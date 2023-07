Les 50e journées allemandes de la vallée remportent un franc succès auprès de la foule – Shaw Local

GERMAN VALLEY – La personne la plus précieuse des German Valley Days 2023 s’est tenue patiemment sur la scène au milieu du parc Ben Miller samedi alors que Donna Smith lisait la liste des raisons de cette sélection.

« Cette personne est une résidente de longue date de German Valley et est commissaire de son programme d’été de T-ball, de softball et de baseball », a-t-elle déclaré. « Toutes les inscriptions passent par lui. Il constitue les équipes, trouve les entraîneurs et les arbitres. Il fait toute la préparation du terrain s’il ne trouve personne d’autre pour le faire. Ainsi, à 6 heures du matin ou à 22 heures, vous le trouverez à l’école ou au parc en train de préparer le terrain pour un match à venir. »

Jared Krusey, a-t-elle dit, a également aidé le village avec d’autres projets comme la construction de la clôture en pierre autour des bouches d’incendie sur la colline de Church Street et l’aménagement paysager et l’élagage des arbres à la caserne de pompiers de German Valley et à l’église de Silver Creek.

« Il était également un membre clé de l’équipe de construction du nouveau terrain de jeu du parc Ben Miller », a-t-elle déclaré. « Donc, comme vous pouvez le voir, il est très impliqué dans sa communauté et la sert partout où il est nécessaire. »

Krusey s’est approché du micro et a donné une courte réponse après toutes les distinctions.

« J’aime faire ce que je fais. Nos parents l’ont fait pour nous », a-t-il déclaré.

Le prix MVP a suivi une journée pleine d’événements pour marquer le 50e anniversaire du festival. De petits serpents indigènes et un porcelet énergique ont été les vedettes du zoo pour enfants situé en face d’une rangée de maisons gonflables. Le défilé de 14 h du festival n’a pas déçu alors que les enfants faisaient la queue pour arracher des bonbons aux participants.

Jason Kollum s’est assuré que tout le monde s’essayait à faire des bulles lors de son « Big Bubble Time Event » après le défilé.

A 18h, une dizaine de concurrents – huit filles et quatre garçons – sont montés sur scène pour le lancement du concours Little Miss and Mister. Kennedy Schopf, 7 ans, a été choisi Little Miss et Lincoln Dietrich, 5 ans, a été choisi Little Mister.

Smith a également décerné des récompenses Lions à Beth Watter, Nick Williams et Duane Collman.