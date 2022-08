Les 54 meilleurs actes de “America’s Got Talent” révélés après les auditions finales – Hollywood Life

Emilie Bland est le premier acte de la ronde finale de L’Amérique a du talent auditions. C’est une chanteuse qui adore Garth Brooks. Quand elle commence à chanter, elle sonne en fait juste comme le chanteur country. Un autre homme monte sur scène après le spectacle, et c’est son mari. Elle est en fait ventriloque et son mari est le chanteur.

Howie Mandel est un fan de ce qu’il appelle la “synchronisation labiale improvisée”. Tous les juges veulent voir où cela ira. Simon Cowell est “vraiment confus” par l’ensemble de l’acte, alors il vote avec un point d’interrogation. Mais le mari et la femme obtiennent un oui des trois autres juges.

Couple mentaliste Mind2Mind amène leurs jeux d’esprit à un tout autre niveau. La femme est dehors avec l’hôte Terry Crews, tandis que le mari est à l’intérieur avec les juges. La femme devine la durée de vie restante de la batterie sur de Sofia Vergara téléphone avant de deviner correctement la mémoire écrite d’un auditoire. “C’était incroyable”, déclare Simon. Sofia est une grande fan de cet acte “mystérieux” et “spectaculaire”. Heidi Klum dit qu’elle est “absolument ébahie”. Le couple avance !

Aubrey Burchell prend ensuite la scène et révèle qu’elle a récemment été diagnostiquée autiste de niveau 1. Elle chante une interprétation magnifique et unique de Le week-end “Appelle mon nom.” Simon l’appelle un “génie” pour avoir retravaillé la chanson pour en faire sa propre version.

Les LADS Rapprochez-vous des juges lors de leur audition d’équilibrage des mains. Tout en balançant son partenaire sur sa tête, l’autre LAD descend devant les juges. Alors que Sofia pense que la performance était “parfaite”, Howie dit qu’il ne l’a pas trouvée “si originale”. Simon est d’accord avec Howie. Le duo obtient un oui de Sofia et Heidi, mais Howie suit Simon avec un non.

M. Moo secoue est un batteur qui se déguise en vache et porte un masque de cheval. Cette fois, Howie est tout au sujet de cet acte, mais Heidi ne le ressent pas. Cependant, Mr. Moo Shakes obtient un résultat différent de The LADS. Simon sait que son fils adorera cet acte, alors il donne à M. Moo le oui dont il a besoin.

Tourneur de baie est un chanteur qui a failli perdre définitivement sa voix. Il a subi une intervention chirurgicale après que les médecins ont découvert deux tumeurs bénignes dans sa poitrine. L’anesthésiste a accidentellement paralysé ses cordes vocales pendant l’opération. Il a passé des heures avec des professeurs de chant à essayer de retrouver sa voix. Il chante une interprétation entraînante de Chez Calum Scott “Biblique.” Simon fait l’éloge de la « très bonne » voix de Bay. Heidi pense qu’il y a quelque chose de “extra spécial” à propos de Bay.

Le dernier jour des auditions, AGT accueille le groupe de corde à sauter Gaufre à la scène. Sofia s’extasie sur la parfaite synchronisation de l’audition du groupe. Les juges aiment aussi Équipage irréel et de Néguin représentations le dernier jour.

Camille K. n’a que 16 ans. Elle commence son audition, mais Simon l’arrête presque tout de suite. Il veut entendre quelque chose d’original, et elle est venue préparée. “Le mot beau me vient à l’esprit”, dit Simon. Heidi dit à Camille qu’elle a “tout le paquet”.

Les encoches sans nerfs sont de retour après avoir concouru sur AGT : Extrême. Le duo père-fille grimpe sur des perches extrêmement longues devant les juges. Ils se balancent alors la tête en bas. La fille se bande les yeux. À la fin de leur performance, ils se raccrochent la tête en bas et lâchent prise. Ils s’arrêtent avant de toucher le sol. Simon s’extasie sur la performance “incroyable”.

Les juges ont dit oui à 138 actes, maintenant ils doivent le réduire à seulement 55 actes. Ils ont 6 Golden Buzzers qui ont déjà une place dans les émissions en direct. Près de la moitié des numéros rentrent chez eux et les juges doivent se battre pour leurs numéros préférés. Ils l’ont réduit à 54 actes et ont décidé que l’acte final serait un joker voté par le public.

Les 54 actes dirigés vers les émissions en direct de la saison 17 sont Acapop!, Aiko Tanaka, Amanda Mammana, Amanda Veranica et ses amis incroyables, Amoukanama, Aubrey Burchell, Ava Swiss, Avery Dixon, Bayley Graham, Ben Lapidus, Blade 2 Blade, Celia Munoz, Chapel Hart, Cline Twins, Don Milligan, Drake Milligan, Duo Rings, Zelda aux taches de rousseur, Funkanométrie, Fusion Japan, Harper, Hayden Kristal, Jack Williams, Jannick Holste, JoJo et Bri, Kristen Cruz, Kristy Sellars, Lace Larrabee, Lee Collinson, Lily Meola, MPLUSPLUS, Madison Baez, Max Ostler , Mayyas, Merissa Beddows, Mervant Vera, Metaphysic, Mia Morris, Mike E Winfield, Mr. Pants, Nicolas RIBS, Oleksandr Yenivatov, Players Choir, Sara James, Shu Takada, Stefanny et Yeeremy, The Brown Brothers, The Lazy Generation, The Pack Drumline, Travis Japan, urbancrew, Wyn Starks, XOMG POP!et Yu Hojin. Les actes en lice pour America’s Wildcard sont Auzzy Blood, Ben Waites, Debbii Dawsonet Jordan Conley.