus du papillome humain (VPH) à haut risque, qui cause presque tous les cancers du col de l’utérus. Les tests positifs sont ensuite analysés plus en détail. Dépistage du cancer du sein Les dépistages du cancer du sein, qui impliquent un examen radiographique appelé mammographie qui peut détecter les cancers lorsqu’ils sont trop petits pour être vus ou ressentis, sont généralement proposés aux femmes âgées de 50 à 71 ans en Angleterre. Mais le NHS les teste pour les femmes de moins de 50 ans si elles présentent un risque élevé de développer un cancer du sein. Dépistage intestinal Ce test détecte si les patients présentent des signes précoces de cancer. Il est accessible à tous les citoyens âgés de 54 à 74 ans, et le programme s’étend progressivement aux personnes de 50 ans et plus après la campagne No Time 2 Lose du Sun. Actuellement, les personnes âgées de 54 à 74 ans reçoivent automatiquement un kit de test à domicile tous les deux ans. Assurez-vous donc que votre médecin généraliste dispose de votre adresse correcte. Le test à domicile consiste à fournir un petit échantillon de selles pour vérifier la présence de petites quantités de sang, qui pourraient être causées par un cancer. Si vous avez 75 ans ou plus, vous pouvez demander un kit tous les deux ans en appelant la ligne d’assistance gratuite pour le dépistage du cancer du côlon au 0800 707 60 60. Source : NHS

Dans l’ensemble, les recherches montrent que les enfants et les jeunes adultes ont une alimentation moins nutritive que les personnes plus âgées.

Quarante-cinq pour cent des jeunes adultes ont déclaré consommer de la restauration rapide tous les jours entre 2013 et 2017, contre 37 pour cent des adultes de plus de 40 ans.

« Une alimentation saine peut aider à réduire le risque de nombreuses maladies chroniques, y compris le cancer », écrivent les scientifiques.

« Malheureusement, par rapport aux autres groupes d’âge, la qualité de l’alimentation des adolescents est médiocre, avec une consommation élevée d’aliments riches en graisses et en glucides raffinés et pauvres en fibres, et une consommation insuffisante de fruits et légumes frais.

« La faible consommation d’aliments sains au sein de cette population peut être due à de nombreux facteurs, notamment l’insécurité alimentaire, les habitudes alimentaires familiales, la commodité et le manque d’accès abordable à des aliments sains.

« Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent perdurer à l’âge adulte et augmenter le risque de nombreux cancers associés à l’obésité.

« Réduire ou éliminer la consommation d’aliments hautement transformés, de fast-foods et d’aliments et boissons riches en sucre est essentiel pour freiner l’épidémie d’obésité et réduire le fardeau des cancers associés. »

4 Les régimes alimentaires malsains sont l’une des causes de l’augmentation des cas de cancer, selon les experts Crédits : Getty

2. Obésité

Selon le rapport, l’excès de poids corporel est responsable de 7,6 % de tous les cancers.

Parmi les adultes américains, le taux d’obésité entre 2017 et 2020 était de 41,9 %.

Il s’agit d’une augmentation de 37 % par rapport à l’année 2000, où le taux était de 30,5 %.

« Au cours de la même période, l’obésité sévère chez les adultes américains a presque doublé, passant de 4,7 % à 9,2 % », écrivent les auteurs.

« À l’échelle mondiale, les taux d’obésité ont doublé entre 1990 et 2022, avec 16 % des adultes de plus de 18 ans qui étaient obèses en 2022.

« La prévalence croissante d’autres facteurs de risque, notamment l’obésité chez les enfants et les adultes américains, constitue une source de préoccupation pour la santé publique.

« Comme pour le tabagisme, les adultes obèses ont un risque accru de nombreuses maladies chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. »

Ils ont ajouté que les interventions de perte de poids, telles que la chirurgie et les médicaments, ont été efficaces pour réduire ou éliminer le risque de cancer associé à l’obésité.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, des études ont montré que l’utilisation à long terme de médicaments comme Ozempic chez les patients diabétiques a réduit de moitié leur risque de cancer de l’intestin par rapport à ceux sous insuline.

