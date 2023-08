Les 50 sessions Forever City d’Amazon Music

Où mieux célébrer 50 ans d’artistes, de musique et d’expériences culturelles incroyables que la ville d’Atlanta, en Géorgie ?

Les 50 & Forever City Sessions d’Amazon Music ont frappé l’ATL la semaine dernière et ils ont présenté un spectacle aux proportions épiques qui représentait non seulement cette étape monumentale pour la culture hip-hop dans son ensemble, mais spécifiquement pour célébrer ce que la ville la plus influente du sud a fait pour le genre.

Jeezy a été rejoint au Tabernacle par deux de ses frères d’en dessous de la ligne Mason-Dixon dans TI et Young Dro où ils ont uni leurs forces pour interpréter certaines des plus grandes chansons de leur catalogue et quelques favoris des fans qui ne manqueront pas de faire sauter n’importe quel lieu. notez un.

Si vous viviez à Atlanta à l’époque où ces trois titans du microphone étaient à leur apogée, vous aurez probablement une énorme poussée d’adrénaline dès que vous entendrez des chansons comme « Then What », « 24s », « Shoulder Lean », « Dope Boyz », « Bottom Of The Map », « We In The City » ou l’un des nombreux remix sur lesquels Jeezy, TI et Dro sont apparus. L’énergie du bâtiment était suffisante pour éclairer des quartiers entiers en cas de panne de courant. Vous n’aviez qu’à être là.