4

3. Produits chimiques dans l’environnement

Le rapport de l’AACR a également souligné le risque d’être exposé aux produits chimiques présents dans l’environnement.

Cela peut inclure les polluants présents dans l’air, l’eau potable et les aliments, « les rendant presque impossibles à éviter ».

Cependant, certaines personnes sont exposées à des niveaux plus élevés de certaines substances, comme l’arsenic, l’amiante, le radon, le plomb et les radiations, en raison de leurs conditions de vie ou de leur travail.

« L’exposition à des niveaux de substances cancérigènes environnementales supérieurs aux niveaux acceptables, sans protection appropriée, peut augmenter le risque de cancer », ont déclaré les scientifiques.

Par exemple, ils ont déclaré que le radon – un gaz radioactif naturel produit par la décomposition de l’uranium dans le sol, la roche et l’eau – est responsable de 21 000 décès par cancer du poumon chaque année – dont 2 900 chez des personnes n’ayant jamais fumé.

« Les personnes qui vivent dans les zones urbaines, en particulier celles dont le statut socio-économique est faible, sont exposées à des niveaux plus élevés de certains polluants atmosphériques liés au trafic, qui sont associés à un risque accru de cancer du poumon », ont-ils ajouté.

4. Utilisation d’antibiotiques

À quand remonte la dernière fois où vous avez pris des antibiotiques ?

Le rapport prévient que la prise prolongée de médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes pourrait augmenter le risque de cancer.

Des recherches ont montré que les personnes de moins de 50 ans prenant des antibiotiques étaient 1,5 fois plus susceptibles de développer un cancer de l’intestin que celles de plus de 50 ans.

« Bien que les mécanismes de cette augmentation ne soient pas bien compris, les chercheurs pensent que les antibiotiques perturbent les bactéries intestinales normales, appelées microbiome, perturbant l’équilibre délicat qui favorise un système digestif sain », indique le rapport.

4 L’obésité est une autre cause majeure de la maladie, selon un nouveau rapport Crédits : Getty

5. Alcool

La plupart d’entre nous savons que l’alcool n’est pas vraiment bon pour nous.

Mais le rapport de l’ACCR prévient qu’il s’agit là d’une autre des raisons potentielles de l’augmentation du cancer chez les jeunes.

La consommation excessive d’alcool est associée à un risque accru de six types de cancer, notamment de la tête et du cou, du foie et de l’estomac, ainsi qu’à plus de 200 maladies.

Aux États-Unis en 2019, 5,4 % des cancers ont été attribués à l’alcool.

D’autres études démontrent que les personnes qui consomment une grande quantité d’alcool au début de l’âge adulte augmentent de 150 % leur risque de recevoir un diagnostic de cancer du côlon avant l’âge de 50 ans.

Il y a cependant de bonnes nouvelles. Les recherches indiquent également que les personnes qui réduisent leur consommation d’alcool ou arrêtent complètement de boire réduisent leur risque de développer des cancers liés à l’alcool de 8 %, et tous les cancers de 4 %, par rapport à celles qui maintiennent ou augmentent leur consommation.

6. Comportements sédentaires

Enfin, un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de certains cancers, prévient le rapport.

« Par exemple, les chercheurs ont constaté que le risque de cancer du pancréas augmentait de manière proportionnelle pour chaque heure passée à regarder la télévision », écrivent les auteurs.

« L’étude a également montré que plus un individu regardait la télévision, plus son IMC était élevé, ce qui explique en partie pourquoi un comportement sédentaire comme regarder la télévision augmente le risque de cancer du pancréas. »

Des recherches distinctes ont révélé que, par rapport à celles qui ne faisaient aucune activité physique, les femmes réduisaient leur risque de cancer du sein de 18 % en faisant de l’exercice occasionnel, de 31 % en faisant de l’exercice modéré et de 40 % en faisant beaucoup d’exercice.